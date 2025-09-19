Sport

Mirel Rădoi a surprins pe toată lumea la conferința de presă: „Nu se antrenează cu noi!“

Mirel Rădoi a surprins total în momentul în care a mărturisit că nu a auzit de transferul tânărului atacant brazilian Ramon Gomes de Lima la Universitatea Craiova.
Tibi Cocora
19.09.2025 | 15:34
Mirel Radoi a surprins pe toata lumea la conferinta de presa Nu se antreneaza cu noi
ULTIMA ORĂ
Mirel Rădoi a surprins total în momentul în care a mărturisit că nu a auzit de transferul tânărului atacant brazilian Ramon Gomes de Lima la Universitatea Craiova. Foto: sport.pictures.eu.

Universitatea Craiova a mai realizat o mutare spectaculoasă pe piața transferurilor în această săptămână, legitimându-l pe Ramon Gomes de Lima, un tânăr brazilian de doar 19 ani care va evolua în primă fază la echipa a doua a clubului. Totuși, chiar dacă numele atacantului s-a vehiculat și în presă în ultimele zile, Mirel Rădoi a avut o reacție misterioasă la aflarea veștii.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi nu știa că Universitatea Craiova a mai transferat un atacant

Întrebat despre noul transfer pe care l-a realizat Universitatea în această săptămână, Mirel Rădoi s-a arătat surprins de informația primită. Acesta nu doar că a negat venirea lui Ramon Gomes de Lima, dar părea că nici nu știe despre cine e vorba.

„Noul jucător, despre care ziceți voi, nu se antrenează nimeni altcineva cu noi. Nici nu știu despre ce vorbiți. Acum vă aud. Despre cine este vorba?“, s-a mirat Rădoi, la întrebarea unui reporter.

ADVERTISEMENT

Ramon Gomes de Lima, al 18-lea transfer al Universității Craiova

Ramon Gomes de Lima (19 ani) este al 18-lea transfer făcut de Universitatea Craiova în acest sezon. Până acum, mutările oltenilor au fost de bun augur. După 9 etape, echipa lui Mirel Rădoi e lider în SuperLiga. Alb-albaștrii au 23 de puncte, cu patru mai multe decât principala urmăritoare Rapid. În plus, Craiova s-a calificat în premieră în grupele unei competiții europene și va juca pe tabloul principal din UEFA Conference League.

Agenția care a oficializat transferul este cea care s-a ocupat și de mutarea internaționalului U19 Darius Fălcușan în această vară, tot la clubul oltean.

ADVERTISEMENT
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat...
Digi24.ro
Reacția savuroasă a premierului de la Londra când Trump povestește că a rezolvat un război care nu a existat niciodată

Universitatea Craiova a transferat o tânără speranță a fotbalului brazilian

MTA Group, firma de impresariat care îl reprezintă pe Ramon Gomes de Lima, a anunțat transferul brazilianului la Universitatea Craiova. Atacantul în vârstă de 19 ani a semnat un contract valabil pe trei sezoane, cu opțiunea unui al patrulea an, până pe 30 iunie 2029.

ADVERTISEMENT
Antonela Roccuzzo a făcut ravagii cu cea mai recentă postare. ”O perfecțiune de...
Digisport.ro
Antonela Roccuzzo a făcut ravagii cu cea mai recentă postare. ”O perfecțiune de femeie!”

„Ramon Gomes de Lima a semnat un contract profesionist pe trei ani cu U Craiova, club din Superliga românească, cu opțiunea unui al patrulea an, până la 30 iunie 2029. Acest transfer de succes a fost posibil datorită colaborării partenerilor noștri brazilieni exclusivi, care și-au oferit în mod constant disponibilitatea și expertiza pentru a ne ajuta să atingem această etapă importantă. Mult succes, Ramon, acum marele tău vis te așteaptă”, a fost anunțul făcut pe pagina de Instagram mta_group_career_management.

Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii”...
Fanatik
Gigi Becali face revoluție la FCSB dacă echipa ratează play-off-ul! Care sunt „greii” cărora li se vor rezilia contractele. Exclusiv
Marius Croitoru o vede favorită pe FC Botoşani cu FCSB: “Toate argumentele sunt...
Fanatik
Marius Croitoru o vede favorită pe FC Botoşani cu FCSB: “Toate argumentele sunt pentru ei!”. Enervat de comparaţia Bîrligea – Lăcătuş: “Cum? E o distanţă imensă”
Petrolul încearcă marea lovitură! Fostul antrenor de la Rapid şi FCSB negociază preluarea...
Fanatik
Petrolul încearcă marea lovitură! Fostul antrenor de la Rapid şi FCSB negociază preluarea “lupilor”: “A cerut câteva zile de gândire”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Mircea Lucescu a propus un selecționer, Burleanu n-a vrut să audă de așa...
iamsport.ro
Mircea Lucescu a propus un selecționer, Burleanu n-a vrut să audă de așa ceva: 'Oricine, în afară de ăsta'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!