Mirel Rădoi a dezvăluit gafa pe care a făcut-o înainte de Universitatea Craiova – Farul 1-0: „Am exagerat puțin!”. Ce spune despre golul lui Alexandru Mitriță

Alexandru Mitriță a strălucit din nou pentru Universitatea Craiova și a marcat golul care . Mirel Rădoi a recunoscut la finalul partidei ce gafă a făcut înaintea partidei cu „marinarii”.

Mirel Rădoi, elogii la adresa lui Alexandru Mitriță: „Bate cu presiune mare la porțile echipei naționale”

Universitatea Craiova a obținut cel de-al cincilea succes sub comanda lui Mirel Rădoi în acest sezon, iar gruparea din Bănie este neînvinsă de șase meciuri înaintea derby-ului cu FCSB.

ADVERTISEMENT

pentru Universitatea Craiova, iar „perla” oltenilor prin care a demonstrat că este unul dintre cei mai în formă fotbaliști din SuperLiga României.

La finalul partidei, Mirel Rădoi a explicat ce gafă a făcut înainte de acest joc și ce obiective și-a propus pentru meciul cu FCSB, dar și pentru duelurile care vor urma în play-off.

ADVERTISEMENT

„M-am temut din punct de vedere fizic, pentru că a fost o săptămână foarte grea, am avut 3 zile cu antrenamente de intensitate ridicată, tocmai pentru a nu lăsa jucătorii Farului să poată juca dezinvolți. Am exagerat puțin aș putea să spun, dacă nu câștigam această partidă, îmi asumam pentru că i-am încărcat mai mult decât trebuia. M-am temut de meci, dar am preferat mai bine să aibă o stare de oboseală, decât să nu fie pregătiți pentru această partidă.

Am trăit periculos câteva partide, am trăit periculos și la Botoșani și atunci când ești foarte aproape de propriu careu și te aperi acolo, orice minge aruncată la întâmplare poate deveni un pericol pentru poarta ta. Dacă stai cu linia cât mai sus, chiar dacă te aperi la 30-40 de metri de poartă, adversarul se poate împiedica, poate face o preluare mai largă. Încercăm să ținem liniile cât mai sus, până la urmă și spectatorilor le-a plăcut reacția băieților și că la 1-0 am încercat să facem presiune și pressing.

ADVERTISEMENT

Evident că trebuie să discutăm despre Mitriță, pentru că în momentul de față aduce un plus mare echipei, aduce un plus de valoare individuală, care e pus în slujba echipei. Asta face din el să fie, alături de căpitanul nostru, un lider și acum bate cu presiune mare la porțile echipei naționale”.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi: „Nu mă interesează locul pe care intru în play-off, ci locul pe care termin”

„Mă bucur că ajungem la poartă, dacă nu ne-am produce ocazii de gol ar fi o problemă mare, pentru că un rezultat de 0-0 nu te aduce în play-off și nici nu te ajut să câștigi campionatul. Prefer de fiecare dată să facem un 1-1 în care toată lumea e fericită, exceptând Craiova, dar măcar suporterii când plătesc pe un bilet, să vadă și ceva spectacol și goluri.

Până la play-off mai avem încă o partidă pe care sper să o tratăm cu mult echilibru, dar după această partidă ne vom gândi și ce vom face din punct de vedere defensiv cu echipele din play-off. Mai avem o partidă cu FCSB și cred că va fi un test important pentru noi ca să putem să ne analizăm ceea ce mai avem de făcut pentru meciurile din play-off. Deocamdată, pe mine nu mă interesează locul pe care intru în play-off, ci locul pe care termin.

Să sperăm că îi vom prinde obosiți pe cei de la FCSB, mă bucur pentru ei unde sunt, sper să joace bine, să aibă și un rezultat pozitiv, dar la fel de bine, vă spun sincer, sper să fie și obosiți”, a declarat Mirel Rădoi la finalul partidei.