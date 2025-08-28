Mirel Rădoi a surprins pe toată lumea după Universitatea Craiova – Bașakșehir: „Mi-am prezentat scuze jucătorilor”. A anunțat noi transferuri și a glumit despre Baiaram: „Acum sper să-l vindem”

Antrenorul oltenilor a apreciat că este posibil să îi fi subestimat pe „elevii” săi în comparație cu adversarii, chestiune de care și-a dat seama în timpul , după cum chiar el a transmis.

Mirel Rădoi, scuze pentru jucătorii săi după Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir 3-1: „Cred că am făcut o mare greșeală, cred că i-am subestimat”

Pe de altă parte, așa cum era de altfel și firesc să se întâmple, tehnicianul s-a arătat foarte bucuros după această performanță, dar în egală măsură a dorit să puncteze și că pentru el la nivel individual această realizare nu reprezintă neapărat un mare motiv de mândrie.

„E o seară magică, nu vreau să par lipsit de modestie, dar nu cred că e o mare performanță pentru mine, cât pentru tot ce înseamnă Craiova. M-am gândit și eu la multe lucruri, poate nu întâmplător a fost acel gol primit repede, poate chiar să ne țină concentrați.

Din dorința de a-i păstra concentrați și de a-i face să înțeleagă valoarea adversarilor, cred că am făcut o mare greșeală și mi-am cerut scuze, cred că i-am subestimat pe jucătorii noștri, în timpul meciului mi-am dat seama. Totul se duce spre credință, Cel de Sus a fost cu noi.

Lucruri de vestiar, felicitări, grupul care s-a format, nu e ușor cu atâția jucători noi să faci rezultatele astea, jocul în multe partide, țin să îl felicit și pe Mitriță, a fost alături de noi, în mare parte i se datorează parcursul din campionat că am ajuns să jucăm meciurile astea.

Au fost anunțate noi transferuri în Bănie: „Un fundaș central, un număr 6 și un atacant”

Adversarul a fost unul mai valoros individual, cel puțin pe hârtie, poate i-am subestimat, să bați de două ori o echipă de valoarea asta nu e la îndemâna oricui. (n.r. Despre Baiaram) Acum sper să îl vindem după meciul din seara asta. A vrut să joace, a fost dorința lui, noi am spus că nu putem. Le spun că nu vreau să pună presiune pe ei, ei trebuie să decidă cu doctorul.

Am zis că trebuie să fim calmi, dacă ei mă vedeau pe mine în anumite ipostaze, poate și lor le transmiteam asta. Cu siguranță că vor mai veni jucători, mai avem nevoie de un fundaș central, un număr 6, un atacant central.

(n.r. Cât durează petrecerea) Până mâine dimineață, de fapt am mutat antrenamentul, o să fie mâine seară, după aceea o să vedem în funcție de feedback-ul departamentului medical pe cine contăm la Botoșani, e foarte important și meciul de la Botoșani”, a declarat Mirel Rădoi la flash-interviu după