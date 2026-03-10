Mirel Rădoi a fost aşteptat la FCSB de fanul care a plâns în aeroport la plecarea în Arabia: “E o mare bucurie că s-a întors acasă! A fost idolul meu, avem 7-8 ani şi eram afectat”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a revenit la FCSB, cel puțin până la finalul acestui sezon. Întoarcerea acestuia la echipa bucureșteană a creat un val de emoții în rândul suporterilor. Cine este fanul care a regretat enorm plecarea sa ca jucător în Arabia Saudită.

Fiul lui Gigi Mustață, emoționat de revenirea lui Mirel Rădoi la FCSB

Actualul sezon a fost unul atipic pentru FCSB, în contextul în care echipa a ratat pentru prima dată în istorie play-off-ul. Gigi Becali a luat măsuri, mai ales după eșecul cu U Cluj din ultima etapă.

După ce de la echipă, banca tehnică a rămas liberă. Noul antrenor ales de latifundiarul din Pipera a fost .

Emoții mari în rândul suporterilor FCSB-ului la revenirea lui Mirel Rădoi

Fiul lui Gigi Mustață a fost prezent la acest eveniment și a spus cât de mult a fost afectat când, în 2009, fostul mijlocaș român pleca de la echipa bucureșteană în Arabia Saudită.

„E o mare bucurie că s-a întors acasă alături de noi. Știm cu toții cine este Mirel Rădoi, o mare glorie a acestui club și ne bucurăm, nu numai eu, cu toții ne bucurăm că a venit la noi și că s-a întors acasă. Normal, sperăm cu toții să rămână din vară, nu numai eu, să ne aducă cea mai mare bucurie să sărbătorim titlul.

Aveam 7-8 ani atunci când am plâns. Am fost emoționat atunci și în perioada aia că era idolul meu de când eram mic, dar și acum în toți anii ăștia în care a devenit antrenor și e o foarte mare bucurie pentru mine că s-a întors acasă.

Când a plecat la arabi, atunci am aflat și eu vestea, eram copil, aveam vreo 7-8 ani și m-a luat tata la aeroport să îmi spună că Mirel va pleca. Și pur și simplu, emoțional, m-a bufnit plânsul că știam ce fel de jucător este și țineam la el. Și m-a afectat. E o satisfacție pentru noi toți, că știm ce fel de jucător a fost Mirel și ne dorim să rămână alături de noi cât mai mult”, a spus fiul lui Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Mustață a povestit cât de mult a suferit fiul său când Mirel Rădoi a plecat în Arabia

Gigi Mustață a vorbit despre fiul său și tristețea pe care acesta a simțit-o când Mirel Rădoi a părăsit echipa bucureșteană. Liderul Peluzei Nord a mai spus că băiatul său este prieten foarte bun cu băiatul antrenorului român.

„Îmi aminteam de băiat că l-a iubit foarte mult pe Mirel. Ei s-au mai întâlnit, dar acum s-au întâlnit oficial ei doi. Mirel se uita așa la el și nu îi venea să creadă. Lângă Mirel era și băiatul lui, care este de aceeași vârstă cu băiatul meu, e diferență de o lună între ei.

Lui Mirel nu îi venea să creadă ce mare s-a făcut. Băiatul meu e prieten bun cu băiatul lui. A fost o întâlnire emoționantă!”, a spus și Gigi Mustață la FANATIK SUPERLIGA.

Mirel Rădoi a venit la FCSB alături de staff-ul său

La fața locului s-a aflat și Gabi Safta. Specialistul FANATIK a transmis detalii despre venirea lui Mirel Rădoi, cel care și-a luat întreg staff-ul după el.

„Mirel Rădoi a venit cu tot staff-ul în urmă cu jumătate de oră, mai devreme decât ar fi trebuit. Sunt deja suporteri. Sunt cu băiatul lui Gigi Mustață. Poate vi-l aduceți aminte când a plâns în momentul când Rădoi a plecat de la Steaua, era la aeroport, era micuț, avea șapte ani atunci, a plâns și îți dai seama ce înseamnă pentru el să vină Mirel Rădoi înapoi.

Mirel este în interior, stă de vorbă probabil cu jucătorii și așteptăm să iasă, poate vom reuși să discutăm cu el. Știu că este Gigi Mustață aici, are o întâlnire cu el, cu liderii de brigăzi. Este și MM aici, sunt toți cei care se ocupă de echipă”, a spus și Gabi Safta la FANATIK SUPERLIGA.