Mirel Rădoi a sesizat o mare problemă la echipa sa după Gaziantep – Alanyaspor 1-1: „Nu ne-am putut descurca”

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Mirel Rădoi (45 de ani) și Gaziantep FK au debutat în noul sezon din Superliga Turciei cu un egal pe teren propriu în fața celor de la Alanyaspor, scor 1-1. La finalul meciului, antrenorul român a transmis în primul rând că este mulțumit în principiu cu rezultatul, dar cu un amendament important.

Ce a declarat Mirel Rădoi după Gaziantep FK – Alanyaspor 1-1

Fostul tehnician de la FCSB și Universitatea Craiova a subliniat în mod special faptul că jucătorii săi puteau să se descurce mult mai bine în plan ofensiv, doar că, în viziunea sa, a lipsit sincronizarea între ei în anumite momente-cheie din acest punct de vedere. De asemenea, Rădoi a mai punctat cu această ocazie și că ritmul de joc al lui Gaziantep FK a fost mult prea lent în cea mai mare parte din timp.

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„Pot spune că sunt mulțumit de rezultat, dar putem îmbunătăți multe lucruri din punct de vedere ofensiv. Una dintre cele mai mari probleme ale noastre a fost că am jucat foarte încet în prima repriză. Ritmul a fost foarte lent, nu ne-am putut descurca în ceea ce privește sincronizarea.

Le-am dat timp celor din defensiva celor de la Alanya să se poziționeze. Una dintre cele mai mari probleme ale noastre a fost că nu am putut ajunge la pasele finale, nu am putut sincroniza bine pasele finale. Am fi putut ajunge unu la unu cu portarul poate de 5 ori, dar jucătorii mei nu s-au putut sincroniza între ei în pasele finale”, a declarat după meci, citat de jurnaliștii turci de la

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Cum s-au descurcat jucătorii români în acest meci. Gol superb marcat de Sorescu

, iar primul dintre ei chiar a reușit să stabilească scorul final al meciului în minutul 61 cu un gol superb marcat după o acțiune individuală de senzație. La Alanyaspor, Umit Akdag a fost integralist, în vreme ce nu a făcut parte din lot din cauza unei probleme medicale.