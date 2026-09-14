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Ce se întâmplă, de fapt, cu Mirel Rădoi. Dezvăluiri din culise: “A făcut alegeri greșite”

Mirel Rădoi a plecat după doar trei etape de la Gaziantep. Omul care l-a propus ca selecţioner pe Rădoi a vorbit despre situaţia delicată a antrenorului, cu plecări intempestive de la toate echipele pe care le-a pregătit.
Marian Popovici
14.09.2026 | 10:53
Ce se intampla de fapt cu Mirel Radoi Dezvaluiri din culise A facut alegeri gresite
EXCLUSIV FANATIK
Ce se întâmplă, de fapt, cu Mirel Rădoi. Dezvăluiri din culise: “A făcut alegeri greșite”
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După ce a plecat brusc de la Universitatea Craiova şi FCSB, la un interval de doar câteva luni, Mirel Rădoi a fost demis după doar trei etape de Gaziantep, echipă pe care a preluat-o înainte de finalul sezonului.

Ce se întâmplă cu Mirel Rădoi! Dezvăluirea lui Mihai Stoichiţă

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Mihai Stoichiţă a dezvăluit care este motivul pentru care Mirel Rădoi face aceste alegeri greşite, cu plecări intempestive de la echipele pe care abia le-a preluat:

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„Probabil că face alegeri greşite. Nu cred că Gaziantep era echipa potrivită pentru el. A ales greşit. Mirel, la Craiova şi-a manifestat marea valoare ca antrenor. A adus jucătorii cei mai potriviţi. A organizat o echipă şi a pus-o pe picioare într-un sistem care a surprins pe toată lumea. 

A ales greşit Gaziantep. Nu cred că e o problemă emoţională, dar cred că e o problemă în interiorul lui care îl macină şi care îl face să ia aceste decizii care ne surprind. E normal, este orgolios, dar nu excesiv, după părerea mea”, a spus Mihai Stoichiţă.

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Rădoi, antrenor problemă? „Am lucrat cu el, am văzut ce face”

Directorul tehnic al FRF este omul care l-a propus pe Mirel Rădoi iniţial la echipa naţională U21 a României şi ulterior la naţionala mare. Chiar dacă şi-a anunţat demisia după o victorie, când avea şanse de calificare la barajul pentru CM 2022, Rădoi nu e considerat un antrenor problemă:

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„A fost la Craiova de două ori. Eu nu cred că este un antrenor problemă. Am lucrat cu el, am văzut ce face. Din ce am văzut, pot să spun că este un antrenor foarte bun. Gaziantep a fost o alegere greşită. Şi Şumi a făcut la fel.

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Este foarte greu să lucrezi în Turcia, mai ales la echipe mici. Am fost şi eu acolo. Nu poţi să pui Gaziantep cu cele trei mari din Istanbul, cu Trabzon… Mirel Rădoi are nevoie de mediul în care se simte bine”, a spus Mihai Stoichiţă.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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