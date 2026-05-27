Mirel Rădoi a recunoscut tot: îl vrea pe Ștefan Târnovanu la Gaziantep! Care este ultimul obstacol în calea transferului

Ștefan Târnovanu (25 de ani) a pierdut poarta la FCSB, după ce Gigi Becali a decis ca echipa să îndeplinească regula U21 prin titularizarea unui portar tânăr, ceea ce a făcut ca unul dintre goalkeeperii de națională să rămână doar rezervă la echipa alături de care a câștigat două campionate și a făcut performanță în cupele europene. Mirel Rădoi este impresionat de calitățile sale și își dorește să-l aducă la Gaziantep.

Mirel Rădoi a pus ochii pe Ștefan Târnovanu. Care este ultimul impediment

Deși este unul dintre cei mai buni portari ai României din prezent, Ștefan Târnovanu este doar rezervă la echipa sa de club. Acest lucru se întâmplă ca urmare a strategiei clubului, dar și a regulii U21, care le obligă pe echipele din SuperLiga României să evolueze cu cel puțin un jucător sub 21 de ani pe tot parcursul partidelor din competițiile interne.

Mirel Rădoi , cât a fost antrenorul lui FCSB, însă acest timp i-a fost suficient pentru a-i vedea calitățile. Antrenorul lui Gaziantep a recunoscut că și l-ar dori în Turcia, însă momentan echipa sa este amenințată cu interdicția la transferuri: „Oricât ne-am dori în acest moment să avem un portar ca Fane (n.r. – Ștefan Târnovanu) nu putem să-l luăm”, a declarat Mirel Rădoi, conform

Rădoi amenință cu plecarea dacă va avea interdicție la transferuri

Chiar dacă a venit la Gaziantep pentru a antrena într-un campionat mai puternic decât cel al României, toată lumea știe că Mirel Rădoi este o fire extrem de impulsivă și are nevoie doar de jumătate de argument pentru a se aprinde. Antrenorul român a pierdut toate cele patru meciuri din acest final de sezon la formația turcă și își dorește să facă schimbări majore în lot.

Din păcate, și a recunoscut că dacă nu va putea aduce jucători, atunci se va așeza la masă cu conducerea și va avea o discuție serioasă: „Dacă nu se pot transfera jucători, atunci e clar că între mine și club va trebui să existe o discuție. Indiferent dacă voi ajunge în situația de a schimba 10 echipe într-un sezon, o voi face de 10 ori”, a mai spus Mirel Rădoi, pentru sursa citată.