Mirel Drăgan, condiții spartane de antrenament înaintea galei „The Return of the Thrill Gavril 2”: „Am trecut la alt nivel”

Gala „The Return of the Thrill Gavril 2” o să îl prindă într-o formă de zile mari pe Mirel Drăgan. Pugilistul cu sânge „alb-vișiniu” a pus la punct un program de pregătire spartan înaintea meciului cu Orlen Padilla.

Condiții spartane pentru Mirel Drăgan! Cum se pregătește de gala „The Return of the Thrill Gavril 2”

Mirel Drăgan și-a dezvăluit o parte din programul de pregătire pentru la FANATIK SUPERLIGA. Show-ul este live doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Rapidistul stă minute în șir într-o cadă cu gheață după fiecare ședință de antrenament. Mirel Drăgan este de părere că această metodă de recuperare este una dintre cele mai eficiente în acest moment.

„Tocmai ce am făcut o baie cu apă rece, fac tot timpul una după antrenamente. Îmi iau gheață de la benzinărie, pun trei pungi, apă rece și stau cât pot să rezist. Am stat și 11 minute, mă bag în cadă și pun gheață pentru că am trecut la alt nivel.

Stau pe telefon să treacă timpul mai repede, odată m-am mișcat când am văzut ceva pe TikTok și apa s-a făcut mai rece. Apa se încălzește în zona corpului și dacă te miști nu mai poți să stai. În București sunt doar două criosaune, însă prin țară sunt mai multe”, a spus Mirel Drăgan.

„Cel mai urât e să rămâi fără benzină în timpul meciului”

Mirel Drăgan a subliniat faptul că rolul programului de antrenament și recuperare pe care îl are înaintea galei de box este unul foarte important. Pugilistul nu vrea să rămână „fără benzină” în timpul luptei cu Orlen Padilla.

„În Arad erau trei criosaune, dar la noi sunt doar două. La Rapid avem un butoi mare cu gheață, ne băgăm acolo după antrenamente. Este o muncă titanică în spate, trebuie să te pregătește tactic înainte de meci.

Cel mai urât e să rămâi fără benzină în timpul meciului. Au mai fost cazuri și nu e plăcut. E lipsă de respect pentru cei care vin să te vadă. Vrei să mai lovești, dar nu te mai ajută corpul”, a mai spus boxerul.

Mirel Drăgan intră în ring pe imnul Rapidului

Mirel Drăgan nu și-a ascuns niciodată dragostea pentru . Pugilistul este poreclit „Rapidistul” în boxul românesc și este cunoscut pentru faptul că intră în ring pe imnul giuleștenilor.

La gala „The Return of the Thrill Gavril 2” o să aibă parte și de susținerea celor din galeria Rapidului. Mirel Drăgan a anunțat deja prezența celor de la „Original 1923” la Circul Metropolitan din București.

Mirel Dragan, CONDITII SPARTANE de antrenament pentru gala de box RETURN OF THE THRILL 2