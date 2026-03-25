Mirel Rădoi, all-in pe mâna lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – România: „Sunt sigur”

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi (45 de ani) a analizat meciul Turcia – România de joi seară de la Istanbul, semifinala barajului pentru calificarea la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. În contextul în care mai toată lumea a fost de acord că naționala lui Mircea Lucescu (80 de ani) pornește în mod clar cu a doua șansă înaintea acestui duel, antrenorul de la FCSB a transmis că „tricolorii” dispun totuși în opinia sa și de un mare atu.

De ce crede Mirel Rădoi că doar Mircea Lucescu poate echilibra balanța meciului Turcia – România

Iar acesta este reprezentat chiar de experiența lui „Il Luce”, chestiune coroborată cu faptul că acesta îi cunoaște foarte bine pe mulți dintre actualii componenți ai naționalei lui Vincenzo Montella, în condițiile în care pe unii dintre ei chiar el i-a promovat la acest nivel pe vremea când era selecționer al Turciei.

ADVERTISEMENT

Astfel, în viziunea lui Mirel Rădoi, Mircea Lucescu are capacitatea necesară pentru a echilibra balanța în acest meci Turcia – România de la Istanbul. „Nu e ușor de pregătit o astfel de partidă. Poate părea una ușoară doar pentru noi, cei din exterior. Cred că cel mai potrivit ar fi să spunem că trebuie să joace inteligent. Ce înseamnă asta? Cred că, prin experiența selecționerului, prin ce a realizat nu doar în carieră, ci și la națională, a ajuns să cunoască atât calitățile, cât și defectele jucătorilor.

Ne aducem aminte de meciul cu Austria, când a reușit să surprindă din punct de vedere tactic adversarul. Dar să și motiveze jucătorii. Dacă va reuși același lucru și în Turcia, sunt sigur că ne vom apropia, prin organizare de joc și motivația jucătorilor, de valoarea naționalei Turciei”, a spus Mirel Rădoi, citat de

ADVERTISEMENT

De ce este Marius Șumudică pesimist înainte de Turcia – România

Pe de altă parte, a apreciat , explicând bineînțeles și de ce a ajuns la această concluzie: „N-avem nicio șansă. Ce să spun? De fiecare dată spun și eu așa. Că de fiecare dată când spune Șumudică ceva se întâmplă invers. E clar că plecăm cu șansa a doua, fără nicio discuție. Nu e vorba doar de ceea ce înseamnă Turcia la momentul de față și la nivelul unde joacă (…) Trebuie să fim realiști. Au ales un stadion cu acustică deosebită, cel al lui Beșiktaș. Și eu am jucat și de 5-6 ori acolo, ca antrenor al echipelor din Turcia. Va fi un vacarm”.