Mirel Rădoi a dezvăluit ce a vorbit cu Olăroiu înainte de a semna cu FCSB

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a urmat modelul lui Cosmin Olăroiu și a revenit la FCSB într-o perioadă dificilă. Finul lui Gigi Becali s-a consultat mult cu „Oli” înainte de a decide să semneze cu campioana en-titre.

FCSB, o nouă provocare pentru Mirel Rădoi

FCSB parcurge o perioadă destul de dificilă în SuperLigă. Aflată în premieră în afara locurilor de play-off, campioana en-titre speră că numirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică va aduce rezultatele dorite.

ADVERTISEMENT

Antrenorul e conștient de momentul greu în care a ajuns la echipă. Ca o paralelă, Mirel Rădoi a amintit de faptul că FCSB a avut nu mai puțin de șase jucători la ultima campanie a echipei naționale, iar acum nu se știe dacă Mircea Lucescu va mai chema unul sau doi pentru barajul cu Turcia.

„FCSB a avut șase jucători convocați la echipa națională. Dacă noi, ca antrenori, nu încercăm să-i oferim selecționerului o arie cât mai mare de soluții și nu facem decât să-i oferim din ce în ce mai puține, e clar că nici el nu poate avea mari șanse.

ADVERTISEMENT

În momentul în care ai ofertă de la un club care a avut șase jucători la echipa națională, iar acum nu știi dacă mai sunt unul sau doi… A fost o provocare pentru mine!”, a declarat Mirel Rădoi, în cadrul conferinței de presă în care a fost prezentat la FCSB.

ADVERTISEMENT

Rădoi a vorbit cu Olăroiu înainte de a semna cu FCSB

Cosmin Olăroiu este persoana de la care Mirel Rădoi a încercat să se inspire cel mai mult de-a lungul carierei. „Oli” este foarte apreciat în Golf, acolo unde a făcut performanță. În urmă cu 15 ani, Olăroiu a venit la Steaua (n.r. – actuala FCSB) pentru a-l ajuta pe Gigi Becali într-un moment greu, ca mai apoi să reușească calificarea în cupele europene după ce s-a impus în fața lui Dinamo în Cupa României.

amintește de gestul făcut de „Oli” în urmă cu 15 ani. Noul antrenor al roș-albaștrilor a recunoscut că a discutat cu Cosmin Olăroiu înainte de a semna, însă dialogul nu a cântărit decisiv în decizia luată. Cei doi au vorbit și despre conflictul din Orientul Mijlociu, .

ADVERTISEMENT

„(n.r. Ați vorbit cu Cosmin Olăroiu înainte de a lua decizia?) Da, dar nu a contat dacă să vin sau nu. Sunt și alte situații care se întâmplă în Dubai. Nu am vorbit doar despre fotbal”, a conchis Mirel Rădoi.