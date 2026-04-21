Mirel Rădoi, 1,5 milioane euro de la FCSB pentru calificarea în Liga Campionilor! Contraoferta lui Gigi Becali pentru a refuza Gaziantep

Gigi Becali a vorbit despre situația lui Mirel Rădoi și a dezvăluit suma uriașă pe care tehnicianul ar putea să o câștige la FCSB dacă duce echipa în Liga Campionilor.
Mihai Alecu
21.04.2026 | 12:34
Gigi Becali e gata să pună banii pe masă pentru Mirel Rădoi. Foto: Fanatik
Mirel Rădoi are pe masă o propunere tentantă din partea celor de la Gaziantep, acolo unde este tentat să meargă, însă oferta financiară venită de la formația din Turcia nu este una impresionantă, spune Gigi Becali.

Gigi Becali a vorbit despre situația lui Mirel Rădoi, antrenorul FCSB care are ofertă din Turcia

Patronul de la FCSB a fost întrebat de Horia Ivanovici despre viitorul lui Mirel Rădoi și nu a dorit, inițial, să comenteze. Becali a spus că nu a vorbit nimic în plus cu antrenorul său și că acționează momentan ca și când nu ar avea nevoie de un înlocuitor pentru acesta.

„Am antrenor, se numește Mirel Rădoi, nu mai vreau să discutăm despre asta. Ce să se schimbe? Nu v-am spus, dacă este, o să anunțe. Nu are rost să discutăm pe tema asta. Am antrenor și discut de antrenor? E antrenor Mirel Rădoi și punct. Nu era clară treaba asta?”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

Contraoferta lui Gigi Becali pentru ca Mirel Rădoi să refuze Gaziantep

Gigi Becali a dezvăluit că propunerea pe care Mirel Rădoi o are din Turcia nu este una atât de mare din punct de vedere financiar și că ar putea să câștige mai mulți bani dacă face performanțe la FCSB. Latifundiarul din Pipera spune că tehnicianul poate să ajungă la un venit de 1,5 milioane de euro în cazul unei calificări în Liga Campionilor.

Chiar dacă nu califică echipa în cupele europene, îi bag 5-6 milioane de euro, să ia 5-6 jucători și să facă el așa cum a construit la Craiova. Dacă era la Craiova el era deja campion, așa cred. Așa ar fi ideal, să nu bag din buzunar, să fie banii din Europa. Muncește omul mult de tot, nu are cum să nu reușească. Nu are cum. Muncește ca nebunul.

Nu cred eu că mă lasă el pentru Turcia, nu face asta. A, dacă era ofertă de 1,5 milioane de euro, 2 milioane de euro, du-te, finule. Cred că e vreo 750.000 de euro oferta, cu tot cu staff. Nu vreau să comentez. Poate să ia mai mult la FCSB, dacă ia campionatul și intră în Liga Campionilor, poate să ia 1,5 milioane de euro”, a dezvăluit Gigi Becali.

