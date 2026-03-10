Sport

Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheș la FCSB, după venirea lui Mirel Rădoi! Gigi Becali i-a anunțat plecarea jucătorului

În prima sa conferință de presă de la revenirea la FCSB, Mirel Rădoi a vorbit despre situația lui Vlad Chiricheș. Gigi Becali anunțase că experimentatul fotbalist va părăsi echipa la finalul sezonului.
Bogdan Mariș
10.03.2026 | 17:52
Mirel Rădoi a oferit verdictul cu privire la Vlad Chiricheș. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
Vlad Chiricheș nu a mai evoluat pentru FCSB de pe 16 ianuarie, iar Gigi Becali a anunțat în repetate rânduri că experimentatul fotbalist se va despărți de FCSB în vară, odată cu expirarea contractului. În prima sa conferință de la revenirea pe banca FCSB-ului, Mirel Rădoi a vorbit despre situația fundașului.

Mirel Rădoi a oferit verdictul cu privire la Vlad Chiricheș

Mirel Rădoi a afirmat că Vlad Chiricheș nu este accidentat, iar acesta ar putea reveni în lotul echipei pentru partidele din play-out-ul Superligii. „Până acum, avem doar două probleme în momentul de față (n.r. Cercel și Ngezana). Chiricheș nu este accidentat, face parte din echipă. Cine se antrenează cel mai bine, face parte din lot”, a declarat noul antrenor al FCSB-ului la conferința de presă.

În acest sezon, Vlad Chiricheș a evoluat în 20 de partide pentru FCSB în toate competițiile, însă experimentatul fotbalist nu a mai intrat pe gazon de la meciul cu FC Argeș (0-1), disputat pe 16 ianuarie. Acesta se află în continuare pe lista pentru Superliga, așadar va fi eligibil în cazul în care Mirel Rădoi va decide să în includă în lot.

Ce declara Gigi Becali despre situația lui Vlad Chiricheș

Gigi Becali l-a criticat dur pe Vlad Chiricheș pentru prestațiile din acest sezon, iar omul de afaceri a confirmat într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA că stagiunea actuală va fi ultima la FCSB pentru internaționalul român„Când a semnat Chiricheș, ne-am rugat de el să mai semneze și ne-a costat câteva sute de mii de euro. Nu a jucat nimic, nimic.

Ca popa! (n.r. că a costat 400.000 de euro) Da, da. Mai mult, că i-am dat și pentru calificare, vreo 500.000 de euro ne-a costat. De unde să știu că nu ne ajută? Doar Chiricheș și Tănase termină contractele. Cu Tănase prelungesc, e fotbalist, avem nevoie de el”, afirma patronul celor de la FCSB la începutul acestei luni.

În ce perioadă au colaborat Mirel Rădoi și Vlad Chiricheș

Mirel Rădoi nu l-a antrenat pe Vlad Chiricheș la o echipă de club, însă cei doi au colaborat la naționala României în perioada septembrie 2020 – noiembrie 2021. Fundașul a evoluat în 12 partide sub comanda noului său antrenor, purtând de fiecare dată banderola de căpitan. Chiricheș a reușit să ofere și 3 pase decisive în aceste jocuri.

