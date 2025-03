Mirel Rădoi a găsit “spionul” FCSB din vestiarul Universității Craiova și l-a dat afară! Exclusiv

Mirel Rădoi a identificat posibilul spion al FCSB din vestiarul Universității Craiova, după eșecul din derby-ul de pe Arena Națională, scor 1-0, în ultima etapă a sezonului regular. FANATIK a aflat în exclusivitate că angajatul trecut pe la „roș-albaștri” a fost dat afară de la gruparea din Cetatea Băniei.

La finalul derby-ului cu de la finalul sezonului regular, Mirel Rădoi a lansat teoria conspirației. Tehnicianul Universității Craiova a lăsat de înțeles că „roș-albaștrii” au avut un spion în vestiarul oltenilor, care le-a divulgat strategia rivalilor din Capitală.

„Am început meciul greu, n-am reușit să ducem mingea unde ar fi trebuit. FCSB a intuit tot ce am pregătit întreaga săptămână.. Au știut să blocheze spațiile alea. Am rămas surprins că în 35 de meciuri, 11 în Europa și 24 în campionat, n-au făcut-o până la meciul cu noi. Am găsit zone libere în cele 35 de meciuri pe care le-au jucat în acest sezon dar, din păcate pentru noi, acum au acoperit acele zone.

Circulația noastră a balonului a fost destul de lentă și probabil asta le-a dat timp să se organizeze. E mai bine că a venit acest eșec acum, ne știm limitele. Până la urmă, am jucat cu echipa care reprezintă România în Europa.

Pe mine alte lucruri mă frământă. Noi am pregătit ceva, meritam și noi un gol, dar nu putem să spunem că meritam victoria, sub nicio formă. Ce s-a întâmplat e o lecție pentru mine și poate și pentru jucători”, spunea Mirel Rădoi la finalul meciului.

Din informațiile site-ului nostru, oltenii l-au bănuit pe Marius Francisc, deoarece analistul video a trecut și pe la FCSB înainte să ajungă la Universitatea Craiova. FANATIK a aflat în exclusivitate că fostul angajat din tabăra „roș-albaștrilor” a fost dat afară de la clubul din Bănie.

Analistul video „transferat” de Universitatea Craiova de la FCSB nu a fost pe bancă la meciul cu U Cluj, scor 3-0, din etapa trecută. Mai mult, Marius Francisc nu mai apare nici pe site-ul clubului în zona dedicată membrilor din staff.

Teoria conspirației lansată de Mirel Rădoi, comentată la Fanatik SuperLiga: „Se poate, nu bag mâna în foc”

Silvian Cristescu a comentat la FANATIK SUPERLIGA, după FCSB – Universitatea Craiova, scor 1-0. Fostul mare fotbalist nu a exclus scenariul tehnicianului din Cetatea Băniei.

„Se poate, este problema lui Mirel. Tot ce este posibil. Dacă a spus Mirel lucrul acesta, înseamnă că știe el ceva. Se poate să avem spioni, nu bag mâna în foc nici pentru mine, dar pentru altcineva.

Își pregătesc jocurile importante și își iau toate detaliile, toate măsurile, începând de la cel care îngrijește terenul, până la ultimul spectator, oficial (Cei de la FCSB nr.). I-am lăudat, au forță foarte mare, nu doar în teren”, declara Silvian Cristescu.