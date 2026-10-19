Mirel Rădoi a ieșit din „silenzio stampa”: „Trebuie să rămâneți uniți. Sper ca Dumnezeu să vă protejeze”

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Mirel Rădoi (45 de ani) a transmis un mesaj emoționant pentru poporul saudit, care traversează momente dificile din cauza atacurilor lansate de rebelii houthi din Yemen. Fostul mijlocaș rămâne un personaj admirat în Arabia Saudită, țară în care a activat timp de doi ani ca fotbalist, în tricoul lui Al Hilal, revenind mai apoi și ca antrenor, la Al-Tai. Este prima reacție a lui Rădoi în spațiul public după despărțirea de formația turcă Gaziantep.

Mirel Rădoi, mesaj emoționant pentru poporul saudit

Thmanyah, o platformă media din Arabia Saudită, a realizat o compilație cu mesaje de susținere ale unor jucători și tehnicieni care au activat în țara din Orientul Mijlociu, iar primul clip video a fost chiar cel transmis de Mirel Rădoi. „Salutări fanilor lui Al Hilal și poporului saudit. În aceste vremuri, voi trebuie să rămâneți uniți și mai puternici. Nu sunteți singuri. Sper ca Dumnezeu să vă protejeze!“, a afirmat antrenorul român.

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Printre cei care au transmis mesaje se numără și actualii jucători ai lui Al Hilal, Theo Hernandez și Kalidou Koulibaly. Sportul din Arabia Saudită a fost afectat puternic de ultimele atacuri, mai multe evenimente fiind anulate. În perioada 7 ianuarie – 5 februarie 2027, Arabia Saudită ar trebui să găzduiască următoarea ediție a Cupei Asiei, însă turneul ar putea fi afectat de ultimele evenimente.

Mirel Rădoi a rămas un nume important pentru fanii lui Al Hilal, club pentru care a evoluat în perioada 2009-2011, fiind antrenat pentru o scurtă perioadă de Cosmin Olăroiu. Rădoi a revenit în fotbalul saudit în ianuarie 2023, când a preluat-o pe Al Tai, aflată la acel moment în prima divizie, însă nu a rezistat foarte mult, fiind demis în mai.

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Gaziantep nu și-a revenit după demiterea lui Mirel Rădoi

de Gaziantep spre finalul lunii august, după ce obținuse 4 puncte în primele 3 etape din noul sezon. În locul antrenorului român, prim-divizionara din Turcia l-a numit pe fostul fundaș al lui Galatasaray, Orhan Ak, însă echipa nu s-a redresat sub comanda acestuia. După un start pozitiv, cu un succes contra lui Goztepe și o remiză împotriva lui Fenerbahce, echipa a suferit 3 eșecuri la rând și ocupă momentan poziția a 14-a, fiind la 3 puncte de „zona roșie”. După ultimul eșec, 1-2 cu Bașakșehir, și a încercat să intre într-un conflict fizic cu o persoană din staff-ul adversarilor, fiind mai apoi eliminat de arbitru.

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