Mirel Rădoi a mărturisit cum lucrează cu fiul său Denis la Universitatea Craiova: „După meci doarme maximum 2 ore pe noapte”

Universitatea Craiova a înregistrat rezultate remarcabile în acest sezon competițional, iar o mare parte din merit îi revine lui Mirel Rădoi. Tehnicianul a fost numit în funcție în iarna acestui an, iar alături de el a venit și fiul său, Denis.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a mărturisit cum lucrează cu fiul său Denis la Universitatea Craiova

Universitatea Craiova, cu Mirel Rădoi antrenor, este pe „val” în acest sezon. Pe primul loc în SuperLiga după 8 etape,

Ei bine, un merit mare i se cuvine lui Mirel Rădoi și echipei sale de pregătire. Din staff-ul fostului fotbalist face parte și fiul său, Denis, care ocupă funcția de analist video, Antrenorul oltenilor s-a deschis și a transmis cum este relația profesională dintre cei doi.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a mărturisit că cea mai bună parte din interacțiunea cu fiul său este faptul că acesta îl cunoaște foarte bine. La început i-a fost greu, însă în ultimii doi ani colaborează foarte bine. Întrebat despre cea mai grea parte, antrenorul oltenilor a mărturisit că este după meciuri, când Denis doarme doar 2 ore pe noapte, acesta pregătind analiza video pentru a 2-a zi.

„La început mi-a fost greu! Antrenorul Mirel Rădoi și video analistul Denis Rădoi nu are treabă cu legătura dintre tată și copil”

„Cea mai bună parte vine din faptul că mă cunoaște foarte bine, evident, ca om, ca părinte. Dacă am ceva de spus, care nu-mi convine, pentru el e mai ușor să facă diferența decât pentru ceilalți din staff. Apoi, e extraordinar că, părintește, îl am alături de mine. De când avea un an l-am tot purtat pe la antrenamentele mele, m-a urmat mereu, iar faptul că petrecem și acum atât timp împreună e un lucru extraordinar pentru mine, ca tată.

ADVERTISEMENT

Cel mai complicat e, aș spune, pentru el și ține de volumul de muncă. Dar mă bucur că a înțeles: nopțile de după meciuri, pentru el nu există! Iar cum noi jucăm din trei în trei zile, îți imaginezi cam ce ritm e! Concret, după fiecare meci, el are maximum 2 ore de odihnă în acele nopți, pentru că trebuie să vină a doua zi cu analiza pregătită pentru următorul nostru adversar”

ADVERTISEMENT

„La început, sincer, mi-a fost greu când apăreau anumite lucruri pe care voiam să i le reproșez. Mă gândeam că se va supăra. Dar de vreo doi ani deja am trecut de faza asta iar acum îi reproșez direct. Pentru că a înțeles că totul e între antrenorul Mirel Rădoi și video analistul Denis Rădoi, nu are treabă cu legătura dintre tată și copil”, a declarat Mirel Rădoi, conform .