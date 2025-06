Mireasa lui Jeff Bezos, criticată pentru proceduri estetice „îngrozitoare”, înainte de nuntă. Verdictul specialiștilor români

Aflată în centrul atenției în pragul nunții cu Jeff Bezos, Lauren Sánchez a stârnit numeroase comentarii legate de posibile intervenții de chirurgie estetică. Înaintea marelui eveniment, specialiști români în remodelare facială și corporală au analizat detaliat transformările vizibile, explicând ce proceduri ar fi putut contribui la aspectul actual al logodnicei fondatorului Amazon.

Analiza procedurilor estetice realizate de , unde transformările sunt cel mai ușor de observat. De la sprâncene și pleoape până la conturul nasului, fiecare detaliu a fost examinat de specialiști. Tatiana Chiriac, expert în chirurgie estetică, a explicat pentru FANATIK care sunt cele mai probabile intervenții realizate de logodnica lui Jeff Bezos.

„Începem de sus în jos, de la ochișor. Avem lifting de sprâncene cu endolifting, sau se numai numește tehnica asta la americani, ponytail lifting. Este foarte în modă și foarte în vogă acum în Statele Unite. Are sigur și blefaroplastie, toxină botulinică. Zonele injectate sunt fruntea, ochii și labelă.

Năsucul e al ei, nu e modificat nimic. Sau, s-ar putea să fie o mini corecție de rinoplastie. În poza când era tinerică, pare că are o găurică exact la jumătatea nasului. Acum nu văd găurica aceasta.”, a menționat Tatiana Chiriac, specialist în chirurgie estetică, pentru FANATIK.

Câte intervenții estetice ar fi făcut Lauren Sánchez înainte de nuntă?

Modificările continuă și în etajele inferioare ale feței, unde specialista observă o serie de proceduri de volumizare și remodelare. Injectările cu acid hialuronic și toxină botulinică par să fi jucat un rol esențial în redefinirea trăsăturilor lui Lauren Sánchez înainte de nuntă, după cum explică medicul estetician.

„Sigur are acid în pomeți și volumetrie tâmple. Are și tâmplele umplute cu acid hialuronic. De asemneea, are botox în zona de la mandibulă, se vede cum era pătrățos când era tinerică și cât e de rotundită acum în partea asta. Tehnica se numește slimming face și se cu toxină botolinică. Probabil are și un mini lifting facial, doar pe partea de jos, pentru că are urechile prea îndepărtate, se vede din pozele unde are părul mai strâns.

Volumizarea buzelor cu acid hialuronic 100%. Probabil are și toxină botolinică pentru gummy smile, pentru că uite cum se vede gingia în unele imagini. Bărbia este a ei. Poți să pui toxină botolinică full face, ca să nu te complici. Astfel, conturul de jos, gâtul, sunt foarte calde. Nu are platisma foarte încordată, deși are o masă musculoară foarte bine dezvoltată.”, a mai punctat aceasta.

Cum și-a remodelat Lauren Sánchez, logodnica lui Jeff Bezos, silueta înainte de nuntă?

Analiza aspectelor remodelate cu ajutorul chirurgiei estetice nu s-a oprit doar la nivelul feței. Corpul lui Lauren Sánchez a atras la rândul său atenția experților, mai ales prin conturul bine definit al taliei și prin masivitatea musculară remarcabilă pentru vârsta sa. Potrivit medicului estetician Tatiana Chiriac, aceste transformări pot fi rezultatul unei combinații între sport intens, și posibile tratamente moderne de slăbit.

„În jos, la corp, clar avem silicone și o foarte bună masă musculoară. Ori a slăbit ea prin sport, ori a luat Mounjaro, Ozempic și tot este la modă acum. Tot Hollywoodul este pe inhibitori. Sunt injectări care blochează o enzimă responsabilă de sațietate. Sunt substanțe care se folosesc pentru slăbit.

Unele aspecte ale corpului nu se pot modela din injectări și din chirurgie plastică. E clar că femeia face foarte mult sport. Și sportul este bazat pe greutăți, fitness. Nu yoga, nu pilates.

Talia foarte bine conturată poate să fie și de la eliminarea ultimelor coaste. Poate să fie, dar eu nu o văd dezbrăcată. Poate să poate și corset și să fie strâns așa de bine. Poate să aibă această talie conturată și din sport.”, a încheiat doctorul Tatiana Chiriac, pentru FANATIK.

Un adevărat val de reacțiile negative au apărut în mediul online în legătură cu presupusele intervenții estetice ale lui Lauren Sánchez, logodnica lui Jeff Bezos, înainte de nunta cu șeful Amazon. Internauții au comentat intens pe marginea apariției sale recente, unii numind schimbările „îngrozitoare” sau exagerate, scrie .

Se speculează că Sánchez ar fi recurs la multiple proceduri de chirurgie plastică, deși nimic nu a fost confirmat oficial. Aceste zvonuri au fost amplificate în contextul mediatizării intense a nunții sale cu fondatorul Amazon.