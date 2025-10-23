Mirel Rădoi a lămurit conflictul cu Baiaram și a răbufnit: „Deja începeți să mă trageți la răspundere”

CE TREBUIE SĂ ȘTII Explicațiile lui Mirel Rădoi după conflictul cu Ștefan Baiaram

Întrebat în legătură cu , Rădoi a povestit ce s-a întâmplat în vestiar înainte de startul meciului. El a confirmat că fotbalistul a avut o reacție nervoasă în momentul în care a fost anunțat doar ca rezervă în acest joc.

Din acest motiv, tehnicianul a decis să îl scoată din lot pe Baiaram, fără prea multe explicații, astfel încât

„Un rezultat echitabil, în prima repriză am avut noroc, în a doua pot să spun că ghinion. Am luat gol pe o centrare fără intensitate mare, dar acolo e calitatea jucătorului.

(n.r. Întrebat despre folosirea lui Monday Etim, marcatorul golului) Așa părem antrenorii, dacă băgăm un jucător și are o evoluție bună, suntem inspirați, dacă nu, suntem slabi, ne-am obișnuit.

(n.r. Despre cearta cu Baiaram) Lucrurile sunt simple. Când am anunțat echipa, nu a acceptat, când a mers la inspecția gazonului era nervos, a trântit ușa și am preferat așa decât să intre, să fie nervos, să ia roșu.

Nu pot să mă duc să-i dau explicații lui Baiaram, trebuie să accepte. Am anunțat echipa, a avut reacția și i-am spus că nu o să mai facă parte din echipă la această partidă.

(n.r. Dacă situația tensionată se va menține de acum înainte) Asta depinde de el. Și pentru mine, și pentru echipă, e un jucător important, dar depinde de el, dacă va accepta deciziile. Nu are nimeni locul de titular garantat, niciodată cât sunt eu aici, nu există așa ceva. Până acum nu l-am băgat?

Trebuie să înțeleagă că, dacă a debutat la echipa națională, trebuie să-l motiveze, nu că a urcat pe o rampă și nu se mai înțelege nimeni cu el.

(n.r. Întrebat despre alte decizii luate în acest meci) Acum să vă explic fiecare schimbare? Deja începeți să mă trageți la răspundere și nu e normal”, a spus Mirel Rădoi pentru după