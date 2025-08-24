Mirel Rădoi a venit cu mâna însângerată la flash-interviu! De ce a dat cu pumnul în banca de rezerve. „Și eu sunt om și am limitele mele”

Universitatea Craiova a obținut o nouă victorie în Superliga României. Totuși, Mirel Rădoi a fost un car de nervi pe banca de rezerve. Antrenorul s-a certat cu suporterii, iar la final și-a explicat gesturile.

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi, criză de nervi în Universitatea Craiova – Petrolul

. Antrenorul celor de la Universitatea Craiova a intrat într-un conflict cu spectatorii, la scorul de 0-0. El a lovit cu pumnul banca de rezerve și și-a aruncat legitimația de la gât.

Antrenorul echipei din Bănie s-a declarat complet dezamăgit de atmosfera de pe stadion. Suporterii, nemulțumiți de jocul echipei, au început să înjure fotbaliștii, iar Mirel Rădoi a răbufnit. El a dat de înțeles că Universitatea Craiova nu are nicio șansă în returul cu Istanbul Başakşehir, dacă lucrurile din tribună vor arăta la fel.

ADVERTISEMENT

„Și jucătorii au sentimente. Nu sunt roboți”

”Ne-am asigurat că până la pauza pentru echipele naționale vom fi pe prima poziție. E o victorie mai târzie, dar pe care nu o poate pune nimeni la îndoială. Trebuie să avem mai multă răbdare. Per total, sunt mulțumit. Poate din prea multă dorință, jucătorii s-au precipitat în unele momente și și-au părăsit pozițiile.

Noi am premeditat să avem un doi contra unu între linii, să-l prindem pe Mateiu doi contra unu, iar Cicâldău să primească mingea între linii. Am ajuns de multe ori cu mingea acolo, dar Steven și-a părăsit poziția, s-a dus mult în lateral și nu am avut continuitate.

ADVERTISEMENT

Mă cert cu banca de multe ori. Din păcate, sunt episoadele astea. Sunt și eu om. De o lună de zile sunt netuns. De o lună de zile mă bărbieresc în avion. Nu ai cum, la 0-0, să scuipi jucătorii. Și eu sunt om și am limitele mele. Să vină ei să conducă. Nu m-au certat. Din fotolii, de pe scaun, știe toată lumea fotbal.

ADVERTISEMENT

Trebuie să încurajezi jucătorii. Eu înțeleg că toată lumea vrea să câștige. Și jucătorii au sentimente. Nu sunt roboți. Nu avem ce face. Ori continuăm, ori renunțăm. Nu mă doare. Viața a fost dură cu mine de mic. Probabil de asta și aștept apreciere de la oameni. Trebuie să îmi dau seama că viața continuă.

Va trebui să îmi caut concentrarea pe alte lucruri. Dacă continuăm cu atmosfera asta, cine știe ce ne va aștepta. Nu avem nicio șansă să ne calificăm așa. Depinde de comportamentul lor dacă sunt sau nu alături de echipă”, a declarat Mirel Rădoi la Digi Sport.