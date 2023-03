Mireasa, ziua și scandalul! Antena 1 nu mai are scăpare? Producătorii show-ului, legați de mâini și de picioare

Mireasa, o nouă zi, noi controverse la Antena 1! Producătorii emisiunii preferate de mulți telespectatori a fost înștiințați în legătură cu nemulțumirile fanilor, după ce în spațiul public virtual a apărut o petiție pentru transparentizarea voturilor!

Mireasa de la Antena 1, scandaluri fără număr

Viperele vesele lovesc din nou! De data aceasta au cerut socoteală de la producători în legătură cu faptul că ar fi discriminată comunitatea LGBT. Se referă la faptul că au refuzat cadoul pe care comunitatea de pe Instagram l-a trimis ”cuplului” Alex și Mihai.

ADVERTISEMENT

În noua postare făcută de Viperele vesele, acestea lansează o campanie împotriva infracționalității și fac trimitere către una dintre concurentele care s-a lăudat cu lucruri mai puțin ortodoxe în casa Mireasa. Este vorba despre Hatice. Tânăra formează, oficial, un cuplu cu Mihai.

Comunitatea Viperele vesele, care urmărește cu atenție tot ce se întâmplă la Mireasa, susține că discriminarea în cazul acesteia continuă din partea producătorilor de la Antena 1.

ADVERTISEMENT

Viperele Vesele au contactat producătorii în legătură cu ultimele controverse

Viperele s-au organizat imediat după ce unul dintre concurenți, Mihai, a vrut să îi facă o surpriză partenerei sale oficiale, Hatice. Cadoul consta în mesaje video din lumea mondenă, printre care foști concurenți de la Survivor, Puterea dragostei, Casa iubirii sau influenceri.

Viperele au făcut tot posibilul pentru ca surpriza să aibă loc, militând în continuare în campania lor pro-diversitate și împotriva infracționalității.

ADVERTISEMENT

„În secunda în care am auzit că un concurent, Mihai, dorește pentru Hatice, de ziua ei de naștere, mesaje de la persoane din lumea mondenă, ne-am organizat pentru a veni în întâmpinarea dorinței concurentului, dar și pentru a ne susține campania împotriva infracționalității.

Printre regulile enunțate ale emisiunii este și aceea că, în cazul aniversării unei zile de naștere, se vor transmite concurenților toate mesajele primite de la susținători. Excepție fac doar aniversările de cuplu, când producătorii aleg un video, dintre cele primite. Hatice a relatat cu nonșalanță, în emisiune, nu doar că a consumat stupefiante!

ADVERTISEMENT

A și beneficiat de bani și vacanțe de lux de pe urma exploatării și traficării femeilor, de către fostul ei iubit. În acest sens, am contactat patru dintre cei cinci producători considerați public ca fiind crema cremelor emisiunii Mireasa, cel puțin de pe Wikipedia”, declară Viperele Visele.

ADVERTISEMENT

Oamenii de la butoanele Mireasa au aflat de petiția pentru transparentizarea voturilor

Viperele le-au trimis, pe Whatsapp, plângerile lor anumitor producători de la Mireasa. În loc să primească clarificări privind secretizarea voturilor prin SMS, s-au ales cu… block!

Persoanele contactate de Viperele vesele, după cum a aflat FANATIK, sunt Luiza I., Monica R. și Ștefan S. Cel de-al patrulea producător, Ciprian N. a rezistat ceva mai mult în conversația de pe Whatsapp. A apăsat pe butonul de block abia după ce a primit link-ul cu petiția privind transparentizarea voturilor.

„Nu putem să nu ne întrebăm ce au de ascuns. De ce se feresc, care e motivul real al acestei reacții emotive și panici pe care producătorii Mireasa o manifestă în raport cu comunitatea Viperele vesele. Noi, comunitate cu 117.000 de membri, avem foarte multe întrebări. Avem dileme, idei, propuneri. Avem foarte multe gânduri de exprimat în emisiunile acestea de dating. Suntem civilizați și nu deranjam echipa de producție, altfel decât într-un mod organizat”, mai transmit Viperele vesele, prin intermediul FANATIK.

Viperele mai spun că producătorii ar fi de vină și pentru faptul că emisiunea nu mai are audiențele de altădată, tocmai din cauza opacității cu care își tratează, de multe ori, telespectatorii fideli.

Show-ul, probleme cu ratingul. Antena 1 a băgat Observatorul din nou pe post

„Să înțelegem că în Antena Group lumea începe și se termină cu acești producători de la Mireasa? În acest caz, să nu mai mire pe nimeni că ajunge Observatorul să intre în emisie după ce a fost lăsat ân 12,17, 15,8. Sau, în cazuri fericite, ca cel de luni, 27 martie 2023, 17,5% share”, au completat

Viperele mai spun că a scăzut destul de mult audiența. Aceasta a prezentat pentru câteva zile o ediție specială Mireasa, de la ora 16:00. Postul de televiziune a fost nevoit apoi să readucă Observatorul pe micile ecrane pentru a mai crește ratingul.

Rămâne de văzut dacă tot acest scandal se va finaliza în vreun fel sau altul, dacă fanii, care au atâtea întrebări, vor primi răspunsuri din partea celor care se află la butoanele

„Menționăm că am contactat doar patru producători dintre ce cinci și am omis-o intenționat pe doaman Elena S. R. Nu am vrut să o deranjăm. Vorbește târgul, ar deveni curând (prin luna mai) bunică.

Și… poate e ocupată cu pregătirile pentru marele eveniment. Sau poate stă cocoțată în vârful patului, cu perfuziile la purtător, cu mâinile împreunate pe piept”, mai notează Viperele vesele.