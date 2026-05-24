Mirel Rădoi a intrat în conflict cu conducerea lui Gaziantep înainte de plecarea din Turcia. „Nu va funcționa!”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi (45 de ani) a început sezonul actual la Universitatea Craiova, a pregătit-o apoi scurt timp pe FCSB în timpul play-out-ului din Superliga pentru a încheia actuala stagiune pe banca turcilor de la Gaziantep. Mandatul său la echipa din SuperLiga Turciei a început cu 4 eșecuri din tot atâtea meciuri disputate. Înainte de revenirea în țară, tehnicianul a intrat în conflict cu conducerea. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Mirel Rădoi, în conflict cu conducerea lui Gaziantep

Mirel Rădoi a preluat Gaziantep din mers și s-a lovit deja de probleme importante la noul club. El a întocmit o listă cu jucătorii pe care nu se va mai baza din vară, însă conducerea nu a fost de acord cu solicitarea tehnicianului. Gaziantep are anumite probleme financiare în prezent, iar o modificare majoră de lot este peste puterile clubului. Mirel Rădoi a discutat cu conducerea despre acest aspect, însă nu a reușit să ajungă la un acord cu superiorii săi înainte să vină în vacanță în România.

ADVERTISEMENT

. Acum, aceștia au notat că Mirel Rădoi a plecat destul de supărat în România. Jurnaliștii au mers chiar până la a scrie chiar despre o înaintea startului noului sezon. „S-a aflat că, în timpul unei întâlniri de transferuri cu președintele și membrii consiliului de administrație, antrenorul român a solicitat transferuri pentru pozițiile pe care le-a identificat deficitare și a declarat, de asemenea, că nu dorește 9 jucători în prezent în lot, spunând: ‘Nu va funcționa cu acești jucători’. Prin urmare, conducerea va lua o decizie cu privire la antrenorul român.

Problema antrenorului principal a devenit din nou o prioritate maximă pentru club, înaintea noului sezon. Posibilitatea despărțirii de antrenorul Mirel Rădoi, care a pierdut toate cele patru meciuri la conducerea clubului de fotbal Gaziantep, a ajuns în prim-plan. În urma acestei întâlniri, este foarte probabil ca antrenorul român, al cărui contract este încă valabil, să nu fie alături de Gaziantep în noul sezon”, au notat

ADVERTISEMENT

Gigi Becali a dezvăluit că recent a încercat să îl contacteze în mod telefonic pe finul Mirel Rădoi pentru a-l consola în urma rezultatelor slabe înregistrate de tehnician la startul mandatului său pe banca lui Gaziantep. Patronul FCSB-ului a speculat că antrenorul român nu i-a răspuns crezând că îi va solicita să revină la echipa bucureșteană. „L-am sunat, nu mi-a răspuns. Nu știu de ce. Eu l-am sunat înainte de Baciu. S-o fi gândit că poate îl chem înapoi, dar nici gând de așa ceva. Mi-a zis MM că a pierdut 4 meciuri și am vrut să îl întreb ce e cu el. Ca naș l-am sunat”, a spus Gigi Becali în direct la

ADVERTISEMENT