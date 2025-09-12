Mirel Rădoi a mărturisit cum lucrează cu fiul său Denis la Universitatea Craiova: „După meci doarme maximum 2 ore pe noapte”

Universitatea Craiova a înregistrat rezultate remarcabile în acest sezon competițional, iar o mare parte din merit îi revine lui Mirel Rădoi. Tehnicianul a fost numit în funcție în iarna acestui an, iar alături de el a venit și fiul său, Denis.
Universitatea Craiova, cu Mirel Rădoi antrenor, este pe „val” în acest sezon. Pe primul loc în SuperLiga după 8 etape, oltenii au reușit să se califice în premieră în „Faza Ligii” UEFA Conference League.
Ei bine, un merit mare i se cuvine lui Mirel Rădoi și echipei sale de pregătire. Din staff-ul fostului fotbalist face parte și fiul său, Denis, care ocupă funcția de analist video, acest lucru amintind și de relația dintre Marius Șumudică și fiul său. Antrenorul oltenilor s-a deschis și a transmis cum este relația profesională dintre cei doi.
Mirel Rădoi a mărturisit că cea mai bună parte din interacțiunea cu fiul său este faptul că acesta îl cunoaște foarte bine. La început i-a fost greu, însă în ultimii doi ani colaborează foarte bine. Întrebat despre cea mai grea parte, antrenorul oltenilor a mărturisit că este după meciuri, când Denis doarme doar 2 ore pe noapte, acesta pregătind analiza video pentru a 2-a zi.
„Cea mai bună parte vine din faptul că mă cunoaște foarte bine, evident, ca om, ca părinte. Dacă am ceva de spus, care nu-mi convine, pentru el e mai ușor să facă diferența decât pentru ceilalți din staff. Apoi, e extraordinar că, părintește, îl am alături de mine. De când avea un an l-am tot purtat pe la antrenamentele mele, m-a urmat mereu, iar faptul că petrecem și acum atât timp împreună e un lucru extraordinar pentru mine, ca tată.
Cel mai complicat e, aș spune, pentru el și ține de volumul de muncă. Dar mă bucur că a înțeles: nopțile de după meciuri, pentru el nu există! Iar cum noi jucăm din trei în trei zile, îți imaginezi cam ce ritm e! Concret, după fiecare meci, el are maximum 2 ore de odihnă în acele nopți, pentru că trebuie să vină a doua zi cu analiza pregătită pentru următorul nostru adversar”
„La început, sincer, mi-a fost greu când apăreau anumite lucruri pe care voiam să i le reproșez. Mă gândeam că se va supăra. Dar de vreo doi ani deja am trecut de faza asta iar acum îi reproșez direct. Pentru că a înțeles că totul e între antrenorul Mirel Rădoi și video analistul Denis Rădoi, nu are treabă cu legătura dintre tată și copil”, a declarat Mirel Rădoi, conform ProSport.