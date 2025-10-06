Mirel Rădoi a anunțat următorul transfer la Craiova după 0-1 cu FCSB: „Va ajunge în iarnă”

Mirel Rădoi a anunțat ce transfer va face Universitatea Craiova în iarnă. Oltenii , scor 0-1 și au pierdut locul de lider în clasamentul SuperLigii. La finalul partidei, Rădoi a anunțat că își dorește „un număr 6” la echipă.

Universitatea Craiova este gata să facă ajustări lotului în perioada de mercato din iarnă. Deși în vară au fost extrem de activi pe piața transferurilor, oltenii nu au reușit să aducă în Bănie un „număr 6”.

Mirel Rădoi este pregătit să aducă un mijlocaș defensiv la echipă, iar cel mai probabil mutarea va avea loc în iarnă. Antrenorul alb-albaștrilor a recunoscut că a vrut încă din vară să aducă un mijlocaș defensiv la Craiova, însă transferul nu s-a concretizat.

„Jucători nu mai putem să transferăm. (n.r. ați mai fi transferat?) Da, am mai fi transferat. Am mai așteptat un număr 6, dar nu a mai venit. Probabil că va ajunge în iarnă”, a declarat Mirel Rădoi, la flash-interviu.

Ce soluții are Mirel Rădoi la Universitatea Craiova pe postul de mijlocaș defensiv

Mirel Rădoi a schimbat din temelii lotul Universității Craiova în vară. Oltenii au cochetat cu prima poziție în SuperLiga până în etapa a 12-a, când victoria Rapidului cu Farul cumulată cu înfrângerea alb-albaștrilor împotriva FCSB i-au propulsat pe giuleșteni pe primul loc în ierarhie.

În acest moment, Mirel Rădoi îi are la dispoziție pe postul de mijlocaș defensiv pe Anzor Mekvabishvili, Tudor Băluță, Alexandru Crețu și Vladimir Screciu. Cel din urmă a fost folosit fundaș central în ultimele partide.

Mirel Rădoi, criticat de Marcel Pușcaș pentru deciziile luate în cazul lui Screciu

Marcel Pușcaș, fostul președinte al celor de la FC U Craiova, l-a criticat pe Mirel Rădoi pentru deciziile pe care . Mijlocaș defensiv de meserie, internaționalul român a fost folosit adesea pe postul de fundaș central.

Decizia lui Rădoi l-a scos din sărite pe fostul fotbalist de la Steaua și Rapid. „Vladimir Screciu, din posibil cel mai bun mijlocaș închizător al patriei a fost făcut unul dintre cei mai slabi fundași centrali. El este doar MIJ-LO-CAȘ!”, a scris Pușcaș pe contul personal de Facebook.