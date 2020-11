Mirel Rădoi a vorbit despre viitorul său la națională: “N-am spus niciodată cu voi pleca!”

Mirel Rădoi a declarat după remiza din Irlanda de Nord că obiectivul de a ajunge în urna a doua valorică este bifat și că de aici se poate construi. Selecționerul spune că este decis să continue munca la echipa națională.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

România nu a făcut un meci grozav împotriva Irlandei de Nord și a încheiat pe locul trei în grupa de Liga Națiunilor. Pentru tricolori a fost ultimul meci al anului, iar Mirel Rădoi spune că este mulțumit de faptul că echipa a ajuns în urna a doua.

În ceea ce privește plecarea de la echipa națională, Mirel Rădoi susține că nu a declarat că va pleca în altă parte și că, din punctul său de vedere, totul este clar în ceea ce privește viitorul pe banca naționalei:

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi pleacă de la prima reprezentativă? Răspuns tranșant

“Am întâmpinat ceva probleme la nivel de intensitate a meciului. Am început ezitant partea secundă, dar mă bucur că ne-am revenit. Primul obiectiv a fost să încheiem pe locul 1 grupa, dar mă bucur că celelalte rezultate ne-au permis să mergem în urna a doua valorică.

Nu mi-a fost teamă, ei nu aveau nimic de pierdut. Pentru ei a contat foarte mult atitudinea. Pentru noi erau multe calcule. Când am aflat rezultatele, le-am spus băieților că putem ține de scor în ultimele 4-5 minute pentru a urca în urna a doua.

ADVERTISEMENT

“Nu îmi place să analizez prestația arbitrului. Pierdem energie și timp și găsim doar o scuză”

Dacă băieții s-au relaxat după victoria la masa verde cu Norvegia, noi ca staff am greșit. Am încercat să îi capacităm cât de bine am putut. Dacă nu mai speram că prindem a doua urnă valorică, nu mai eram în fața dumneavoastră astăzi.

Ușa este deschisă jucătorilor la echipa națională. A trebuit să accesăm niște jucători care sunt pe lista adițională. Mă bucur că au avut o atitudine bună. Nu știu ce s-a întâmplat la gol, trebuie să revăd faza. Nu îmi place să analizez prestația arbitrului. Pierdem energie și timp și găsim doar o scuză.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Prima repriză a fost destul de bună. În a doua repriză am schimbat sistemul, băieții au reacționat bine după golul încasat. Ne-am regăsit calmul după ce am fost conduși. Era important, de aici putem clădi. Am fost într-o situație dificilă, dar echipa a avut reacție și și-a revenit.

“În unele momente ne relaxăm prea mult, avem de lucru la nivel de unitate”

Eu am în continuare contract cu Federația Română de Fotbal pentru următoarea campanie. Niciodată nu am declarat că plec în altă parte. Din punctul meu de vedere, totul este foarte clar. Sunt aspecte pozitive și negative în Liga Națiunilor.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În unele momente ne relaxăm prea mult, avem de lucru la nivel de unitate. Uneori, presiunea psihologică pusă pe noi este uriașă și nu reușim să ieșim din asta. Jucătorii au înțeles principiile pe care lucrăm la echipa națională.

“Prima linie este trasă de urna a doua valorică, este cea mai vizibilă”

Nu pot spune șansele noastre la Campionatul Mondial. Putem cădea cu echipe puternice din urna a treia. Noi va trebui să ne concentrăm pe ceea ce putem noi să facem. Atunci, pentru jucători va fi mai ușor de înțeles mesajul nostru. Ei vor trebui să fie mai motivați și la echipa de club.

ADVERTISEMENT

Prima linie este trasă de urna a doua valorică, este cea mai vizibilă. Noi ne-am impus ca și staff terminarea pe primul loc în grupă. Am încercat, dar nu am reușit. Nu poate fi neglijat obiectivul de a fi ajuns în urna a doua”, a spus Mirel Rădoi.