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Mirel Rădoi nu a rezistat prea mult timp ca și antrenor la Gaziantep, fiind înlocuit în urmă cu trei zile de Orhan Ak. Un antrenor necunoscut publicului din România, dar care se pare că a resuscitat echipa peste noapte. Drept dovadă, rezultatul șoc obținut de Gaziantep în partida disputată astăzi în campionat.

Fosta echipă a lui Mirel Rădoi a renăscut după plecarea antrenorului român din Turcia

Mai exact, fosta formație a lui Mirel Rădoi conducea cu 4-0 la pauză în deplasarea de la Goztepe. Mirel Rădoi a plecat din Turcia după șapte meciuri în care a bifat o victorie, un egal și cinci eșecuri.

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„Antrenorul Orhan Ak a semnat un contract cu clubul nostru până la finalul sezonului și a fost prezentat în cadrul unei ceremonii la care a participat și președintele clubului nostru, Memik Yilmaz”, au transmis turcii, în momentul în care au decis să-l înlocuiască pe Mirel Rădoi.

Fără antrenorul român, dar , Gaziantep a început în forță partida disputată în deplasare la Goztepe, astfel că tabela la pauză indica un scor pe care Mirel Rădoi nici nu a îndrăznit să-l viseze vreodată: 4-0 pentru Gaziantep. Gazdele au ratat un penalty în minutul 30 și au redus din diferență, 1-4, în minutul 52 prin Juan.

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De cealaltă parte, golurile au fost marcate de Dervisoglu (‘5), Abena (’10) și Kozlowski (dublă ’34, ’45+2). Tot la Gaziantep românul Florin

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Mirel Rădoi a fost dat afară de la Gaziantep din lipsă de rezultate, iar echipa și-a revenit imediat

Interesant, Mirel Rădoi a fost dat afară de la Gaziantep pentru lipsa de rezultate, însă jurnaliștii turci și fanii apropiați clubului nu vedeau cu ochi buni numirea lui Orhan Ak. „Fanii nu aveau oricum mari speranțe cu această echipă, dar acum, cu Orhan Ak, au rămas fără speranțe. Adio, Super Lig!

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Fără să fie nimeni consultat, să-l aduci pe Orhan Ak a decis soarta acestei echipe. Cu această decizie, Gaziantep devine echipa cu cele mai mari șanse să retrogradeze. Managerul n-are nicio idee, nimeni n-are nicio idee cum Orhan Ak preia echipa. Mirel Rădoi a fost recomandat de către jucători. Mă întreb cine a putut să-l recomande pe Orhan Ak”, a scris cunoscutul jurnalist turc Ali Budak, pe X.

Cu toate acestea, noul antrenor al lui Gaziantep ține să-l contrazică, pentru că echipa sa conducea cu 4-0 la pauză în deplasarea de la Goztepe, echipă care a pierdut cu greu etapa trecută la Galatasaray, scor 2-3.

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Mirel Rădoi ajungea în luna aprilie la Gaziantep, după ce pleca de la FCSB total neașteptat. În șapte partide în Turcia, Mirel Rădoi a obținut o singură victorie și nu a mai fost ținut la echipă într-un fotbal unde nimeni nu are răbdare cu antrenorii fără rezultate. Rezultatele bifate de Rădoi în Turcia au fost Eyupspor – Gaziantep 3-0, Gaziantep – Beșiktaș 0-2, Goztepe – Gaziantep 2-1, Gaziantep – Bașakheșir 1-2, Gaziantep – Alanyaspor 1-1, Eyupspor – Gaziantep 0-1 și Gaziantep – Rizespor 1-2.