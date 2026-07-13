Mirel Rădoi a pus piciorul în prag la Gaziantep. Ce le-a cerut jucătorilor după șase săptămâni de vacanță: ”Sunt obligați”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a sunat adunarea la Gaziantep și a început deja antrenamentele în vederea viitorul sezon. Cunoscut ca un tehnician exigent, el i-a avertizat pe jucători că va urma o perioadă de pregătire extrem de dificilă.

Mirel Rădoi, mesaj ferm pentru jucătorii de la Gaziantep

Printre sesiunile de antrenament, Rădoi a stat de vorbă și cu presa. Tehnicianul român și-a înștiințat jucătorii că va urma o lună de muncă intensă pentru a fi pregătiți de startul sezonului la mijlocul lunii august.

ADVERTISEMENT

”Evident, am început cantonamentul de presezon și trebuie să stabilim o strategie, urmând ca apoi să continuăm pe baza ei. Cu siguranță nu este o muncă ușoară. În perioada de dinaintea sezonului pot exista unii jucători care își doresc să plece, iar alții care vor să rămână.

Totuși, faptul că sunt alături de acești fotbaliști este un lucru minunat, pentru că muncim împreună. Va fi o perioadă de pregătire de o lună, probabil că vom suferi pe parcursul acestei luni, însă este extrem de important să intrăm în noul sezon complet pregătiți”, a declarat Rădoi pentru BeIn Sport, conform .

ADVERTISEMENT

Uimit de perioada lungă de vacanță din Turcia

Antrenorul român este conștient de faptul că elevii săi vor avea nevoie de o perioadă de reacomodare la efort după o pauză de șase săptămâni, însă a anunțat că apoi jucătorii vor fi supuși testelor și .

ADVERTISEMENT

”Ceea ce vreau să subliniez este că jucătorii trebuie să vină aici motivați, sunt obligați să fie conectați. O vacanță de șase săptămâni este, fără doar și poate, o vacanță lungă, iar ei trebuiau să profite și să se bucure de ea.

ADVERTISEMENT

Nici în perioada mea de fotbalist, nici în cea de antrenor, nu am avut vreodată o vacanță de 6 săptămâni. Evident, în primele zile de la revenire, ieșirea din acea atmosferă de vacanță și reintrarea în rutină pot fi mai dificile.

Însă, imediat după aceea, noi le facem testele necesare pentru a vedea exact la ce nivel se află și care este starea lor actuală. De altfel, noi le-am trimis programe de antrenament și pe parcursul vacanței, iar cât timp le-au respectat, nu apar probleme majore”, a spus Mirel Rădoi.

ADVERTISEMENT

Ce jucători din SuperLiga își dorește Rădoi la Gaziantep

În ultima perioadă s-a vehiculat faptul că Mirel Rădoi și-a dori mai mulți jucători din campionatul României. Turcii au anunțat că de la FCSB, intrat în dizgrațiile patronului Gigi Becali.

, care s-a despărțit de Dinamo după ce contractul său a ajuns la final. Despre fotbalistul togolez, care a fost dorit și de FCSB, s-a vorbit că ar urma să se transfere în Arabia Saudită, dar deocamdată nu este nimic oficial.

Alte două nume aflate pe lista celor de la Gaziantep sunt fundașul Cristi Manea de la Rapid și de la Al-Bataeh (Emiratele Arabe Unite), care a jucat în România pentru FC Botoșani, CFR Cluj și FC Voluntari.