Mirel Rădoi a dezvăluit ce a vorbit cu Olăroiu înainte de a semna cu FCSB

Mirel Rădoi a urmat modelul lui Cosmin Olăroiu și a revenit la FCSB într-o perioadă dificilă. Finul lui Gigi Becali s-a consultat mult cu „Oli” înainte de a decide să semneze cu campioana en-titre.
FCSB parcurge o perioadă destul de dificilă în SuperLigă. Aflată în premieră în afara locurilor de play-off, campioana en-titre speră că numirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică va aduce rezultatele dorite.
Antrenorul e conștient de momentul greu în care a ajuns la echipă. Ca o paralelă, Mirel Rădoi a amintit de faptul că FCSB a avut nu mai puțin de șase jucători la ultima campanie a echipei naționale, iar acum nu se știe dacă Mircea Lucescu va mai chema unul sau doi pentru barajul cu Turcia.
„FCSB a avut șase jucători convocați la echipa națională. Dacă noi, ca antrenori, nu încercăm să-i oferim selecționerului o arie cât mai mare de soluții și nu facem decât să-i oferim din ce în ce mai puține, e clar că nici el nu poate avea mari șanse.
În momentul în care ai ofertă de la un club care a avut șase jucători la echipa națională, iar acum nu știi dacă mai sunt unul sau doi… A fost o provocare pentru mine!”, a declarat Mirel Rădoi, în cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat la FCSB.
Cosmin Olăroiu este persoana de la care Mirel Rădoi a încercat să se inspire cel mai mult de-a lungul carierei. „Oli” este foarte apreciat în Golf, acolo unde a făcut performanță. În urmă cu 15 ani, Olăroiu a venit la Steaua (n.r. – actuala FCSB) pentru a-l ajuta pe Gigi Becali într-un moment greu, ca mai apoi să reușească calificarea în cupele europene după ce s-a impus în fața lui Dinamo în Cupa României.
Revenirea lui Rădoi la FCSB amintește de gestul făcut de „Oli” în urmă cu 15 ani. Noul antrenor al roș-albaștrilor a recunoscut că a discutat cu Cosmin Olăroiu înainte de a semna, însă dialogul nu a cântărit decisiv în decizia luată. Cei doi au vorbit și despre conflictul din Orientul Mijlociu, Olăroiu făcând un gest imens pentru un grup de copii din Suceava.
„(n.r. Ați vorbit cu Cosmin Olăroiu înainte de a lua decizia?) Da, dar nu a contat dacă să vin sau nu. Sunt și alte situații care se întâmplă în Dubai. Nu am vorbit doar despre fotbal”, a conchis Mirel Rădoi.