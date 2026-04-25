Mirel Rădoi a nimerit în cuibul cu viespi! Fanii i-au acuzat pe jucătorii lui Gaziantep de blat la înfrângerea cu Eyupspor

Mirel Rădoi (45 de ani) a avut parte de un debut catastrofal pe banca lui Gaziantep. Fanii au luat foc după înfrângerea cu Eyupspor și i-au acuzat pe jucători că nu și-au apărat corect șansele.
Traian Terzian
25.04.2026 | 17:36
Fanii lui Gaziantep i-au acuzat de blat pe jucătorii lui Mirel Rădoi (45 de ani). Sursă foto: colaj Fanatik
Gaziantep a pierdut fără drept de apel în meciul din deplasare cu Eyupspor, scor 0-3, primul cu Mirel Rădoi antrenor. Eșecul a fost digerat foarte greu de fani care nu au ezitat să acuze faptul că echipa a cedat deliberat în duelul de la Istanbul.

Fanii lui Gaziantep, acuze de blat la debutul lui Mirel Rădoi

Plecat de la FCSB după doar 5 meciuri, Mirel Rădoi a crezut că a dat lovitura odată cu înțelegerea parafată cu Gaziantep. Însă, lucrurile sunt departe de a fi roz la formația turcă, iar fanii par a se afla într-un conflict deschis atât cu conducerea, cât și cu jucătorii.

Imediat după încheierea partidei din etapa a 31-a a campionatului Turciei, suporterii formației pregătite de Rădoi au luat cu asalt rețelele de socializare. Comentariile acide au curs cu duiumul, dar au fost și multe în care s-a vorbit despre blat.

”Am fost atent la defensivă, ar fi putut interveni să prevină cele 3 goluri, dar nu au făcut-o intenționat. Am simțit că meciul a fost trucat”, ”Nenorociților, echipa asta vinde mereu meciuri echipelor din Istanbul. Dumnezeu să vă blesteme, nenorociților!” și ”Echipa are nevoie de bani, acesta este un meci aranjat. Așa se joacă fotbal?”, au scris suporterii furioși, pe pagina de Facebook a clubului.

Ce i-au reproșat fanii lui Mirel Rădoi

Deși s-a aflat la primul său meci ca antrenor la Gaziantep, Mirel Rădoi nu a scăpat nici el de mânia suporterilor. Aceștia i-au reproșat faptul că l-a ținut în teren pe mijlocașul ivorian Drissa Camara, deși evoluția acestuia a fost mult sub așteptări.

”Acest meci a fost trucat, l-au vândut intenționat, mai ales Camara. Dar și noul antrenor este inutil, ar fi trebuit să-l scoată pe Camara în prima repriză. Scorul era 3-0, dar antrenorul a făcut schimbări abia în minutul 82. Rușine Gaziantep, ai devenit marioneta Istanbulului”, a răbufnit unul dintre ei.

”La naiba cu jocul pe care l-ai jucat și cu persoana care te-a adus la echipă ca antrenor… Cum poți să-l ții pe Camara în joc? Ai nevoie să dai gol și îl scoți pe Bayo. O rușine incredibilă, acest meci și echipa” și ”Noul antrenor este încă lipsit de experiență, nu cunoaște încă echipa, îi va cunoaște curând. Dacă nici măcar nu încerci timp de 99 de minute, ai vândut meciul, prietene”, au comentat alți susținători ai lui Gaziantep.

Cum a trăit Mirel Rădoi, meciul de debut pe banca lui Gaziantep

Așa cum ne-a obișnuit și în ultima perioadă petrecută în SuperLiga, la Universitatea Craiova mai întâi și apoi la FCSB, Mirel Rădoi a trăit intens meciul pierdut de Gaziantep pe terenul celor de la Eyupspor.

Tehnicianul român s-a agitat extrem de mult la marginea terenului și nu a stat nicio secundă jos. El le-a dat indicații elevilor săi, însă totul a fost în zadar. Gaziantep a pierdut fără drept de apel întâlnirea de la Istanbul, iar Rădoi are mult de muncă pentru ca echipa să arate așa cum își dorește.

Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
