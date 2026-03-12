Mirel Rădoi a pierdut un trofeu la debutul pentru FCSB. De ce trebuie să aibă emoții Gigi Becali

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi se pregătește de debutul în al doilea mandat al său pe banca tehnică a celor de la FCSB. Pentru campioana României urmează primul meci din istorie în play-out-ul din SuperLiga, pe Arena Națională contra celor de la Metaloglobus. Partida a fost programată de LPF să se dispute în cele din urmă duminică, 15 martie, de la ora 20:30.

Ce s-a întâmplat la precedentul debut al lui Mirel Rădoi ca antrenor la FCSB

Noul antrenor al campioanei en-titre a României și-a început cariera de tehnician chiar la echipa roș-albastră. Se întâmpla în vara anului 2015. Atunci, Rădoi nu deținea licența PRO, astfel încât preparatorul fizic Massimo Pedrazzini a fost trecut în acte drept principal. Din staff-ul tehnic făcea la acea vreme parte și Nicolae Dică, în rol de secund.

Rădoi a preluat atunci echipa după plecarea lui Costel Gâlcă, cel care reușise anterior un sezon istoric, făcând tripla campionat – Cupă – Cupa Ligii. Debutul său a fost consemnat pe data de 8 iulie cu ocazia Supercupei României disputate în compania celor de la ASA Tg. Mureș, echipa care în stagiunea precedentă terminase campionatul pe locul 2 după ce a ratat titlul în favoarea FCSB-ului în mod dramatic în ultima etapă.

Ulterior, Liviu Ciobotariu a fost înlocuit cu Dan Petrescu, astfel încât „Bursucul” a stat pe bancă la acea partidă disputată la Constanța, pe vechiul stadion al celor de la Farul. De altfel, acela a fost și singurul meci la care Petrescu a fost antrenor la ASA. Imediat după, din cauza problemelor financiare, el a plecat în China, la Jiangsu Suning.

Cine i-a luat trofeul lui Mirel Rădoi

Revenind, ASA Tg. Mureș a câștigat atunci meciul din Supercupa României cu scorul de 1-0, grație golului marcat Axente în minutul 63, și a cucerit astfel trofeul. Așadar, în cariera de antrenor, chiar la FCSB, a consemnat un eșec destul de usturător pentru el.

Rămâne acum de văzut dacă tehnicianul va reuși să obțină un rezultat mai bun la startul celui de-al doilea mandat pe banca echipei roș-albastre, contra lui Metaloglobus. În mod evident, , cel puțin pe hârtie, înaintea acestei partide.

Ce bilanț are Mirel Rădoi la debuturile din cariera de antrenor

Chiar dacă data trecută la FCSB a avut parte de un debut nefericit, Mirel Rădoi s-a descurcat în principal foarte bine de-a lungul carierei sale de până acum ca antrenor la primele meciuri de la diferitele echipe pe care le-a pregătit. El se poate lăuda din acest punct de vedere cu cinci victorii, un egal și doar o înfrângere, în afară de experiența anterioară de la echipa roș-albastră bineînțeles, după cum urmează:

