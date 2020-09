Mirel Rădoi a exclus un jucător de la echipa națională: “Nu poate face parte din grup indiferent de valoarea lui”

Selecționerul naționalei României, Mirel Rădoi taie în carne vie. El a dezvăluit că a exclus un jucător de la echipa națională pentru un motiv bizar: fotbalistul în cauză s-a folosit de presă pentru a-și denigra un coleg.

De altfel, la conferința de presă de prezentare, dar și cea premergătoare meciului cu Irlanda de Nord, Rădoi a anunțat că va sancționa fiecare derapaj al jucătorilor la echipa națională și unii riscă să fie excluși din grup dacă abaterile sunt grave.

Însă, nimeni nu se aștepta ca selecționerul să treacă la fapte după chiar prima acțiune a sa la echipa națională. Mirel Rădoi nu a vrut să spună cine este jucătorul exclus, însă a dezvăluit că a vorbit cu el și i-a transmis că nu va mai avea niciun viitor la echipa națională cât este el la prima reprezentativă:

Mirel Rădoi a exclus un jucător de la echipa națională: “Un asemenea jucător nu poate face parte din grup”

„Oricine poate contesta într-un fel sau altul prezenţa unui jucător la echipa naţională, iar aici sunt şi factori pe care noi nu îi putem controla. Sunt preşedinţi care îşi vor jucătorii, sunt antrenori care îşi vor jucătorii, sunt impresari care îşi vor jucătorii.

Mai nou, am aflat că sunt jucători care au prieteni ziarişti şi apar articole datorită prieteniei, că de ce nu e el și e celălalt.

Eu nu am nimic împotrivă dacă eşti prieten cu un ziarist şi te laudă într-un articol, nu am absolut nimic împotrivă. Dacă începi şi îţi ataci colegul doar ca să te lauzi pe tine, atunci am o problemă. Mai devreme sau mai târziu nu vei mai fi la echipa naţională”, a spus Mirel Rădoi la Telekom Sport.

“I-am transmis. Probabil că ştie. Nu poate face parte dintr-un grup un asemenea jucător”

În continuare, redăm dialogul dintre Mirel Rădoi și moderatorul Silviu Tudor Samuilă:

Silviu Tudor Samuilă: – S-a întâmplat asta?

Mirel Rădoi: – Din informaţiile pe care le avem, da.

Silviu Tudor Samuilă: – Deci există un jucător care cu ajutorul unui ziarist şi-a atacat un coleg?

Mirel Rădoi: – Da. Crezi că se întâmplă de acum? Se întâmplă de ani de zile la echipa naţională, se întâmpla când eram şi eu jucător. Ştiam că anumiţi jucători sunt prieteni cu x, y şi când apărea un articol…

Silviu Tudor Samuilă: – L-ai exclus pe respectivul?

Mirel Rădoi: – Va fi.

Silviu Tudor Samuilă: – Dar ştie?

Mirel Rădoi: – I-am transmis. Probabil că ştie. Nu poate face parte dintr-un grup un asemenea jucător, indiferent de valoarea lui. Cel puţin nu cu noi.

România joacă următorul meci pe data de 8 octombrie în Islanda. Este semifinala din barajul Ligii Națiunilor, ultima șansă de a ajunge la Campionatul European care este programat să se desfășoare în 2021.