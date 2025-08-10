Sport

Mirel Rădoi a dispărut 2 minute de pe bancă în timpul meciului. Moment inedit în Universitatea Craiova – Hermannstadt

Mirel Rădoi a dispărut de pe bancă în timpul partidei dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt. Antrenorul oltenilor a fost surprins de regizorii transmisiunii.
Daniel Işvanca
10.08.2025 | 20:28
Mirel Radoi a disparut 2 minute de pe banca in timpul meciului Moment inedit in Universitatea Craiova Hermannstadt
Ce a făcut Mirel Rădoi în timpul partidei dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt FOTO: Razvan Pasarica/SPORT PICTURES

Universitatea Craiova a primit duminică vizita celor de la Hermannstadt pe ”Ion Oblemenco”. Oltenii au avut parte de un meci dificil, sibienii fiind periculoși în multe momente ale jocului. În a doua repriză, Mirel Rădoi a dispărut pentru câteva minute de pe banca formației din Bănie.

Mirel Rădoi a fugit de pe banca Universității Craiova în a doua repriză a meciului cu Hermannstadt

Universitatea Craiova – Hermannstadt a fost primul meci al zilei de duminică din SuperLiga, iar formația antrenată de Mirel Rădoi a reușit să facă un meci bun în fața propriilor suporteri, în ciuda unui joc dificil.

Ucraineanul Romanchuk a marcat un eurogol pentru clubul din Bănie, care poate candida cu ușurință la titlul de cel mai frumos gol din acest sezon.

În minutul 69, Marius Măldărășanu a făcut o dublă modificare și i-a introdus în teren pe Biceanu și Aurelian Chițu. Regizorii transmisiunii l-au surprins în acel moment și pe Mirel Rădoi, care a plecat de pe banca oltenilor.

După două minute, antrenorul liderului din SuperLiga României a revenit pe bancă și a început să le dea din nou indicații jucătorilor săi. Oltenii continuă jocul excelent din acest sezon.

Oleksandr Romanchuk, încă un eurogol pentru Universitatea Craiova

Oleksandr Romanchuk s-a dovedit a fi una dintre cele mai inspirate achiziții ale Universității Craiova din această vară. Fundașul ucrainean a avut până acum prestații remarcabile, dar și reușite de poveste.

După trasorul din partida tur cu FK Sarajevo, fundașul a „recidivat” și l-a învins pe Căbuz în meciul cu Hermannsadt, cu un șut senzațional direct la vinclu.

