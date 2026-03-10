Mirel Rădoi a dezvăluit de ce a revenit la FCSB: „M-am gândit că așa ar fi corect”. Ce condiții i-a pus lui Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi este noul antrenor al celor de la FCSB. Fostul selecționer al naționalei de seniori a României a bătut palma cu Gigi Becali, patronul clubului, și a fost deja prezentat de campioana României. Tehnicianul a oferit câteva declarații în care a anunțat ce își dorește să se întâmple la echipă până la finalul sezonului.

Mirel Rădoi a semnat cu FCSB! Ce a declarat la prima conferința de presă

După demisia lui Elias Charalambous, Gigi Becali a apăsat rapid pe butoane. L-a sunat pe finul său Mirel Rădoi, cu care mai colaborase și în urmă cu 11 ani. Fiind liber de contract, antrenorul a acceptat să o pregătească pe FCSB până la finalul sezonului și să încerce să o ducă în cupele europene.

Misiunea nu este una deloc ușoară pentru Rădoi. La FCSB starea de spirit nu este cea mai bună după ce campioana ultimelor două sezoane a ratat calificarea în play-off. Singurul mod prin care roș-albaștrii mai pot obține un loc în cupele europene este prin barajul de Conference League.

Ce spune Mirel Rădoi despre situația de la campioana României. Ce a găsit, de fapt, la FCSB

Acesta a vorbit la conferința de presă despre obiectivele sale în perioada imediat următoare și a explicat de ce a acceptat propunerea venită de la Gigi Becali.

„Mă aflu într-un moment în care situația echipei nu este cea mai fericită. Dar am acceptat această provocare nu doar din prisma factorului emoțional. Nu am fost de acord că această echipă, cu acești jucători, poate rata barajul de Conference League. M-am gândit că dacă m-am întors a doua oară la Universitatea Craiova, ar fi corect să mă întorc aici dacă mi s-a cerut ajutorul.

Am avut un prim contact cu jucătorii. Nu am văzut live partida cu U Cluj, am fost plecat din țară. Am face o mare greșeală dacă am crede că nu putem cădea mai rău. Sper să fie doar un accident ce s-a întâmplat la U Cluj. Am mai pățit și eu”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă, în calitate de noul antrenor al lui FCSB.

Cum au decurs negocierile cu Gigi Becali. Ce condiții i-a pus antrenorul patronului de la FCSB

Mai mult, tehnicianul, care în trecut a mai antrenat-o pe FCSB, a recunoscut că i-a pus anumite condiții lui Gigi Becali, patronul clubului.

„Au fost 11 ani cu bune și rele. Cred că am puțin mai mult echilibru față de acum 11 ani. Sunt mult mai atent la lucrurile care se întâmplă în afara terenului. Mi-am dat seama că în România trebuie să ai și alte informații despre lucrurile care se întâmplă în afara terenului.

Nu am pus foarte multe condiții. Totul a fost foarte clar. Am venit aici pentru a prinde barajul pentru Conference League. Am înțeles acest lucru. Sunt aici cu MM, Cernat. Am înțeles că trebuie repartizate rolurile pe departamente, iar la final să analizăm”, a mai spus Mirel Rădoi.