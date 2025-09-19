Universitatea Craiova a mai realizat o mutare spectaculoasă pe piața transferurilor în această săptămână, legitimându-l pe Ramon Gomes de Lima, un tânăr brazilian de doar 19 ani care va evolua în primă fază la echipa a doua a clubului. Totuși, chiar dacă numele atacantului s-a vehiculat și în presă în ultimele zile, Mirel Rădoi a avut o reacție misterioasă la aflarea veștii.

Mirel Rădoi nu știa că Universitatea Craiova a mai transferat un atacant

Întrebat despre noul transfer pe care l-a realizat Universitatea în această săptămână, Mirel Rădoi s-a arătat surprins de informația primită. Acesta nu doar că a negat venirea lui Ramon Gomes de Lima, dar părea că nici nu știe despre cine e vorba.

„Noul jucător, despre care ziceți voi, nu se antrenează nimeni altcineva cu noi. Nici nu știu despre ce vorbiți. Acum vă aud. Despre cine este vorba?“, s-a mirat Rădoi, la întrebarea unui reporter.

Ramon Gomes de Lima, al 18-lea transfer al Universității Craiova

Ramon Gomes de Lima (19 ani) este al 18-lea transfer făcut de Universitatea Craiova în acest sezon. Până acum, mutările oltenilor au fost de bun augur. După 9 etape, echipa lui Mirel Rădoi e lider în SuperLiga. Alb-albaștrii au 23 de puncte, cu patru mai multe decât principala urmăritoare Rapid. În plus, Craiova s-a calificat în premieră în grupele unei competiții europene și va juca pe tabloul principal din UEFA Conference League.

Agenția care a oficializat transferul este cea care s-a ocupat și de .

Universitatea Craiova a transferat o tânără speranță a fotbalului brazilian

. Atacantul în vârstă de 19 ani a semnat un contract valabil pe trei sezoane, cu opțiunea unui al patrulea an, până pe 30 iunie 2029.

„Ramon Gomes de Lima a semnat un contract profesionist pe trei ani cu U Craiova, club din Superliga românească, cu opțiunea unui al patrulea an, până la 30 iunie 2029. Acest transfer de succes a fost posibil datorită colaborării partenerilor noștri brazilieni exclusivi, care și-au oferit în mod constant disponibilitatea și expertiza pentru a ne ajuta să atingem această etapă importantă. Mult succes, Ramon, acum marele tău vis te așteaptă”, a fost anunțul făcut pe pagina de Instagram mta_group_career_management.