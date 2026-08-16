Sport

Mirel Rădoi a sesizat o mare problemă la echipa sa după Gaziantep – Alanyaspor 1-1: „Nu ne-am putut descurca”

Mirel Rădoi, prima reacție după Gaziantep FK - Alanyaspor 1-1! Ce l-a nemulțumit pe antrenorul român la jocul echipei sale: „Putem înbunătăți multe lucruri”.
Gabriel-Alexandru Ioniță
16.08.2026 | 09:47
Mirel Radoi a sesizat o mare problema la echipa sa dupa Gaziantep Alanyaspor 11 Nu neam putut descurca
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Mirel Rădoi a sesizat o mare problemă la echipa sa după Gaziantep - Alanyaspor 1-1. Foto: Profimedia
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Mirel Rădoi (45 de ani) și Gaziantep FK au debutat în noul sezon din Superliga Turciei cu un egal pe teren propriu în fața celor de la Alanyaspor, scor 1-1. La finalul meciului, antrenorul român a transmis în primul rând că este mulțumit în principiu cu rezultatul, dar cu un amendament important.

Ce a declarat Mirel Rădoi după Gaziantep FK – Alanyaspor 1-1

Fostul tehnician de la FCSB și Universitatea Craiova a subliniat în mod special faptul că jucătorii săi puteau să se descurce mult mai bine în plan ofensiv, doar că, în viziunea sa, a lipsit sincronizarea între ei în anumite momente-cheie din acest punct de vedere. De asemenea, Rădoi a mai punctat cu această ocazie și că ritmul de joc al lui Gaziantep FK a fost mult prea lent în cea mai mare parte din timp.

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„Pot spune că sunt mulțumit de rezultat, dar putem îmbunătăți multe lucruri din punct de vedere ofensiv. Una dintre cele mai mari probleme ale noastre a fost că am jucat foarte încet în prima repriză. Ritmul a fost foarte lent, nu ne-am putut descurca în ceea ce privește sincronizarea.

Le-am dat timp celor din defensiva celor de la Alanya să se poziționeze. Una dintre cele mai mari probleme ale noastre a fost că nu am putut ajunge la pasele finale, nu am putut sincroniza bine pasele finale. Am fi putut ajunge unu la unu cu portarul poate de 5 ori, dar jucătorii mei nu s-au putut sincroniza între ei în pasele finale”, a declarat Mirel Rădoi după meci, citat de jurnaliștii turci de la tekspor.net. 

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Deian Sorescu, Alex Maxim și Florin Ștefan au fost titulari la Gaziantep, iar primul dintre ei chiar a reușit să stabilească scorul final al meciului în minutul 61 cu un gol superb marcat după o acțiune individuală de senzație. La Alanyaspor, Umit Akdag a fost integralist, în vreme ce Ianis Hagi nu a făcut parte din lot din cauza unei probleme medicale.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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