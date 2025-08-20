Sport

Mirel Rădoi a găsit cheia dublei Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Asta trebuie să facem”. Gluma zilei, la conferința de presă. Video

Mirel Rădoi știe cum poate Universitatea Craiova să treacă de Bașakșehir în play-off-ul din Conference League! Ce a declarat la conferința de presă
Gabriel-Alexandru Ioniță
20.08.2025 | 19:08
Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare meciului Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova

Antrenorul echipei din Bănie a susținut miercuri conferința de presă premergătoare meciului tur din această dublă manșă, de la Istanbul. Printre altele, el a punctat la un moment dat că a analizat foarte bine jocul adversarilor și a înțeles ce trebuie să facă jucătorii săi pentru a putea spera la calificarea mai departe în faza principală din această competiție.

Mirel Rădoi înainte de meciul tur din dubla Istanbul Bașakșehir – Universitatea Craiova din play-off-ul Conference League: „Trebuie să fim foarte compacți”

Concret, este vorba despre faptul că, în viziunea tehnicianului, oltenii trebuie să încerce pe cât de mult posibil să fie foarte compacți în teren și să nu îi lase astfel pe turci să combine în viteză, capitol la care se pare că ei ar fi foarte buni, între liniile Craiovei. De asemenea, Rădoi a mai catalogat această dublă drept cel mai important moment pentru Universitatea Craiova până acum în acest sezon.

Pe de altă parte, fostul fotbalist și-a adus aminte de meciul jucat la Istanbul contra lui Galatasaray în preliminariile din Champions League pe vremea când el evolua la actuala FCSB, Steaua de la acel moment. În plus, a făcut și o glumă la un moment dat, când a fost întrebat dacă are emoții în perspectiva jocului de joi seară, bazată pe un obicei al lui din timpul meciurilor pentru care a fost pus la zid în anumite rânduri în spațiul public.

„Au un antrenor foarte experimentat, care ceea ce practica în ultimii ani la echipele unde a fost se vede foarte ușor la orice echipă. O echipă foarte compactă și agresivă când are posesia balonului, foarte ofensivă, cu dinamică și mișcare foarte bună a jucătorilor. Și evident că nu poți face asta dacă nu ai un lot de jucători foarte buni.

La nivel de echipă trebuie să fim foarte compacți pentru a putea avea în permanență dublaje și a le cât mai puțin spațiu între compartimentele noastre. Au jucători foarte valoroși, care din una, două atingeri pot dezechilibra apărarea adversă sau pot finaliza. E cea mai importantă dublă a sezonului, în campionat se mai pot întâmpla multe lucruri. Orice mică poate fi fatală și decisivă pentru calificare.

Antrenorul oltenilor a glumit cu jurnaliștii la conferința de presă: „Venisem cu o forfecuță la mine, dar mi-au oprit-o în aeroport”

Am luat informații vizavi de echipă de la antrenorii turci sau foștii jucători și ni s-a transmis că, după Fenerbahce, Bașakșehir, orice greșeală o ai, o fructifică la maxim și îți poate da gol.

Eu nu joc, ca să îmi fie teamă, deși mie îmi plăceau astfel de atmosfere, am jucat aici contra lui Galatasaray cu Steaua (n.r. FCSB), nu poate fi ceva mai frumos în fotbal decât sa fie suporteri fanatici ca în Turcia în tribune, indiferent că sunt cu tine sau împotriva ta. Așa că sper ca mâine să fie o atmosferă frumoasă și să îi motiveze pe jucători.

Venisem cu o forfecuță la mine, dar mi-au oprit-o în aeroport. Încă o dată spun, nu joc eu, este între jucători, iar ultima calificare s-a pierdut la penalty”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă.

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
