Mircea Vintilă a lansat “Lipscani, a doua pe dreapta”, chiar de ziua sa: “Pregătesc un concert online!”

Cunoscutul muzician, compozitor și cântăreț de muzică folk Mircea Vintilă împlinește, astăzi, 71 de ani, prilej cu care FANATIK.RO îi urează „La mulți ani!”. Artistul este obișnuit să ofere cadouri de ziua sa, astfel că nici anul acesta nu a rămas dator. Chiar în această dimineață, „Ciocu’” Vintilă a lansat, pe internet, piesa „Lipscani, a doua pe dreapta”. Din pricina condițiilor vitrege, Mircea Vintilă a amânat lansarea unui videoclip oficial.

„Deocamdată, am făcut doar un lyric video, pentru că, în acest moment, atât mi-am permis. Urmează, însă, să filmăm și un clip adevărat, atunci când situația generală îmi va permite”, a declarat Mircea Vintilă, în exclusivitate, pentru FANATIK.RO.

Compoziția melodică a piesei „Lpscani, a doua pe dreapta” este semnată de Mircea Vintilă, pe versurile lui Paul Vinicius. Orchestrația, mix-ul și masterizarea îi aparțin lui Gelu Ionescu.

„Ciocu’” Vintilă și Brambura se adaptează vremurilor: „Îmi place să am spectatorul în față, dar vom cânta pe internet”

Artiștii nu sunt deloc încântați de perspectiva unor spectacole susținute pe internet și consideră că, practic, așa se pierde tot farmecul. Cu toate acestea, de multe ori, sunt obligați să accepte soluțiile de compromis, iar acesta este și cazul lui Mircea Vintilă.

„Chiar astăzi voi merge să port câteva discuții, în vederea organizării unui concert online. E drept, nu mă încântă foarte mult ideea, pentru că mie îmi place să am spectatorul în față atunci când concertez, nu în spatele unui ecran. Contează foarte mult atmosfera și faptul că reușim să cântăm împreună”, ne-a declarat artistul.

„Totuși, dacă deocamdată nu reușim să cântăm altfel, ne adaptăm și concertăm și online. Așadar, de ce nu, în luna aprilie voi face și un astfel de concert, alături de trupa mea, Brambura”, a continuat Mircea Vintilă, iar nouă nu ne rămâne decât să așteptăm cu interes această… experiență muzicală.

„M-am vaccinat cu Pfizer și mă simt bine”

Artistul face parte dintre românii care au privit cu deschidere campania pro-vaccinare. Ba mai mult, alături de familia sa, Mircea Vintilă s-a programat din timp pentru injecție și acum așteaptă, deja, rapelul.

„În timpul pandemiei am respectat absolut toate regulile. Am purtat mască și m-am vaccinat. Am preferat vaccinul Pfizer și mă programasem încă de la sfârșitul lunii ianuarie, dar am făcut vaccinul abia la data de 17 martie. Urmează rapelul, programat pentru 7 aprilie. Toți cei dragi sunt sănătoși și eu aștept să revin pe scenă, atunci când se va putea. Tuturor ne e dor să cântăm din nou”, ne-a mărturisit Mircea Vintilă.

Nicu Alifantis: „Te iubesc necondiționat!”

Vechii prieteni s-au grăbit să-l felicite, încă de dimineață, pe sărbătoritul zilei. Printre primii care i-au urat „la mulți ani” lui Mircea Vintilă s-a aflat vechiul coleg Nicu Alifantis. „Dacă-i 23 martie, e musai Mircea Dragu Vintilă! La mulți și frumoși ani, prietene Cioculeț! Te iubesc necondiționat!”, a postat Nicu Alifantis, pe o rețea de socializare.

Între Cenaclul Flacăra, Pasărea Colibri și pasiunea pentru Rolling Stones

Mircea Vintilă s-a născut la data de 23 martie 1949, la București. Fenomenul muzical l-a atras încă din copilărie și a terminat Școala de Muzică, având specializarea violă. A absolvit cursurile Liceului „Gheorghe Lazăr” și apoi a studiat la Institutul de Construcții din București, până în anul 1974. „Ciocu’” Vintilă a cântat alături de alți artiștii cunoscuți, precum Marcela Saftiuc, Doru Stănculescu și Mircea Florian, la primul festival studențesc de muzică folk, în anul 1971, la Clubul 303, care aparținea Universității Politehnice din București.

Mircea Vintilă a fost unul dintre membrii marcanți ai Cenaclului Flacăra, condus de poetul Adrian Păunescu. De altfel, Adrian Păunescu, George Coșbuc, Tudor Arghezi și Gheorghe Azap sunt poeții lui preferați. Debutul său discografic s-a produs în anul 1976, cu discul single „Mielul/Pământul deocamdată”.

În anul 1992, alături de Florian Pittis, Mircea Baniciu și Vlady Cnejevici a fondat celebra trupă „Pasărea Colibri”, care s-a bucurat de real succes, atât în România, cât și în cadrul turneelor întreprinse în SUA, Canada și Germania. Piesele „Vinovații fără vină”, „Ploaia care va veni”, „Canarul”, „Adio, deci pe curând” și „Viața la țară” fac din Pasărea Colibri una dintre cele mai apreciate trupe din România, deși formația s-a desființat după plecarea dintre noi a lui Florian Pittiș. În prezent, Mircea Vintilă compune și cântă alături de trupa Brambura, pe care însuși a fondat-o.

Dincolo, însă, de muzica folk, „Ciocu’” este pasionat de rock’n roll și, după cum ne-a mărturisit, una dintre marile bucurii i-a fost oferită de concertul celebrei trupe Rolling Stones, desfășurat în 2007, la București.