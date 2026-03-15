Mirel Rădoi a închis tot la FCSB: „Discută doar cu echipa lui! Nu vor mai fi telefoane pe bancă”. Doar trei echipe au licenţa de Europa din play-out

FCSB – Metaloglobus, din prima etapă a play-out-ului, este meciul de debut al lui Mirel Rădoi de la revenirea la echipa patronată de Gigi Becali. Antrenorul a modificat considerabil organigrama formației de la instalarea sa pe banca tehnică.

Mirel Rădoi a închis tot după venirea la FCSB

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a expus că venirea lui Mirel Rădoi la FCSB a stârnit un interes enorm din partea fanilor. Antrenorul a schimbat organigrama, astfel că echipa de start va fi cunoscută abia cu scurt timp înainte de fluierul de start. Rădoi va produce modificări, astfel că .

„Apropo de partide interesante. E un meci foarte interesant diseară, e debutul lui Mirel Rădoi. E interesant prin prisma lui Mirel Rădoi! Nu știm echipa, Mirel Rădoi anunță primul 11 abia la stadion. Așa făcea și la echipa națională sau Craiova. Anunță primul 11 cu o oră și jumătate înainte.

Nu știm echipa! În momentul de față nu se știe cu cine se joacă la mijloc. E o variantă să fie Chiricheș sau Joao Paolo. Se va alege dintre ei doi, iar Mirel Rădoi analizează pe cine va trimite. Nu era încă decis cu cine să joace. Sunt convins că Gigi, cel puțin o perioadă, primele 45 de minute (n.r. – râde), nu se va implica.

Mirel Rădoi este un tip care ermetizează totul, lucrează doar cu echipa lui. E posibil ca Mirel să își aleagă toți oamenii, inclusiv delegatul, așa a făcut și la Craiova. Dacă va interveni cineva, Mirel va pleca încă din meci. Eu așa zic, că va pleca de la stadion, chiar dacă e minutul 48, ca exemplu. E clar că Gigi Becali se va abține, cel puțin până în minutul 45, după mai vedem. Ar fi spectacol să fie 1-0 pentru Metaloglobus la pauză, iar Gigi să se uite la telefon, ca în filmele acelea, să răsufle greu când pune mâna pe telefon. S-a creat un pol mare de interes cu venirea lui Rădoi”, a transmis Horia Ivanovici.

FCSB, doar trei adversare în play-out

În continuare, moderatorul FANATIK SUPERLIGA a amintit faptul că . Doar FC Botoșani, Farul Constanța și Csikszereda au aplicat pentru licența necesară pentru cupele europene. Horia Ivanovici a dezvăluit că echipe precum UTA nu vor să se complice cu o altă competiție.

„FCSB este în play-out și s-ar putea să nu fie nicio miză în aceste trei luni. De ce? Majoritatea echipelor nu vor să joace în Europa, nu au licență. Am vorbit cu Meszar, conducătorul de la UTA, și mi-a spus foarte clar că nu îl interesează să joace în Europa, chiar dacă va câștiga play-out-ul. Mi-a explicat, mi-a dat exemplul Sepsi, a oferit argumente.

Vă spun eu echipele care au cerut licență și rămâne de văzut dacă o vor obține, dar măcar au cerut-o. Este FC Botoșani, Farul și Csikszereda. Ele trebuie să se claseze până în locul 10 în play-out.

Practic FCSB ar avea un adversar dintre Botoșani și Farul. Nu îi văd pe Csikszereda să termine în primele 10, chiar dacă au 3 victorii în ultimele 5 meciuri. E o șansă reală să fie un baraj FCSB – Farul. Nu cred că Farul nu va prinde primele patru locuri din play-out”, a conchis Horia Ivanovici.