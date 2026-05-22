Mirel Rădoi a reacționat după ce turcii au anunțat că va pleca după o lună de la Gaziantep! „Clar”

Mirel Rădoi (45 de ani) a părăsit-o pe FCSB în timpul play-out-ului din Superliga pentru a semna cu gruparea turcă Gaziantep. Echipa nu mai avea niciun obiectiv în acest final de sezon, fiind deja scăpată de emoțiile retrogradării, însă chiar și în acest context rezultatele au fost teribile: 4 înfrângeri în 4 meciuri și doar două goluri marcate. În acest context, au existat zvonuri legate de o posibilă plecare a sa încă din această vară.

Mirel Rădoi nu pleacă de la Gaziantep. Ce a declarat antrenorul român despre transferuri

Mirel Rădoi a negat ferm posibilitatea de a pleca de la Gaziantep în această vară, după doar patru meciuri la cârma echipei. „Tocmai am vorbit cu Mirel Rădoi. A răspuns zvonurilor de pe rețelele sociale cu privire la plecarea sa astfel… Contract: ‘Am un contract clar cu Gaziantep FK, valabil pentru încă un an’. Strategie: ‘Suntem concentrați acum pe rezolvarea problemelor cu FIFA și alegerea unei strategii pentru următorul sezon’.

Transferuri: ‘În acest moment, trebuie să știm dacă putem lua doar jucători liberi sau și jucători pe care vom plăti sume de transfer…’ ”, a transmis jurnalistul turc Ali Budak pe contul său de . a primit o interdicție la transferuri din partea FIFA, pentru trei perioade de mercato, fiind nevoită să achite aproximativ 500.000 de euro pentru a scăpa de această problemă.

Mirel Rădoi, criticat după ce Universitatea Craiova a cucerit titlul

. După ce gruparea din Bănie și-a asigurat titlul în urma unui succes clar contra lui U Cluj, 5-0, tehnicianul a postat o imagine în care apărea alături de Filipe Coelho și de trofeul Superligii.

Gestul lui Rădoi a fost criticat de Marius Mitran în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA. „Mi-am făcut cruce. Nu se poate face aşa ceva. Are şi el un merit, a fost acolo, dar nu îţi pui poza. Nu am mai văzut aşa ceva. Nu a făcut nimeni aşa ceva. Ştii care e problema acestei poze? Nu are ce să caute cu Filipe Coelho în aceeaşi fotografie.

Putea să pună o poză cu el, dar meritul uriaş pentru acest trofeu este al acestui portughez. E ca în bancul ăla în care merg pe pod şoriceii cu elefanţii. Şi spun şoriceii: „Mamă, ce mai tropăim”. Cam aşa şi aici. Nu trebuia să facă poza. Tu ai vrut să pleci de acolo, nu te-a interesat această echipă. Te-a interesat ce-ai vrut tu, presiunea ta interioară. Te-a bătut UTA Arad acasă şi ai plecat”, a afirmat jurnalistul.