Sport

Mirel Rădoi a dezvăluit de ce a revenit la FCSB: „M-am gândit că așa ar fi corect”. Ce condiții i-a pus lui Gigi Becali

Primele cuvinte ale lui Mirel Rădoi din postura de antrenor la FCSB. Ce a discutat cu Gigi Becali înainte de a semna. „Am înțeles acest lucru. Sper să fie doar un accident ce s-a întâmplat”.
Alex Bodnariu
10.03.2026 | 16:44
Mirel Radoi a dezvaluit de ce a revenit la FCSB Mam gandit ca asa ar fi corect Ce conditii ia pus lui Gigi Becali
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi a semnat cu FCSB! Ce a declarat la prima conferința de presă. Foto: Captură Youtube
ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi este noul antrenor al celor de la FCSB. Fostul selecționer al naționalei de seniori a României a bătut palma cu Gigi Becali, patronul clubului, și a fost deja prezentat de campioana României. Tehnicianul a oferit câteva declarații în care a anunțat ce își dorește să se întâmple la echipă până la finalul sezonului.

Mirel Rădoi a semnat cu FCSB! Ce a declarat la prima conferința de presă

După demisia lui Elias Charalambous, Gigi Becali a apăsat rapid pe butoane. L-a sunat pe finul său Mirel Rădoi, cu care mai colaborase și în urmă cu 11 ani. Fiind liber de contract, antrenorul a acceptat să o pregătească pe FCSB până la finalul sezonului și să încerce să o ducă în cupele europene.

ADVERTISEMENT

Misiunea nu este una deloc ușoară pentru Rădoi. La FCSB starea de spirit nu este cea mai bună după ce campioana ultimelor două sezoane a ratat calificarea în play-off. Singurul mod prin care roș-albaștrii mai pot obține un loc în cupele europene este prin barajul de Conference League.

Ce spune Mirel Rădoi despre situația de la campioana României. Ce a găsit, de fapt, la FCSB

Mirel Rădoi a fost prezent marți în baza sportivă a celor de la FCSB. Acesta a vorbit la conferința de presă despre obiectivele sale în perioada imediat următoare și a explicat de ce a acceptat propunerea venită de la Gigi Becali.

ADVERTISEMENT
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în...
Digi24.ro
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată

„Mă aflu într-un moment în care situația echipei nu este cea mai fericită. Dar am acceptat această provocare nu doar din prisma factorului emoțional. Nu am fost de acord că această echipă, cu acești jucători, poate rata barajul de Conference League. M-am gândit că dacă m-am întors a doua oară la Universitatea Craiova, ar fi corect să mă întorc aici dacă mi s-a cerut ajutorul.

De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează...
Digisport.ro
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
ADVERTISEMENT

Am avut un prim contact cu jucătorii. Nu am văzut live partida cu U Cluj, am fost plecat din țară. Am face o mare greșeală dacă am crede că nu putem cădea mai rău. Sper să fie doar un accident ce s-a întâmplat la U Cluj. Am mai pățit și eu”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă, în calitate de noul antrenor al lui FCSB.

Cum au decurs negocierile cu Gigi Becali. Ce condiții i-a pus antrenorul patronului de la FCSB

Mai mult, tehnicianul, care în trecut a mai antrenat-o pe FCSB, a recunoscut că i-a pus anumite condiții lui Gigi Becali, patronul clubului. Rădoi a dezvăluit că omul de afaceri i-a promis că în ultimele meciuri din sezonul regular nu se va implica la echipă și îi va oferi mână liberă antrenorului.

ADVERTISEMENT

„Au fost 11 ani cu bune și rele. Cred că am puțin mai mult echilibru față de acum 11 ani. Sunt mult mai atent la lucrurile care se întâmplă în afara terenului. Mi-am dat seama că în România trebuie să ai și alte informații despre lucrurile care se întâmplă în afara terenului.

Nu am pus foarte multe condiții. Totul a fost foarte clar. Am venit aici pentru a prinde barajul pentru Conference League. Am înțeles acest lucru. Sunt aici cu MM, Cernat. Am înțeles că trebuie repartizate rolurile pe departamente, iar la final să analizăm”, a mai spus Mirel Rădoi.

Live video UEFA Champions League, manșa tur a optimilor. Galatasaray – Liverpool, primul...
Fanatik
Live video UEFA Champions League, manșa tur a optimilor. Galatasaray – Liverpool, primul meci care deschide această fază!
Culisele plecării lui Charalambous şi Pintilii de la FCSB: “M-a anunțat după meciul...
Fanatik
Culisele plecării lui Charalambous şi Pintilii de la FCSB: “M-a anunțat după meciul cu UTA Arad că mai stă trei etape! A fost cel mai surprinzător cuplu de antrenori!”
Marius Croitoru, prezentat oficial la FC Botoșani! Pe ce perioadă a semnat antrenorul....
Fanatik
Marius Croitoru, prezentat oficial la FC Botoșani! Pe ce perioadă a semnat antrenorul. Update
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Bombă! Kopic ar fi anunțat că pleacă din vară de la Dinamo. Tărăboi...
iamsport.ro
Bombă! Kopic ar fi anunțat că pleacă din vară de la Dinamo. Tărăboi după meciul cu CFR: 'A fost scandal mare'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!