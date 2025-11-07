Sport

Mirel Rădoi a anunțat ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram: „Fiecare dă cât poate pentru echipă”

Mirel Rădoi a vorbit din nou despre Ștefan Baiaram. Atacantul Universității Craiova nu a fost titular contra lui Rapid Viena, iar antrenorul a anunțat ce se întâmplă în continuare.
Răzvan Rădulescu
07.11.2025 | 09:37
Mirel Radoi a anuntat ce se intampla cu Stefan Baiaram Fiecare da cat poate pentru echipa
ULTIMA ORĂ
Anunțul făcut de Mirel Rădoi despre Ștefan Baiaram după victoria Universității Craiova, scor 1-0 cu Rapid Viena. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a vorbit despre situația lui Ștefan Baiaram. Atacantul în vârstă de 22 de ani a fost rezervă la Rapid Viena – Universitatea Craiova, scor 0-1, în etapa a 3-a din UEFA Conference League. După ce l-a introdus pe Baiaram pe teren în minutul 70, Mirel Rădoi a anunțat ce se întâmplă cu fotbalistul-vedetă al alb-albaștrilor.

Universitatea Craiova, victorioasă la Viena

Universitatea Craiova a izbutit să obțină prima victorie în grupa XXL de UEFA Conference League. Oltenii lui Mirel Rădoi, eliminat în prima repriză, au câștigat la limită, scor 1-0, grație golului marcat de Romanchuk.

ADVERTISEMENT

Astfel, echipa patronată de Mihai Rotaru a urcat în clasament și speră la o calificare miraculoasă în primăvara europeană. „Eliminată” în primă fază din competiție, specialiștii și-au schimbat calculele în urma rezultatului de la Viena și o văd calificată pe Universitatea Craiova în play-off-ul competiției.

Mirel Rădoi a anunțat că Baiaram va fi titular la Universitatea Craiova când va fi nevoie

Ștefan Baiaram a fost din nou rezervă la Universitatea Craiova, fiind introdus pe teren de Mirel Rădoi în minutul 70 al meciului în locul lui Assad. La finalul meciului, antrenorul oltenilor a anunțat că Baiaram va fi titular când stafful va considera că va fi nevoie.

ADVERTISEMENT
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație....
Digi24.ro
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să fie ostracizat Serghei Lavrov

„A fost de mai multe ori titular decât rezervă. Când vom considera că poate aduce ceea ce avem nevoie de la el, va fi titular. Fiecare dă cât poate pentru echipă. E greu să spunem dinainte ce se poate întâmpla. Luăm fiecare meci în parte”, a declarat Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT
Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri: mesaj tranșant pentru Ștefan Baiaram
Digisport.ro
Mirel Rădoi n-a stat deloc pe gânduri: mesaj tranșant pentru Ștefan Baiaram

Program și clasament Universitatea Craiova după 1-0 cu Rapid Viena

Universitatea Craiova a urcat pe locul 20 din 36 în grupa de UEFA Conference League, cu 4 puncte după 3 etape. Oltenii au pierdut cu Rakow (0-2), au remizat cu Noah (1-1) și au câștigat în deplasare cu Rapid Viena (1-0). Austriecii sunt „lanterna roșie” a competiției.

Pentru trupa lui Mirel Rădoi urmează în UEFA Conference League duelurile cu Mainz de pe „Ion Oblemenco” și cu Sparta Praga, tot „acasă”. Ultima adversară a alb-albaștrilor din faza grupelor este AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali l-a dat de gol în direct pe Louis Munteanu: „Vrea să...
Fanatik
Gigi Becali l-a dat de gol în direct pe Louis Munteanu: „Vrea să ia 5 milioane de euro la semnătură!”
Dinamo, meci de gală cu adversara FCSB-ului din Europa League! Partida a fost...
Fanatik
Dinamo, meci de gală cu adversara FCSB-ului din Europa League! Partida a fost deja stabilită. Exclusiv
Blănuță, primul gol pentru Dinamo Kiev. Cum a marcat românul în meciul de...
Fanatik
Blănuță, primul gol pentru Dinamo Kiev. Cum a marcat românul în meciul de Conference League
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
Parteneri
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la...
iamsport.ro
Fără dubii! Radu Banciu a spus ce rezultat va înregistra Anca Alexandrescu la alegeri: 'Asta i-am transmis'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!