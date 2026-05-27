Sport

Mirel Rădoi a recunoscut tot: îl vrea pe Ștefan Târnovanu la Gaziantep! Care este ultimul obstacol în calea transferului

Este tot mai probabil ca Ștefan Târnovanu să o părăsească pe FCSB în această vară, iar o posibilă destinație ar putea fi chiar Superliga Turciei. Portarul este dorit de Rădoi la Gaziantep
Ciprian Păvăleanu
27.05.2026 | 08:00
Mirel Radoi a recunoscut tot il vrea pe Stefan Tarnovanu la Gaziantep Care este ultimul obstacol in calea transferului
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi îl dorește pe Ștefan Târnovanu la Gaziantep. Foto: Colaj FANATIK
ADVERTISEMENT

Ștefan Târnovanu (25 de ani) a pierdut poarta la FCSB, după ce Gigi Becali a decis ca echipa să îndeplinească regula U21 prin titularizarea unui portar tânăr, ceea ce a făcut ca unul dintre goalkeeperii de națională să rămână doar rezervă la echipa alături de care a câștigat două campionate și a făcut performanță în cupele europene. Mirel Rădoi este impresionat de calitățile sale și își dorește să-l aducă la Gaziantep.

Mirel Rădoi a pus ochii pe Ștefan Târnovanu. Care este ultimul impediment

Deși este unul dintre cei mai buni portari ai României din prezent, Ștefan Târnovanu este doar rezervă la echipa sa de club. Acest lucru se întâmplă ca urmare a strategiei clubului, dar și a regulii U21, care le obligă pe echipele din SuperLiga României să evolueze cu cel puțin un jucător sub 21 de ani pe tot parcursul partidelor din competițiile interne.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi l-a văzut pe Ștefan Târnovanu la antrenamente doar câteva săptămâni, cât a fost antrenorul lui FCSB, însă acest timp i-a fost suficient pentru a-i vedea calitățile. Antrenorul lui Gaziantep a recunoscut că și l-ar dori în Turcia, însă momentan echipa sa este amenințată cu interdicția la transferuri: „Oricât ne-am dori în acest moment să avem un portar ca Fane (n.r. – Ștefan Târnovanu) nu putem să-l luăm”, a declarat Mirel Rădoi, conform sport.ro.

Rădoi amenință cu plecarea dacă va avea interdicție la transferuri

Chiar dacă a venit la Gaziantep pentru a antrena într-un campionat mai puternic decât cel al României, toată lumea știe că Mirel Rădoi este o fire extrem de impulsivă și are nevoie doar de jumătate de argument pentru a se aprinde. Antrenorul român a pierdut toate cele patru meciuri din acest final de sezon la formația turcă și își dorește să facă schimbări majore în lot.

ADVERTISEMENT
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu...
Digi24.ro
Lukașenko se declară „îngrozit” de ideea ca Republica Moldova să se unească cu România. Ce l-a rugat pe omul lui Putin de la Chișinău

Din păcate, vestea că Gaziantep ar putea primi interdicție la transferuri nu a picat foarte bine pentru el și a recunoscut că dacă nu va putea aduce jucători, atunci se va așeza la masă cu conducerea și va avea o discuție serioasă: „Dacă nu se pot transfera jucători, atunci e clar că între mine și club va trebui să existe o discuție. Indiferent dacă voi ajunge în situația de a schimba 10 echipe într-un sezon, o voi face de 10 ori”, a mai spus Mirel Rădoi, pentru sursa citată.

ADVERTISEMENT
După peste 40 de milioane de euro investite, Dan Șucu s-a decis
Digisport.ro
După peste 40 de milioane de euro investite, Dan Șucu s-a decis
Mihai Rotaru a fost la un pas de moarte: “18 zile la terapie...
Fanatik
Mihai Rotaru a fost la un pas de moarte: “18 zile la terapie intensivă. Începusem să-mi fac socotelile!” Patronul Craiovei explică clipele terifiante trăite din cauza Covid
Mirel Rădoi îl amenință cu plecarea pe bașkanul lui Gaziantep: „Nu m-am apucat...
Fanatik
Mirel Rădoi îl amenință cu plecarea pe bașkanul lui Gaziantep: „Nu m-am apucat de antrenat pentru bani. Schimb și 10 cluburi într-un an dacă e nevoie”
„Cumplit!” Momentul care l-a marcat pe Răzvan Lucescu pentru totdeauna: „M-am întors și...
Fanatik
„Cumplit!” Momentul care l-a marcat pe Răzvan Lucescu pentru totdeauna: „M-am întors și l-am văzut pe tata cu capul în pământ. Am început să plâng”
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul...
iamsport.ro
'Pune-ți fermoar la gură, cine îți permite să vorbești?!'. Intervenție necruțătoare în scandalul Pancu / CFR Cluj
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!