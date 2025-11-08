Mirel Rădoi, analizat de Giovanni Becali după ultimele ieșiri în decor. „E un fel de Special One și el”. Italianul campion cu care l-a comparat!

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a impus în premieră în „Faza Ligii” UEFA Europa League. Oltenii s-au impus în deplasarea cu Rapid Viena, scor 0-1, unicul gol al întâlnirii fiind marcat de Romanchuk. Prima repriză a întâlnirii a avut și un moment mai puțin dorit, Mirel Rădoi fiind eliminat de arbitru. Ce spune Giovanni Becali despre acest episod.

Mirel Rădoi, analizat de Giovanni Becali după ultimele ieșiri în decor

În cadrul „Giovanni Show”, Giovanni Becali a transmis că Mirel Rădoi nu se poate controla în anumite momente, dar acesta le dă forță jucătorilor prin ieșirile sale. Totodată, cunoscutul impresar a lăudat jocul Craiovei.

„Craiova e o surpriză plăcută în ultimele două meciuri. (n.r. – Nu se potolește deloc Mirel) Că a luat roșu? Asta da. Putea să ia și cu Rapid, când a plecat pe culoar. Poate e bine că are acest temperament, uite că a adus trei puncte. Așa să spune etapă de etapă, dacă Craiova nu câștigă, nu știu ce se va întâmpla… Uite că i-au egalat pe Rapid în minutul 90+7 și au câștigat în Conference League. Craiova are un joc foarte bun.

După meciuri, știi ce face Rădoi? Merge și dă mâna cu cei la care țipă. Asta înseamnă fair-play! Între Nadal și Federer a fost o rivalitate incredibilă, dar când se întâlneau erau prieteni la cataramă. Totuși, trebuie să există o limită! Bine, iei roșu, dar nu trebuie să îl agresezi sau să faci altele.

(n.r. – Dacă e mai echilibrat, Mirel va ajunge antrenor mare) Corect! Când se agită Mirel, le dă forță jucătorilor! Când Mirel se ia de un adversar, jucătorii capătă forță. Toate astea au repercusiuni, le iei spre bine sau spre rău. Poate că el nu mai poate să se controleze în momentul acela”, a declarat Giovanni Becali.

Mirel Rădoi, comparat cu Jose Mourinho și Antonio Conte

În continuare, Giovanni Becali a comparat și Antonio Conte. .

„Știți de ce van Gaal este renumit? Că a făcut mișcarea aceea, când a simulat. Știți de ce Mourinho este number one sau the Special One? Pentru asta! A venit la Chelsea, ei nu mai luaseră de foarte mult niciun campionat, dar a venit Mourinho și au luat două campionate.

(n.r. – Și Rădoi e un Special Rădoi?) Ceva de genul, așa cred. E un Special Mirel! Ceea ce face Mirel acum s-ar putea să nu facă la o altă echipă. Dacă merge în Arabia… Mirel poate să aibă Arabia când vrea, el trebuie să aibă un parcurs care să îl ducă la o echipă din Europa. Nu spun în Top 5, ci la o echipă tare din Turcia.

Pe Conte l-ați văzut? Câte campionate a luat? Cu Juventus, cu Inter, cu Napoli, în Anglia… Uitați-vă ce face el pe bancă! Mirel seamănă leit cu Conte. Și Conte se ia de jucătorii adverși! Singura diferență e că Mirel are părul lui, iar Conte are transplant. Conte era să se bată cu Chivu la Parma – Napoli”, a mai spus Giovanni Becali.