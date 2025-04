Mirel Rădoi a luat prin surprindere pe toată lumea după Dinamo – U Craiova 0-2: „Trebuie să securizăm asta. Nu vreau să vorbim de titlu”

, după un meci cu două reușite frumoase, semnate de Ștefan Baiaram și . Cu acest succes, oltenii rămân în lupta pentru titlul de campioană, fiind în acest moment la trei puncte de liderul FCSB. Antrenorul Mirel Rădoi a vorbit la final despre succesul obținut.

Ce a declarat Mirel Rădoi după Dinamo – Universitatea Craiova 0-2

Universitatea Craiova era obligată să o învingă pe Dinamo după . Oltenii porneau ca favoriți și și-au respectat statutul, iar cu această victorie au urcat pe locul 2 în play-off, la trei puncte în urma campioanei.

ADVERTISEMENT

La final, Mirel Rădoi a afirmat că victoria echipei sale a fost meritată. „Cred că felul cum am început meciul arăta că în această seară am venit să dominăm și să câștigăm meciul. Am început foarte bine, chiar dacă au avut o situație la șutul lui Perica înainte de pauză. Per total, e o victorie meritată.

S-a simțit o presiune, nu am jucat așa cum mi-aș fi dorit în prima repriză, aș fi vrut o posesie mult mai rapidă. Nu i-am certat la pauză, le-am spus doar că dacă nu vom mări viteza posesiei și dacă nu vom ajunge în careu la finalizare, va fi o chestie de timp până vom primi gol. (n.r. ați dat cu pumnul în bancă, după care a venit golul) Încerc de foarte multe ori să mă controlez, din păcate, ăsta e felul meu, am de lucru din acest punct de vedere.

ADVERTISEMENT

„Ambele goluri au venit pe calitățile jucătorilor”

Coincidență sau nu, tocmai asta era supărarea mea, se știau zonele care erau libere în momentul în care ajungea mingea la fundașii laterali. Întâmplător sau nu, așa a venit și golul. Știam că mingea când ajunge în zona aceea, Baiaram și Safira trebuiau să atace spațiile și Mitriță să vină pe pasă înapoi. Mă bucur că, până la urmă, poate ca să marcăm primul gol a fost nevoie de un sacrificiu din partea cuiva.

Ambele goluri au venit pe calitățile jucătorilor, Baiaram ajunge foarte bine la finalizare, iar dacă pe ‘Piticul’ l-ai lăsat un metru să și-o facă foarte scurt, nici portarul nu mai are timp să plonjeze, fundașul nu mai are timp să întindă piciorul. În momentul în care noi reușim să-l eliberăm pe Mitriță între linii, e un jucător fabulos” a afirmat tehnicianul pentru .

ADVERTISEMENT

„Trebuie să securizăm poziția a treia”

Antrenorul Universității Craiova a vorbit și despre lupta la titlu din Superligă: „Deocamdată, noi trebuie să securizăm poziția a treia, nu vreau să vorbim despre titlu cu 5-6 etape înainte de final și apoi să nu mai avem nicio șansă pentru primul loc și de fapt ne uităm în spate, la cine ne ajunge.

ADVERTISEMENT

De asta am și ales cele șase etape, ca noi să putem să securizăm locul trei, și apoi vedem, în funcție de câte puncte sunt față de locul patru sau de primul loc, ce putem ataca. Pentru mine e foarte important ca de la etapă la etapă să încercăm să păstrăm atitudinea pe care am arătat-o în meciul cu FCSB și în seara asta”.

. „A semnat doar el, acum trebuie să semnăm și noi, staff-ul… Glumesc. A fost ceva pentru suporteri, s-a văzut în seara asta, le mulțumim, la un moment dat se auzeau ei de parcă erau 15.000.

Pentru noi, sunt importante două lucruri, atitudinea și determinarea, toate celelalte însumate arată ceva important pentru mine, spirit de echipă. De fiecare dată când echipa a avut atitudine și determinare, publicul i-a aplaudat” a declarat Mirel Rădoi. Pentru Universitatea Craiova urmează un duel în deplasare contra celor de la U Cluj, care se va disputa sâmbătă, de la ora 20:00.