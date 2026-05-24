Mirel Rădoi a intrat în conflict cu conducerea lui Gaziantep înainte de plecarea din Turcia. „Nu va funcționa!”

Mirel Rădoi a încheiat sezonul în Turcia cu Gaziantep după ce a înregistrat 4 eșecuri din tot atâtea meciuri. Noi probleme pentru antrenorul român la club.
Mihai Dragomir
24.05.2026 | 18:20
Turcii au scris despre un conflict între Mirel Rădoi și conducerea lui Gaziantep la final de sezon. Sursa Foto: Colaj FANATIK.
Mirel Rădoi (45 de ani) a început sezonul actual la Universitatea Craiova, a pregătit-o apoi scurt timp pe FCSB în timpul play-out-ului din Superliga pentru a încheia actuala stagiune pe banca turcilor de la Gaziantep. Mandatul său la echipa din SuperLiga Turciei a început cu 4 eșecuri din tot atâtea meciuri disputate. Înainte de revenirea în țară, tehnicianul a intrat în conflict cu conducerea. Ce s-a întâmplat, de fapt.

Mirel Rădoi, în conflict cu conducerea lui Gaziantep

Mirel Rădoi a preluat Gaziantep din mers și s-a lovit deja de probleme importante la noul club. El a întocmit o listă cu jucătorii pe care nu se va mai baza din vară, însă conducerea nu a fost de acord cu solicitarea tehnicianului. Gaziantep are anumite probleme financiare în prezent, iar o modificare majoră de lot este peste puterile clubului. Mirel Rădoi a discutat cu conducerea despre acest aspect, însă nu a reușit să ajungă la un acord cu superiorii săi înainte să vină în vacanță în România.

Presa din Turcia a reacționat imediat după ce Mirel Rădoi a terminat campionatul cu patru înfrângeri la rând. Acum, aceștia au notat că Mirel Rădoi a plecat destul de supărat în România. Jurnaliștii au mers chiar până la a scrie chiar despre o posibilă ruptură decisivă între cele două părți înaintea startului noului sezon. „S-a aflat că, în timpul unei întâlniri de transferuri cu președintele și membrii consiliului de administrație, antrenorul român a solicitat transferuri pentru pozițiile pe care le-a identificat deficitare și a declarat, de asemenea, că nu dorește 9 jucători în prezent în lot, spunând: ‘Nu va funcționa cu acești jucători’. Prin urmare, conducerea va lua o decizie cu privire la antrenorul român. 

Problema antrenorului principal a devenit din nou o prioritate maximă pentru club, înaintea noului sezon. Posibilitatea despărțirii de antrenorul Mirel Rădoi, care a pierdut toate cele patru meciuri la conducerea clubului de fotbal Gaziantep, a ajuns în prim-plan. În urma acestei întâlniri, este foarte probabil ca antrenorul român, al cărui contract este încă valabil, să nu fie alături de Gaziantep în noul sezon”, au notat jurnaliștii turci.

Mirel Rădoi, contactat de Gigi Becali

Gigi Becali a dezvăluit că recent a încercat să îl contacteze în mod telefonic pe finul Mirel Rădoi pentru a-l consola în urma rezultatelor slabe înregistrate de tehnician la startul mandatului său pe banca lui Gaziantep. Patronul FCSB-ului a speculat că antrenorul român nu i-a răspuns crezând că îi va solicita să revină la echipa bucureșteană. „L-am sunat, nu mi-a răspuns. Nu știu de ce. Eu l-am sunat înainte de Baciu. S-o fi gândit că poate îl chem înapoi, dar nici gând de așa ceva. Mi-a zis MM că a pierdut 4 meciuri și am vrut să îl întreb ce e cu el. Ca naș l-am sunat”, a spus Gigi Becali în direct la TV Digi Sport.

  • 8 este numărul de echipe la care a ajuns Mirel Rădoi în cariera de antrenor
  • 2,06 este cea mai mare medie de puncte a lui Mirel Rădoi la o echipă (România U21)
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
