Mirel Rădoi a vrut să și dea demisia după 1-2 cu Rapid! Ședință până la 2 noaptea cu Mihai Rotaru. „Era negru de supărare”

Nu e deloc liniște în Bănie după înfrângerea dezamăgitoare în fața Rapidului, în ultima etapă. M Șansele la titlu sunt aproape nule după meciul cu giuleștenii. FANATIK a aflat că omul de pe banca oltenilor s-a gândit serios la o posibilă demisie.

Mirel Rădoi, extrem de afectat după meciul cu Rapid

u, după meciul cu Rapid. Oltenii au pierdut cu 1-2, iar antrenorul nu a mai rezistat presiunii. El s-a declarat total dezamăgit de modul în care s-a desfășurat partida.

„Tot stafful s-a rugat de el să nu își dea demisia”

Ba mai mult, FANATIK a aflat niște detalii extrem de interesante. Horia Ivanovici a povestit ce a făcut Mirel Rădoi imediat după finalul jocului cu Rapid. Antrenorul a părăsit vestiarul după doar 40 de secunde și, mai apoi, a purtat o discuție cu Mihai Rotaru până după miezul nopții.

„Apropo de Rădoi – faptul că a plâns la conferința de presă nu a fost singurul lucru șocant care s-a întâmplat aseară. Imediat după ce s-a terminat meciul, a intrat în vestiar, a stat fix 40 de secunde pe ceas și le-a reproșat jucătorilor că nu au respectat absolut nimic din ceea ce s-a discutat înainte de joc.

După aceea a ieșit din stadion. A urcat în autocar, a stat 30 de minute acolo și abia apoi a mers la flash-interviu, unde a început să plângă. A venit direct din autocar la interviu. Tot stafful s-a rugat de el să nu își dea demisia. Era într-o stare de supărare incredibilă. I-a certat pe jucători 40 de secunde – acesta a fost tot discursul său din vestiar. În autocar a stat 30 de minute.

Nu a vorbit cu nimeni în autocar. Era negru de supărare. A urcat apoi în loja lui Mihai Rotaru și au vorbit până pe la ora 1:30 – 2:00 noaptea. Mirel, împreună cu Mihai Rotaru, a avut o discuție lungă despre viitorul Craiovei”, a explicat Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu: „Evenimente de tipul ăsta se întâmplă în cariera unui antrenor”

Sorin Cârțu, oficialul echipei din Bănie, a auzit ce a făcut Mirel Rădoi imediat după duelul cu Rapid și a declarat că este de partea antrenorului. Și el a vorbit despre evoluția slabă a jucătorilor din ultimele partide și a subliniat că și-ar dori să vadă mai multă dorință de luptă.

„Îmi pare rău. Dacă aș fi simțit așa ceva, nu aș fi plecat din stadion. Îmi pare rău că nu am fost aproape de el în momentul acela. Am plecat și eu foarte supărat. Evenimente de tipul ăsta se întâmplă în cariera unui antrenor. Trebuie să intre într-un echilibru. Tot ce i s-a întâmplat lui în perioada asta… gândește-te că în tot acest play-off am avut o medie de 2 puncte pe meci. A început foarte prost returul. Mai sunt 3 etape. Trebuie să fie foarte calm. Să analizeze. La anul o să fie aceleași obiective.

Eu am mai spus: sunt anumiți jucători care nu ne ajută. De mult am spus asta. Poți să tragi concluzia asta în meciurile importante. Am și eu frustrările mele personale. Am vrut să creez o stare de muncă, o stare de concentrare. Ba ne dăm autogol, ba scăpăm mingea în poartă. Noi nu primim cadouri de-astea”, a precizat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.