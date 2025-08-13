Sport

Mirel Rădoi a invocat semifinala cu Middlesbrough pentru a-și ține jucătorii conectați înainte de Spartak Trnava – CSU Craiova: „Eu am trecut prin ce trec ei acum”

Mirel Rădoi încearcă să-și țină fotbaliștii conectați pentru returul cu Spartak Trnava printr-un exemplu din experiența proprie. Semifinala lui FCSB cu Middlesbrough, lecție pentru olteni
FANATIK
13.08.2025 | 22:28
Mirel Radoi a invocat semifinala cu Middlesbrough pentru asi tine jucatorii conectati inainte de Spartak Trnava CSU Craiova Eu am trecut prin ce trec ei acum
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi a reamintit momentul FCSB - Middlesbrough din semifinala Cupei UEFA pentru a-și ține elevii în priză după un 3-0 categoric în tur. Foto: Colaj FANATIK

Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 3-0 în meciul tur cu Spartak Trnava, iar Mirel Rădoi este conștient că va fi greu să-și păstreze fotbaliștii concentrați. Pentru a reuși acest lucru, tehnicianul oltenilor a invocat un moment dezamăgitor din cariera sa, când FCSB a ratat calificarea în finala Cupei UEFA după ce a condus-o cu 3-0 la general pe Middlesbrough.

ADVERTISEMENT

Middlesbrough 2006, lecție deschisă pentru olteni!

Universitatea Craiova este pe cale să egaleze cea mai bună performanță europeană de la revenirea în Liga 1. În urmă cu trei sezoane, alături de același Mirel Rădoi, oltenii au ratat in extremis calificarea în grupele Conference League după ce au fost eliminați la penalty-uri de Hapoel Be’er Sheva.

Cu un pas deja în play-off-ul de Conference League după 3-0 la Craiova, Mirel Rădoi a invocat momentul Middlesbrough pentru a-și face elevii conștienți de imprevizibilitatea sportului rege:

ADVERTISEMENT

„Am câștigat prima repriză, să zic așa, dar nu trebuie să facem greșeala să ne considerăm deja calificați. Eu nu mă tem în fotbal, dar gândul te duce la o surpriză după ce s-a întâmplat în prima etapă (n.r. – La UTA). Dacă vom lua în considerare că meciul începe de la 3-0, le vom face lor meciul mult mai ușor.

Oricât ai încerca să te concentrezi, este inevitabil să nu te relaxezi un pic. Și eu am fost jucător și am trecut prin ce trec ei acum. Am fost la un pas de o finală de Cupă UEFA. Aveam 3-0 la general la un moment dat cu Middlesbrough. 

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Avem mici probleme de oboseală și mici accidentări în urma meciurilor cu Hermannstadt și din partida tur cu Spartak, dar vom vedea ce se va putea rezolva până la ora meciului”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare partidei din Slovacia.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț,...
Digisport.ro
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o

Cine este adversara Universității Craiova în play-off-ul de Conference League

Dacă Universitatea Craiova va reuși să se califice în play-off, acolo oltenii vor da peste turcii de la Bașakșehir, care i-au învins în turul al treilea pe norvegienii de la Viking, cu scorul de 4-2 la general.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi nici nu vrea să audă de formația turcă până când echipa sa nu va fi 100% în play-off: „Eu n-am auzit pe cineva să vorbească despre Bașakșehir, iar dacă aș auzi, probabil nu ar juca mâine”, a mai spus antrenorul oltenilor.

Conferința de presă a lui Mirel Rădoi înainte de Spartak Trnava - CSU Craiova

Marele regret al carierei lui Costel Orac! Ce nedreptate i-a făcut Mircea Lucescu:...
Fanatik
Marele regret al carierei lui Costel Orac! Ce nedreptate i-a făcut Mircea Lucescu: „Nu ajungi nicăieri dacă ţii supărări”
Retrogradată în Liga a 6-a! Situație incredibilă pentru echipa unui internațional român
Fanatik
Retrogradată în Liga a 6-a! Situație incredibilă pentru echipa unui internațional român
Drama prin care trece noul jucător de la UTA, dispărut de la echipă....
Fanatik
Drama prin care trece noul jucător de la UTA, dispărut de la echipă. Ce se întâmplă cu soția sa
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe...
iamsport.ro
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe străzi: 'Nu mai știe nimic despre el. Este într-o situație foarte, foarte grea'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Poster GRATUIT
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!