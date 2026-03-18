Mirel Rădoi a renunțat la omul pe care tot el l-a adus la FCSB! Care a fost motivul despărțirii

Mirel Rădoi a preluat-o pe FCSB înainte de play-out-ul din Superligă, după ce Elias Charalambous și-a dat demisia în urma eșecului cu U Cluj, 1-3. Tehnicianul și-a adus la formația „roș-albastră” întreg staff-ul și a decis să renunțe la antrenorul de portari Marius Popa, care a sosit pentru prima dată la FCSB în 2015, în primul mandat al lui Mirel Rădoi.

Marius Popa a lucrat pentru prima dată la FCSB în 2015, fiind adus ca parte a staff-ului lui Mirel Rădoi. Antrenorul de portari a mai rămas la echipă pentru o scurtă perioadă și după plecarea lui Rădoi, însă a plecat la finalul anului 2015, revenind la formația la care activase și înainte, Luceafărul Oradea. Tatăl actualului portar de la FCSB, Matei Popa, a mai lucrat apoi și la Pandurii Târgu Jiu înainte de a reveni la gruparea „roș-albastră” în 2017. De atunci, indiferent de antrenorul principal care a condus echipa, Marius Popa a făcut parte din staff.

Situația s-a schimbat odată cu revenirea lui Mirel Rădoi, deoarece fostul internațional român a dorit să îl aducă la echipă pe Robert Tufiși, antrenorul de portari cu care a lucrat în ultimii 4 ani. . Într-o situație similară se află și alți componenți din staff-ul care a activat în mandatul lui Elias Charalambous, .

Cine este Marius Popa

Înainte de a-și începe cariera de antrenor, Marius Popa a fost un portar important în prima ligă a României, nivel la care a evoluat timp de peste un deceniu. Născut la Oradea, goalkeeperul a debutat în fotbalul mare la echipa locală, FC Bihor, iar mai apoi a mai jucat pentru FC Național, Politehnica Timișoara, Internațional Curtea de Argeș, Pandurii Târgu Jiu și Universitatea Cluj înainte de a se retrage în 2012.

Acesta a strâns 210 meciuri la nivelul primei divizii, fiind convocat în mai multe rânduri la prima reprezentativă a României. Popa a evoluat în două jocuri amicale, 3-0 cu Rusia și 4-0 cu Muntenegru, ambele în 2008, înainte de turneul final al EURO. Portarul a făcut parte din lotul convocat de Victor Pițurcă pentru Campionatul European, însă a rămas pe bancă în toate cele 3 jocuri, postul de titular aparținându-i lui Bogdan Lobonț.