Mirel Rădoi a dezvăluit discuția pe care a avut-o la vestiare cu jucătorii Craiovei: „Rezultat injust”. Cum și-a explicat gestul din finalul meciului cu Rapid

Tehnicianul formației oltene și-a felicitat jucătorii pentru modul în care au evoluat la , chiar dacă au scos doar egal în ultimele secunde ale prelungirilor.

Mirel Rădoi, un antrenor mulțumit, chiar dacă Universitatea Craiova a făcut doar egal cu Rapid

Mirel Rădoi a remarcat modul în care Universitatea Craiova a jucat din primul și până în ultimul minut și spune că echipa sa a controlat ostilitățile.

”Așa pare, că e cea mai bună repriză făcută, dar eu sunt mulțumit de cum s-a desfășurat tot meciul, nu doar de prima repriză. Am controlat tot meciul și cred că rezultatul este injust. Deocamdată se descarcă datele din GPS, dar contează mai puțin asta, cât au alergat. Important e că au acoperit zonele cum trebuia. Cu puțin mai multă atenție la finalizare, am fi vorbit despre un alt rezultat. Le-am spus și la pauză că e chestiune de timp până când fotbalul ne răsplătește, chiar dacă am fi pierdut.

La pauză nu am avut foarte multe imagini să le arăt, n-am găsit nimic de partea Rapidului, chiar am făcut o repriză foarte bună. N-am făcut nimic special, e meritul lor. Probabil se acumulase o stare de oboseală, poate o stare de relaxare. Sunt foarte mulți jucători care nu au făcut pregătirea cu noi”, a spus Mirel Rădoi.

De ce a plecat la vestiare înainte de fluierul final

Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de fluierul final, asta după ce Marcel Bîrsan nu a dat penalty pentru olteni în faza inițială, după duelul dintre Aioani și Etim. Tehnicianul spune că a dorit să vadă reluarea cât mai repede și de asta a mers la vestiar.

„N-am mai avut răbdare să văd live, am intrat în vestiar să văd reluările. Probabil că noi nu vedem pe platforma pe care o avem, iar în interior dau și reluările. De pe bancă, mi s-a părut foarte clar. Dacă nu se dădea, asta era, dar parcă lucrurile erau foarte clare. Punctul acesta poate fi exact 0,5 să intrăm pe o poziție mai sus în play-off. Avem un pahar, eu încerc să văd partea plină. Eu văd partea bună a lucrurilor.

A fost o discuție privată cu suporterii. Încercăm să fie altfel. Cât timp sunt în fața echipei, nu-mi doresc să fiu conducător de club, eu vreau să conduc echipa. Ce se întâmplă în vestiar, e doar treaba mea, responsabilitatea mea. Nu am nevoie de ajutor. La toate echipele la care am fost, am reușit să stăpânesc vestiarul. Asta a fost rugămintea către suporteri, să mă lase să fac ce știu cu jucătorii. Ce se întâmplă în vestiar, trebuie să rămână acolo”, a continuat antrenorul.

Ce spune Mirel Rădoi de meciul Craiovei cu Rapid Viena

, din deplasare, din grupa principală a Conference League, iar Rădoi spune că a fost surprins de calitatea pe care echipa austriacă a arătat-o.

„Rapid Viena, o echipă foarte bună. Am văzut meciul cu Fiorentina. O echipă foarte puternică, la fel de puternică precum Rakow. O echipă puternică, robustă, dar cu o dinamică pe posesie cum nu am crezut că poate fi o echipă din Austria. O echipă care ne va pune probleme pe atacul pozițional”, a concluzionat Rădoi.