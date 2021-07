Mirel Rădoi a găsit cauzele pentru necalificarea României în sferturile JO 2020: „Mâncarea nu a fost așa cum ne așteptam!”

România a terminat grupa B pe locul 3, cu patru puncte obține.

Alături de România, în grupa B, s-au mai aflat Coreea de Sud, Noua Zeelandă și Honduras.

Mirel Rădoi a găsit cauzele pentru necalificarea României în sferturile JO 2020

susține că oboseala cauzată de drumurile lungi parcurse și mâncarea necorespunzătoare, pe care jucătorii au primit-o în Japonia, sunt o parte din factorii care au dus la necalificarea României în sferturile de la JO 2020.

„Sunt fericit pentru băieți, după un rezultat precum cel contra Coreei de Sud am reușit să ne montăm când poate puțini se așteptau. Din păcate, nu am avut gramul de noroc necesar. E vorba și de șansă când vorbim de un meci așa echilibrat, dar șansa nu poate ține mereu cu noi. Va trebui să vedem ce pot extrage jucătorii după această experiență.

Acum este ușor să acuzăm, dar nu știe nimeni ce se întâmplă aici, munca și sacrifiicile jucătorilor. Nu știe nimeni că de când am venit aici nimeni nu poate nimeni să doarmă mai mult decât 4 ore, jucătorii ieșeau cu ochii cât două cepe la antrenament.

Mâncarea nu a fost așa cum ne-am fi așteptat în primele zile, drumurile sunt foarte lungi, practic am reușit să ne montăm printre noi, să ne strângem printr-o comunicare foarte bună, ședințe, prin socializare. Chiar și așa, am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor după acel rezultat rușinos”, a declarat Mirel Rădoi, la .

În faza grupelor, România a înregistrat o victorie, un egal și o înfrângere.

Mirel Rădoi: „M-a emoționat!”

Mirel Rădoi spune că a fost emoționat de faptul că, înaintea partidei cu Noua Zeelandă, Boboc, Ștefan și Rațiu i-au transmis că pot evolua câte 45 de minute, deși aveau probleme fizice.

„Sunt foarte fericit cu acest grup de jucători și ceea ce au realizat. Înaintea partidei am avut o situație dificilă, cei trei jucători de bandă, Boboc, Ștefan și Rațiu erau incerți. Și m-a emoționat faptul că toți cei trei au zis că, indiferent de consecințe, pot evolua câte 45 de minute.

Mi-am dat seama că în 21 de zile, cât am avut până la primul meci, ne-am apropiat atât de mult fără să ne dăm seama, încât am devenit prieteni. Și eu am fost un astfel de jucător, nu așteptam să mă caute antrenorul să îmi spună că are nevoie de mine, ci mă duceam și băteam la uși. M-am regăsit în atitudinea lor.

Îmi pare rău pentru ei că nu am reușit să ne calificăm, pentru că le-am spus că mi-ar plăcea să stau în vestiar și să îi văd din nou bucurându-se ca după meciul cu Honduras. Și eu mi-aș fi dorit ca jucător să trăiesc asemenea momente. Am fost chiar un pic gelos pe ei”, a mai spus Mirel Rădoi.

Cristian Tudor Popescu, atac dur la adresa naționalei României

În cel de al doilea meci din faza grupelor, România a fost învinsă categoric de reprezentativa Coreei de Sud, scor 0-4. După acel meci, în termeni duri despre elevii lui Mirel Rădoi.

„O ciurdă speriată, vopsită în tricolor

Chiar dacă mi-am pus ceva speranțe în Mirel Rădoi, nu pot să n-o spun: așa-zisa reprezentativă olimpică de fotbal a României, ajunsă la Tokyo, stârnește mila. Acesta pare a fi sentimentul care i-a făcut pe coreeni să ne dea doar 4 goluri.

Niște băieți făcuți grămadă, din care sare mingea ca din colțul mesei, neînstare să lege trei pase ca lumea, fugind ca să nu-i lovească balonul, un portar care o scapă din mâini printre picioare.

Primitivism, rigiditate, orbecăială ziua-n amiaza mare. O neputință înghesuită pe jumătate de teren, căci de centru trec mai rar.

Nu înțeleg cum de nu-i crapă obrazul domnului Mirel Rădoi să arate, nouă și lumii întregi, această ciurdă speriată, vopsită în tricolor”, a scris jurnalistul pe pagina personală de Facebook.