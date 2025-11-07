Mirel Rădoi a anunțat ce se întâmplă cu Ștefan Baiaram: „Fiecare dă cât poate pentru echipă”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a vorbit despre situația lui Ștefan Baiaram. Atacantul în vârstă de 22 de ani a fost rezervă la Rapid Viena – Universitatea Craiova, scor 0-1, în etapa a 3-a din UEFA Conference League. După ce l-a introdus pe Baiaram pe teren în minutul 70, Mirel Rădoi a anunțat ce se întâmplă cu fotbalistul-vedetă al alb-albaștrilor.

Universitatea Craiova, victorioasă la Viena

Universitatea Craiova a izbutit să obțină prima victorie în grupa XXL de UEFA Conference League. Oltenii lui Mirel Rădoi, eliminat în prima repriză, au câștigat la limită, scor 1-0, grație golului marcat de Romanchuk.

Astfel, echipa patronată de Mihai Rotaru a urcat în clasament și . „Eliminată” în primă fază din competiție, specialiștii și-au schimbat calculele în urma rezultatului de la Viena și o văd calificată pe Universitatea Craiova în play-off-ul competiției.

Mirel Rădoi a anunțat că Baiaram va fi titular la Universitatea Craiova când va fi nevoie

, fiind introdus pe teren de Mirel Rădoi în minutul 70 al meciului în locul lui Assad. La finalul meciului, antrenorul oltenilor a anunțat că Baiaram va fi titular când stafful va considera că va fi nevoie.

„A fost de mai multe ori titular decât rezervă. Când vom considera că poate aduce ceea ce avem nevoie de la el, va fi titular. Fiecare dă cât poate pentru echipă. E greu să spunem dinainte ce se poate întâmpla. Luăm fiecare meci în parte”, a declarat Mirel Rădoi.

Program și clasament Universitatea Craiova după 1-0 cu Rapid Viena

Universitatea Craiova a urcat pe locul 20 din 36 în grupa de UEFA Conference League, cu 4 puncte după 3 etape. Oltenii au pierdut cu Rakow (0-2), au remizat cu Noah (1-1) și au câștigat în deplasare cu Rapid Viena (1-0). Austriecii sunt „lanterna roșie” a competiției.

Pentru trupa lui Mirel Rădoi urmează în UEFA Conference League duelurile cu Mainz de pe „Ion Oblemenco” și cu Sparta Praga, tot „acasă”. Ultima adversară a alb-albaștrilor din faza grupelor este AEK Atena, echipa lui Răzvan Marin.