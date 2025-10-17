Mirel Rădoi a luat la țintă și LPF după ce a răbufnit la adresa lui Lucescu: „Dacă ei doresc să jucăm de la zi la zi, vom face și asta!“

Mirel Rădoi, antrenorul Universității Craiova, s-a declarat uluit de faptul că meciul dintre Csikszereda și CFR Cluj, încheiat cu scorul de 2-2, a fost programat după pauza pentru meciurile internaționale, nu în timpul acesteia.

Mirel Rădoi, deranjat total de programarea meciului Csikszereda – CFR Cluj

În cadrul conferinței de presă premergătoare partidei cu Unirea Slobozia, Mirel Rădoi s-a arătat iritat de programarea acelui duel, după încheierea ferestrei FIFA și revenirea la echipă a internaționalilor CFR-ului. Asta s-a întâmplat pentru că, din ce susține Rădoi, Craiovei i-a fost transmis că orice meci amânat s-ar juca în interiorul ferestrei internaționale, nu la finele acesteia.

„Mă uitam cu stupoare la meciul dintre Miercurea Ciuc cu CFR Cluj. Nouă ni s-a spus clar că, dacă amânăm vreun meci, vom juca doar în pauza competițională din octombrie sau noiembrie, între meciurile cu Canada și Cipru sau între jocurile cu Moldova și Austria. Ce să vezi surpriză, meciul de aseară a fost la finalul partidelor naționale, după ce și-a terminat treaba echipa națională. În momentul de față, dacă ei doresc să jucăm de la zi la zi, vom face și asta. Cu toții suntem pregătiți pentru acest lucru, așa că nu avem nicio problemă că vom disputa trei partide într-o săptămână.

Pentru fiecare lucru care se întâmplă împotriva noastră, trebuie ca atât eu, cât și staff-ul să fim abili, astfel încât tot ce este negativ să folosim exact invers, astfel încât să motivăm jucătorii. Cred că e devreme, dar dacă vom ajunge să folosim celebra vorbă ‘singuri împotriva tuturor’, o vom face și pe asta“, a declarat Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi, discurs manifest la adresa lui Mircea Lucescu

Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA, că a fost sunat de Mircea Lucescu înaintea meciului FCSB – Universitatea Craiova, partidă câștigată de bucureșteni ulterior cu 1-0, iar selecționerul României i-a urat succes. Fanii olteni au aflat și nu au digerat prea bine gestul lui Il Luce, care a lămurit acum întregul epsiod.

Invitat La FANATIK SUPERLIGA, în emisiunea „unu la unu“ cu Horia Ivanovici, Mircea Lucescu a vorbit despre acest subiect și a încercat să lămurească lucrurile. Totuși, chiar și în aceste condiții, Mirel Rădoi s-a aprins în momentul în care a aflat discursul selecționerului.

Antrenorul oltenilor a prezentat în fața jurnaliștilor printul din FANATIK, după declarația pro FCSB, apoi a , dar și declarațiile lui Orlando Nicoară.

„Am primit un link și nu am crezut că un selecționer al României poate avea o asemenea declarație, să spună că își dorește ca o echipă să câștige în fața celeilalte. Așa ceva n-am auzit în viața mea, n-am mai întâlnit așa ceva până în ziua de azi. Este ceva incredibil. Se pare că este normal la noi. Am primit link-ul de la cineva, l-am printat, ca să-l vedeți. Înțeleg că susții o echipă, dar nu o poți face așa pe față, fără pic de jenă. Nu poți spune că iei jucători de la o echipă mai motivată, când tu ai jucători și de la adversară“, a declarat tehnicianul Universității Craiova.

Mirel Rădoi l-a criticat și pe Orlando Nicoară pentru declarația pro FCSB

„Când am căutat această declarație, a mai spus un domn, Orlando Nicoară, că FCSB e un brand mai mare decât Steaua, că nu ar trebui să lipsească din fruntea fotbalului românesc și alte lucruri de genul. Așa nu puteți aduce suporteri mai mulți la stadion, domnilor specialiști. Dacă sunteți de părere că Botoșani, Slobozia și alte echipe nu sunt importante, greșiți! Dacă voi considerați că aceste echipe sunt mici deocamdată și nu pot ajunge mari din cauză că dumneavoastră le tăiați elanul, greșiți! Mulți nu ar mai trebui să fiți în fotbalul românesc dacă considerați aceste lucruri. Îmi asum ce zic, indiferent de consecințe. Nu putem crește nivelul fotbalului românesc când începem cu mizerii de astea“, a mai spus Mirel Rădoi.

Mircea Lucescu i-a dat replica imediat lui Mirel Rădoi după atacul dur din cadrul conferinței

„Il Luce” a fost contactat pentru a oferi o reacție pe seama acestui subiect. și a transmis că nu se aștepta ca tehnicianul oltenilor să se înscrie pe lista criticilor săi.

De asemenea, selecționerul a mai punctat și că regretă faptul că de-a lungul timpului a manifestat în spațiul public o anumită admirație față de fostul internațional român.

„Sunt foarte surprins că Rădoi se alătură corului celor care mă denigrează. N-am fost și nu voi fi împotriva Craiovei. Iar eu sunt ultimul om care ar putea fi acuzat că ține cu Steaua. Am și spus în repetate ocazii în ultima vreme că Universitatea are o mare oportunitate de a cuceri titlul. Despre declarația asta a auzit? Sau a auzit când am spus că îl stimez și-i apreciez munca pe care o face ca tehnician?

Rădoi trebuie să înțeleagă că, dincolo de relațiile profesionale, există și o latură umană. În acest sens i-am urat succes lui Gigi, așa cum și el procedează înaintea meciurilor echipei naționale. O chestiune de cordialitate și de civilizație, care se practică peste tot în lume! Eu încerc să fiu corect și amabil cu toți. Unii ajung să se bage în seamă fără niciun sens. Nu mai putem să avem relații personale? Rădoi îmi demonstrează cu asta că am greșit când am spus că îl stimez. Să afirmi că am făcut o mizerie mi se pare o formă de a mă denigra. Așa se întâmplă cu multe voci în ultimele luni”, a spus Mircea Lucescu, potrivit .