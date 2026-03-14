Mirel Rădoi a rupt tăcerea despre pregătirea fizică a lui Thomas Neubert la FCSB: „Nu există așa ceva!”

Mirel Rădoi este oficial noul antrenor de la FCSB. Tehnicianul român a venit cu schimbări importante la echipă, în frunte cu un nou staff pe care se va baza pe finalul acestui sezon. Ce a spus Rădoi despre Thomas Neubert, fostul preparator fizic de la campioana României.

Mirel Rădoi a spus totul despre plecarea lui Thomas Neubert de la FCSB

Ratarea play-off-ului în acest sezon a dat startul unor schimbări majore la FCSB, în frunte cu banca tehnică. Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat după jocul pierdut cu U Cluj în ultima rundă din sezonul regular, iar Gigi Becali l-a adus la scurt timp pe finul Mirel Rădoi.

Odată venit la echipa bucureșteană, Mirel Rădoi a impus primele modificări. , preparatorul fizic din ultimii 6 ani de la FCSB. Acum, înaintea partidei cu Metaloglobus, Rădoi a oferit detalii despre pregătirea pe care lotul FCSB-ului o avea sub îndrumarea germanului.

„E greu să facem o evaluare în acest moment. Nu ai cum să faci teste, trebuie să existe cuvântul moderație. Dacă nu avem grijă și începem să spunem că echipa nu era pregătită fizic și să arătăm cum am pregătit-o noi în patru antrenamente… Nu există așa ceva! Moderația a existat, inclusiv la minutele din exerciții, pauzele din exerciții. Suntem pe un tărâm necunoscut, adunăm date, nu putem spune deocamdată că echipa este bună sau slabă din punct de vedere fizic.

Echipa poate fi îmbunătățită doar la nivel mental. Implicarea lor a fost mai mare până acum, principiile de joc rămân, dar ideile sunt diferite de la staff la staff. Zilele astea au fost dificile pentru noi. Ne-am pregătit cu un mini ciclu săptămânal, în condițiile în care am crezut că jucăm vineri. După, am mutat exercițiile de viteză sâmbătă, iar după antrenament am aflat că jucăm duminică. Nu pot să spun cu exactitate unde suntem acum din punct de vedere fizic”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă premergătoare meciului cu Metaloglobus.

Thomas Neubert a spus de ce a plecat, de fapt, de la FCSB

Thomas Neubert, cel care a lucrat cu FCSB în trei perioade diferite, . Deși i s-a oferit un rol la juniorii clubului, neamțul a refuzat. El a precizat și motivul pentru care a ratat unele antrenamente, așa cum a fost acuzat chiar de Gigi Becali.

„Am plecat din cauza faptului că a venit un antrenor nou, asta e absolut normal. A venit Mirel, am vorbit puțin cu el, le urez multă baftă și succes în continuare. El mi-a zis că a venit cu staff-ul lui și asta e normal și am plecat.

(n.r.: Legat de declarațiile patronului) Ăsta e al doilea lucru pe care îl clarific. Gigi a zis că a fost o situație în care m-am comportat neprofesionist, că nu am fost la antrenamente. Nu este adevărat. Eu am lipsit de două ori în doi ani de la antrenament și atunci era antrenament de refacere. Am fost la clinica medicală, dar doar în timpul a două antrenamente. În rest, am fost tot timpul acolo.”, a explicat Thomas Neubert pentru