Mirel Rădoi a invocat semifinala cu Middlesbrough pentru a-și ține jucătorii conectați înainte de Spartak Trnava – CSU Craiova: „Eu am trecut prin ce trec ei acum”

U iar Mirel Rădoi este conștient că va fi greu să-și păstreze fotbaliștii concentrați. Pentru a reuși acest lucru, tehnicianul oltenilor a invocat un moment dezamăgitor din cariera sa, când FCSB a ratat calificarea în finala Cupei UEFA după ce a condus-o cu 3-0 la general pe Middlesbrough.

Middlesbrough 2006, lecție deschisă pentru olteni!

Universitatea Craiova este pe cale să egaleze cea mai bună performanță europeană de la revenirea în Liga 1. În urmă cu trei sezoane, alături de același Mirel Rădoi, oltenii au ratat in extremis calificarea în grupele Conference League după ce au fost eliminați la penalty-uri de Hapoel Be’er Sheva.

Cu un pas deja în play-off-ul de Conference League după 3-0 la Craiova, Mirel Rădoi a invocat momentul Middlesbrough pentru a-și face elevii conștienți de imprevizibilitatea sportului rege:

„Am câștigat prima repriză, să zic așa, dar nu trebuie să facem greșeala să ne considerăm deja calificați. Eu nu mă tem în fotbal, dar gândul te duce la o surpriză după ce s-a întâmplat în prima etapă (n.r. – La UTA). Dacă vom lua în considerare că meciul începe de la 3-0, le vom face lor meciul mult mai ușor.

Oricât ai încerca să te concentrezi, este inevitabil să nu te relaxezi un pic. Și eu am fost jucător și am trecut prin ce trec ei acum. Am fost la un pas de o finală de Cupă UEFA. Aveam 3-0 la general la un moment dat cu Middlesbrough.

Avem mici probleme de oboseală și mici accidentări în urma meciurilor cu Hermannstadt și din partida tur cu Spartak, dar vom vedea ce se va putea rezolva până la ora meciului”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare partidei din Slovacia.

Cine este adversara Universității Craiova în play-off-ul de Conference League

Dacă Universitatea Craiova va reuși să se califice în play-off, acolo care i-au învins în turul al treilea pe norvegienii de la Viking, cu scorul de 4-2 la general.

Mirel Rădoi nici nu vrea să audă de formația turcă până când echipa sa nu va fi 100% în play-off: „Eu n-am auzit pe cineva să vorbească despre Bașakșehir, iar dacă aș auzi, probabil nu ar juca mâine”, a mai spus antrenorul oltenilor.