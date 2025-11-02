Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de finalul derby-ului cu U Craiova – Rapid 2-2. După ce s-a întors, antrenorul a oferit imaginile serii. Foto

Sport

Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de finalul derby-ului cu U Craiova – Rapid 2-2. După ce s-a întors, antrenorul a oferit imaginile serii.

Mirel Rădoi a luat o decizie incredibilă în finalul meciului Universitatea Craiova - Rapid, scor 2-2. Ce l-a scos din sărite pe antrenorul clubului din Bănie.
Tibi Cocora
02.11.2025 | 22:36
Mirel Radoi a plecat la vestiare inainte de finalul derbyului cu U Craiova Rapid 22 Dupa ce sa intors antrenorul a oferit imaginile serii
Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de finalul meciului Universitatea Craiova - Rapid 2-2.
Mirel Rădoi a trăit la intensitate maximă derby-ul Universitatea Craiova – Rapid, scor 2-2, din etapa a 15-a din SuperLiga. În finalul meciului, chiar la ultima fază, a avut loc o fază încinsă. Antrenorul clubului oltean nu a mai avut răbdare și a plecat direct la vestiare.

Mirel Rădoi a plecat de pe banca Universității Craiova în finalul meciului cu Rapid

La ultima fază, Monday Etim a fost lovit de Marian Aioani în careu, după o ieșire hazardată. Jucătorii Universității Craiova s-au năpustit asupra „centralului” Marcel Bîrsan pentru a cere lovitură de la 11 metri. Mirel Rădoi nu a așteptat decizia și, nervos, a plecat direct la vestiare.

Marcel Bîrsan a fost chemat la marginea terenului și a dictat penalty după reluările VAR. Nsimba a înscris din penalty, fără nicio șansă pentru Marian Aioani. Mirel Rădoi, plecat la vestiare, nu a văzut din teren execuția atacantului Universității Craiova. Ulterior, reporterul FANATIK l-a surprins pe tehnician înapoi la banca tehnică a oltenilor.

Mirel Rădoi a plecat Universitatea Craiova
Mirel Rădoi a plecat la vestiare înainte de finalul meciului Universitatea Craiova – Rapid 2-2.

Mirel Rădoi s-a întors de pe tunel și a oferit imaginile serii

La finalul meciului, Mirel Rădoi a revenit pe gazon și a oferit scene incredibile, când jucătorii Universității Craiova au mers să salute galeria. După fluierul de final al lui Marcel Bîrsan, cele două galerii s-au înjurat la foc automat.

Mirel Rădoi a venit în fața Peluzei Nord a Universității Craiova și a fost tot un zâmbet. Galeria l-a chemat pe antrenorul Universității Craiova în prim-plan și i-a scandat numele. „Mirel Rădoi este unul dintre noi”.

Mirel Rădoi scandare Universitatea Craiova
Fanii Universității Craiova i-au scandat numele lui Mirel Rădoi după 2-2 cu Rapid.
