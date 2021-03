Mirel Rădoi, acid după România – Germania 0-1: „Juniorii noștri fac ture, în loc să se joace cu mingea”. Video

Selecționerul Mirel Rădoi a vorbit după înfrângerea cu Germania și consideră că diferența dintre cele două națiuni este una care se justifică prin prisma mentalității și a culturii fotbalistice.

România a pierdut cu 1-0 meciul cu Germania, după golul lui Serge Gnabry din minutul 16. Nemții au mai avut ocazii, însă Florin Niță a fost eroul tricolorilor, cu cel puțin cinci intervenții excelente la șuturile vedetelor lui Low.

Pentru tricolori, urmează partida din Armenia, care se va disputa miercuri, 31 martie, de la ora 19:00. Mirel Rădoi crede că partida de la Erevan va fi una foarte dificilă, iar explicațiile sale sunt surprinzătoare.

Mirel Rădoi după România – Germania 0-1: „Am văzut faze uimitoare, nu știu dacă de la televizor se vede așa”

România nu a putut obține cu Germania decât șansa câtorva ocazii ratate în final de meci și impresia că se putea și mai rău. Chiar dacă tricolorii și-au creat câteva șanse de gol, nemții au fost mult mai periculoși și doar inspirația lui Niță a menținut la minimum diferența de goluri.

Selecționerul Mirel Rădoi crede că este vinovat pentru eșecul naționalei și a explicat și de ce între cele două echipe este o diferență atât de mare. El consideră că totul pleacă încă de la nivelul copiilor și juniorilor. Rădoi a remarcat lejeritatea nemților de a face preluări și de a pasa.

În minutele de final ale partidei, Mirel Rădoi a făcut o adevărată criză de nervi, deoarece portarul Florin Niță nu primea mingea pentru a o repune din șase metri. Selecționerul a fugit din spațiul tehnic și a șutat cu furie într-o minge, exclamând „Mai repede cu mingile alea!”. La interviuri, Rădoi și-a explicat ieșirea.

„Mi-e greu să explic foarte concret. Mă încearcă sentimente diferite. Nu știu dacă să mă bucur pentru cum am reacționat în a doua repriză sau să mă gândesc la cum am primit golul. Diferența de scor trebuia să fie mai mare. Faza de la gol este simplă, trebuia să o jucăm altfel. Știam că vor încerca să verticalizeze imediat.

Mă bucur că am avut atitudine, am încercat să jucăm de la egal la egal cu Germania, atât am putut. Poate la televizor nu se observă, dar noi am văzut la ei o lejeritate a paselor și un control uimitor. Ne-a uimit ușurința cu care pasau, primeau între linii. De aia costă atât de mult, că au valoare. Avem foarte multe lucruri de corectat și de aranjat pentru următoarea partidă. Mă consider primul vinovat, niciodată nu voi da vina pe jucători.

Și dacă era 1-0 pentru România, era aceeași reacție la adresa copilului de mingi pe care l-am certat. Trebuie să schimbăm mentalitatea asta. Nu putem să ascundem mingiile, nu sunt de acord cu așa ceva și nu voi fi. Lui Ginter i-am spus că nu e fair-play, dar mi-am cerut scuze după partidă”

E greu să spun când o să avem forță să ne batem cu astfel de echipe. Ar însemna să arunc problemele ăn altă parte și nu e genul meu. Suntem obișnuiți de la juniori să facem ture, în loc să lăsăm copiii să se joace cu mingea. V-am spus și de calitatea paselor. Am înfruntat jucători care costă un miliard, dar nu cred că diferența de pe Transfermarkt s-a văzut pe teren. Scorul putea să fie mult mai mare, dar dacă aveam puțin noroc, pe final puteam obține un punct. Nu știu dacă era meritat”, a spus Rădoi la ProTV.

Victoria, singurul obiectiv cu Armenia. De ce se teme Rădoi

Selecționerul a prefațat și partida pe care România o va juca la Erevan miercuri, contra Armeniei. Rădoi a recunoscut că se teme de echipa care au învins-o și pe Islanda, cu 2-0, după ce în prima etapă s-a impus cu 1-0 în Liechtenstein. Rădoi crede că armenii se mobilizează mai bine în lipsa lui Henrikh Mkhytarian, vedeta de la AS Roma.

„Va trebui să menținem acest spirit, trebuie să ne întoarcem cu trei puncte din Armenia.Armenia a câștigat și astă-seară, au șase puncte… O echipă care, din punctul meu de vedere, arată mult mai unită și mai determinată fără Mkhytarian, pentru că își dau seama că nu au jucător care să facă diferența și pun accent pe unitatea de grup. Au și un antrenor cu experiență, reușeșste să scoată ce e mai bun din ei.

Am văzut ultimele partide, sunt agresivi. Niciodată nu mi-au plăcut echipele de acest fel, cred că vom avea ceva probleme. Cel mai important pentru noi e să recuperăm jucătorii cât mai repede după ce am depus efort în seara asta, fără a acumula un punct”, a mai spus selecționerul.

În final, Rădoi a menționat că le ține pumnii fotbaliștilor de la tineret, care vor juca marți contra Germaniei, în meciul care poate să îi ducă pe tricolorii „mici” în sferturile Campionatului European U21.

„Să dea Dumnezeu să ne luăm revanșa la tineret. Nu aș fi dorit să fie egal la Germania – Olanda. Suntem alături de cei de la tineret, sperăm să câștige”, a mai declarat Mirel Rădoi.