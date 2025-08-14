Mircea Spiridon, eroul care și-a sacrificat viața în incendiul din Madrid, i-a impresionat pe spanioli. Cetățenii cer să fie decorat post-mortem

Mircea Spiridon a devenit erou în Spania, după ce a murit încercând să salveze alte vieți din calea incendiului. Povestea sa a făcut înconjurul internetului, iar acum spaniolii cer ca acesta să fie decorat post-mortem, iar familia sa să primească sprijin din partea statului.

ADVERTISEMENT

Spaniolii cer decorarea post-mortem a românului Mircea Spiridon

Un , chiar luni, pe 11 august. , un român în vârstă de 50 de ani, a fost chemat în Soto de Viñuelas pentru a-l ajuta pe Miguel, patronul unei ferme, în vârstă de 83 de ani, să scoată caii din calea flăcărilor.

Mircea a reușit să salveze câteva vieți, însă nu a mai reușit să se salveze și pe el. A fost înconjurat de flăcări și a suferit arsuri pe 98% din corp. Din nefericire, deși a fost dus de urgență la spitalul La Paz din Madrid, medicii nu au mai putut face nimic din cauza rănilor grave, iar trupul i-a cedat.

ADVERTISEMENT

Mircea Spiridon a lăsat în urmă o soție îndurerată și doi copii, care încearcă acum să îi aducă trupul acasă, în Tulcea, pentru înmormântare. Cei apropiați au lansat o campanie de strângere de fonduri pentru repatriere, potrivit .

În urma acestui incident, spaniolii au rămas impresionați de bunătatea și curajul lui Mircea. Pe lângă faptul că au organizat acea strângere de fonduri pentru a-i ajuta familia să-l repatrieze, spaniolii au scris în mediul online că vor ca românul să fie decorat post-mortem, pentru actul său de eroism.

ADVERTISEMENT

De asemenea, aceștia cer ca soția acestuia și cei doi copii, care suferă enorm în urma acestei pierderi, să primească beneficiile financiare aferente din partea statului. Acest lucru ar însemna că atât femeia, cât și cei doi copii, să primească pensie de urmaș, dar și ajutor de deces.

ADVERTISEMENT

Mesajul premierului Spaniei

Premierul Pedro Sánchez a transmis condoleanțe familiei și le-a mulțumit salvatorilor care au luptat cu incendiul. „Toată afecțiunea mea se îndreaptă către familia bărbatului care a decedat la Tres Cantos din cauza incendiului”, a scris acesta.

ADVERTISEMENT

Tot pe rețelele de socializare curg sute de mesaje de condoleanțe: „Mircea, un erou tăcut care și-a dat viața pentru a-i salva pe alții. Curajul și compasiunea ta față de oamenii și animalele din jurul tău sunt un exemplu de urmat. Odihnește-te în pace, moștenirea ta va dăinui în inimile noastre”, a scris o utilizatoare pe rețeaua de socializare X.