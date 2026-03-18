Sport

Mirel Rădoi a renunțat la omul pe care tot el l-a adus la FCSB! Care a fost motivul despărțirii

Mirel Rădoi a revenit pe banca FCSB-ului la peste un deceniu de la precedentul mandat, iar tehnicianul a luat o decizie surprinzătoare: a renunțat la un membru din staff-ul tehnic pe care chiar el l-a adus la echipă.
Bogdan Mariș
18.03.2026 | 07:30
Mirel Radoi a renuntat la omul pe care tot el la adus la FCSB Care a fost motivul despartirii
SPECIAL FANATIK
Mihai Ianovschi, Denis Rădoi și Mirel Rădoi discută dupa FCSB - Metaloglobus 0-0 Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB înainte de play-out-ul din Superligă, după ce Elias Charalambous și-a dat demisia în urma eșecului cu U Cluj, 1-3. Tehnicianul și-a adus la formația „roș-albastră” întreg staff-ul și a decis să renunțe la antrenorul de portari Marius Popa, care a sosit pentru prima dată la FCSB în 2015, în primul mandat al lui Mirel Rădoi.

Mirel Rădoi a renunțat la omul pe care tot el l-a adus la FCSB

Marius Popa a lucrat pentru prima dată la FCSB în 2015, fiind adus ca parte a staff-ului lui Mirel Rădoi. Antrenorul de portari a mai rămas la echipă pentru o scurtă perioadă și după plecarea lui Rădoi, însă a plecat la finalul anului 2015, revenind la formația la care activase și înainte, Luceafărul Oradea. Tatăl actualului portar de la FCSB, Matei Popa, a mai lucrat apoi și la Pandurii Târgu Jiu înainte de a reveni la gruparea „roș-albastră” în 2017. De atunci, indiferent de antrenorul principal care a condus echipa, Marius Popa a făcut parte din staff.

ADVERTISEMENT

Situația s-a schimbat odată cu revenirea lui Mirel Rădoi, deoarece fostul internațional român a dorit să îl aducă la echipă pe Robert Tufiși, antrenorul de portari cu care a lucrat în ultimii 4 ani. Marius Popa a rămas în cadrul clubului, însă nu la prima echipă. Într-o situație similară se află și alți componenți din staff-ul care a activat în mandatul lui Elias Charalambous, singura excepție fiind reprezentată de preparatorul fizic Thomas Neubert, care a părăsit echipa.

Mirel Rădoi Marius Popa
Mirel Rădoi şi Marius Popa au colaborat la FCSB în 2015. FOTO: Sport Pictures

Cine este Marius Popa

Înainte de a-și începe cariera de antrenor, Marius Popa a fost un portar important în prima ligă a României, nivel la care a evoluat timp de peste un deceniu. Născut la Oradea, goalkeeperul a debutat în fotbalul mare la echipa locală, FC Bihor, iar mai apoi a mai jucat pentru FC Național, Politehnica Timișoara, Internațional Curtea de Argeș, Pandurii Târgu Jiu și Universitatea Cluj înainte de a se retrage în 2012.

ADVERTISEMENT
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea...
Digi24.ro
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz

Acesta a strâns 210 meciuri la nivelul primei divizii, fiind convocat în mai multe rânduri la prima reprezentativă a României. Popa a evoluat în două jocuri amicale, 3-0 cu Rusia și 4-0 cu Muntenegru, ambele în 2008, înainte de turneul final al EURO. Portarul a făcut parte din lotul convocat de Victor Pițurcă pentru Campionatul European, însă a rămas pe bancă în toate cele 3 jocuri, postul de titular aparținându-i lui Bogdan Lobonț.

Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru...
Digisport.ro
Fără precedent! După 67 de ani, Donald Trump scrie: ”Al 51-lea stat” pentru SUA?!
ADVERTISEMENT
Probleme pentru Sorana Cîrstea la Miami! Adversarul neașteptat care i-a pus bețe în...
Fanatik
Probleme pentru Sorana Cîrstea la Miami! Adversarul neașteptat care i-a pus bețe în roate jucătoarei din România
Nu se mai ascund! Vedeta din România, vacanță cu antrenorul, după ce și-a...
Fanatik
Nu se mai ascund! Vedeta din România, vacanță cu antrenorul, după ce și-a lăsat iubitul, alături de care a stat nouă ani
Marius Niculae, impresionat de minunea pe care a făcut-o Sporting în Champions League:...
Fanatik
Marius Niculae, impresionat de minunea pe care a făcut-o Sporting în Champions League: „O seară istorică! Dacă vor juca așa au șanse și cu Arsenal”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
