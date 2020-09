Mirel Rădoi a explicat debutul ratat la naţionala României: ”Am păstrat distanţa ca în pandemie la golul lor”. Video :)

Selecționerul echipei naționale a României, Mirel Rădoi, a explicat debutul ratat la prima reprezentativă, după remiza din meciul cu Irlanda de Nord.

”Tricolorii” nu au scos decât o remiză, scor 1-1, în primul meci cu Rădoi pe banca tehnică, în ciuda faptului că au jucat în superioritate numerică mai bine de o repriză.

Jucătorii României s-au întrecut în ratări în partida de pe Arena Națională, iar nord-irlandezii au profitat în finalul jocului și au egalat după o fază tipic britanică.

Debut cu stângul la naționala României pentru Mirel Rădoi

”E păcat de efortul pe care l-am depus, în fotbalul nu câștigă mereu echipa mai bună. Ne-am lăsat egalați când aveam un om în plus, probabil am fost prea relaxați. Au fost două reprize diametral opuse. În partea a doua, când trebuia să ne fie mai ușor, ne-am îngreunat singuri jocul”, a declarat Mirel Rădoi.

”Rămânem cu determinarea băieților, cu lucruri pe care le-am făcut la antrenament și care au fost puse în aplicare. Sperăm că vom recupera punctele pierdute peste trei zile. Cum și noi am pierdut azi două puncte nedrept, putem recupera în Austria. Să vedem cum putem recupera jucătorii din punct de vedere fizic și mental. În a doua repriză am scăzut și ritmul, n-am avut răbdare”, a continuat selecționerul.

”Am încercat să controlăm centrul terenului printr-o posesie și creativitate, dar din păcate în partea a doua am verticalizat prea puțin și am fost lenți. Din păcate a venit acea fază a golului lor și ca să glumesc am păstrat distanța ca în pandemie”, a spus Mirel Rădoi după debutul ratat la naționala României.

”Este nedrept rezultatul pentru că am dominat jocul și sunt supărat. Am vorbit pe bancă să încercăm să-i trezim după ratările avute, dar acum asta este. În Austria trebuie să avem o viteză mai mare în circulația balonului”, a încheiat tehnicianul.

În minutul 25, România a beneficiat de o lovitură liberă din preajma colțului terenului, lateral dreapta. Ianis Hagi a pasat spre interior, pentru un șutul puternic a lui Stanciu, care a fost respins în față de portarul Peacock-Farrell, unde Chircheș perfect scăpat din marcajul advers i-a trimis în față porții goale lui Pușcaș, iar acesta a reluat simplu în plasă.

Gazonul de pe Arena Națională s-a prezentat în condiții proaste, după ce în București a plouat neîntrerupt mai bine de douăsprezece ore, iar acoperișul care a costat zeci de milioane de euro a fost atras abia în dimineața meciului după ce ploaia s-a oprit.