Mirel Rădoi a explicat ieșirea nervoasă din U Craiova – FC Botoșani 1-0: „Îmi cer scuze arbitrilor!”

Unicul gol al meciului a fost marcat de Alexandru Crețu, cu un șut de la distanță, în minutul 90+3.

Mirel Rădoi a explicat ieșirea nervoasă din U Craiova – FC Botoșani

Mirel Rădoi a fost mulțumit după victoria Antrenorul oltenilor a explicat ieșirea sa nervoasă, punând accent pe fragmentarea jocului din partea adversarilor, iar cartonașul galben primit de la arbitru a venit după ce și-a aruncat ecusonul pe jos:

„Oarecum ne-am așteptat la un astfel de scenariu, pentru că Botoșani cu Mihai pe bancă e o echipă foarte bine organizată.

Am încercat să avem posesie, să ducem mingea pe benzi, dar nu am reușit, pentru că ama avut o posesie destul de lentă.

Pe final, le-am spus să încerce să centreze și să șuteze de la distanță. Îmi cer scuze pentru ieșirea mea, însă nu am nimic cu fiecare strategie, dar s-a fragmentat mult jocul”.

Eu am primit cartonașul galben pentru că mi-am aruncart ecusonul și mi s-a spus că nu e un gest sportiv. Mi-aș fi dorit să se deruleze jocul mult mai repede, dar, repet, și noi dacă vom fi uneori în avantaj, vom încerca să conservăm rezultatul.

Îmi cer scuze din nou arbitrilor! Vînă cu Nistor s-au antrenat bine până când am venit noi la echipă, chiar dacă nu au fost la prima echipă. Am încercat să facem superioritate în prima repriză, cu ajutorul lui Baiaram, însă am avut o posesie lentă.

6-7 situații au fost întâmplătoare, de-asta a părut că ajungem în întârziere. Eu îl știu pe Markovic, pentru că eu l-am adus la echipa națională, e un alt tip de atacant pe care îl avem noi în lot.

Noi vom încerca să aducem mulți oameni alături de el, pare greoi, dar să nu uităm că azi s-a bătut de unul singur cu trei fundași centrali. În permanență cei de la Botoșani aveau dublură la fundașii centrali, de-asta nu i-a fost simplu”, a mai spus Mirel Rădoi.

Ce îi lipsește lui Jovan Markovic

„Cred că îi lipsește puțină potență aerobă, lucrăm, tragem de el, se antrenează bine, are cifre bune, dar nu mă interesează să alerge mult, mă interesează să alerge în zonele lor, dacă nu facem doar risipă de energie.

N-aș vrea să spun posturile pe care mai vreau să aducem jucători. Căutăm câțiva jucători, noi am stabilit deja, dar nu vrem să o facem public”, a .

„Vorbim de doi, maximum trei jucători. Mitrea s-a descurcat foarte bine, atât el cât și ceilalți. E un avantaj, le-am luat căpitanul celor de la Sepsi, deci le-am slăbit cumva echipa, ei fiind contracandidați la play-off”, a mai spus antrenorul oltenilor.