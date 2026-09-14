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După ce a plecat brusc de la Universitatea Craiova şi FCSB, la un interval de doar câteva luni, , echipă pe care a preluat-o înainte de finalul sezonului.

Ce se întâmplă cu Mirel Rădoi! Dezvăluirea lui Mihai Stoichiţă

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiţă a dezvăluit care este motivul pentru care Mirel Rădoi face aceste alegeri greşite, cu plecări intempestive de la echipele pe care abia le-a preluat:

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„Probabil că face alegeri greşite. . A ales greşit. Mirel, la Craiova şi-a manifestat marea valoare ca antrenor. A adus jucătorii cei mai potriviţi. A organizat o echipă şi a pus-o pe picioare într-un sistem care a surprins pe toată lumea.

A ales greşit Gaziantep. Nu cred că e o problemă emoţională, dar cred că e o problemă în interiorul lui care îl macină şi care îl face să ia aceste decizii care ne surprind. E normal, este orgolios, dar nu excesiv, după părerea mea”, a spus Mihai Stoichiţă.

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Rădoi, antrenor problemă? „Am lucrat cu el, am văzut ce face”

Directorul tehnic al FRF este omul care l-a propus pe Mirel Rădoi iniţial la echipa naţională U21 a României şi ulterior la naţionala mare. Chiar dacă şi-a anunţat demisia după o victorie, când avea şanse de calificare la barajul pentru CM 2022, Rădoi nu e considerat un antrenor problemă:

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„A fost la Craiova de două ori. Eu nu cred că este un antrenor problemă. Am lucrat cu el, am văzut ce face. Din ce am văzut, pot să spun că este un antrenor foarte bun. Gaziantep a fost o alegere greşită. Şi Şumi a făcut la fel.

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Este foarte greu să lucrezi în Turcia, mai ales la echipe mici. Am fost şi eu acolo. Nu poţi să pui Gaziantep cu cele trei mari din Istanbul, cu Trabzon… Mirel Rădoi are nevoie de mediul în care se simte bine”, a spus Mihai Stoichiţă.