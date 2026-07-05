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Mirel Rădoi, anunț despre viitorul lui Gaziantep: „Trebuie să stabilim pe cine ne bazăm!”. Comparația incredibilă cu Jose Mourinho

Mirel Rădoi a oferit anunțul despre viitorul lui Gaziantep. Antrenorul român a făcut o comparație incredibilă cu Jose Mourinho, tehnicianul ce a semnat cu Real Madrid.
Iulian Stoica
05.07.2026 | 19:35
Mirel Radoi anunt despre viitorul lui Gaziantep Trebuie sa stabilim pe cine ne bazam Comparatia incredibila cu Jose Mourinho
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Mirel Rădoi, anunț despre viitorul lui Gaziantep! Comparația incredibilă cu Jose Mourinho. Foto: Colaj Fanatik
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Mirel Rădoi a surprins pe toată lumea în momentul în care a decis să semneze cu Gaziantep. FANATIK a anunțat în exclusivitate că tehnicianul va semna cu formația din Super Lig, în condițiile în care i-a promis nașului Gigi Becali că o va duce pe FCSB în cupele europene.

Mirel Rădoi, anunț despre viitorul lui Gaziantep

Deși a bifat patru înfrângeri din tot atâtea posibile pe banca lui Gaziantep, Mirel Rădoi va continua la cârma formației din Turcia. Tehnicianul a declarat în repetate rânduri că își dorește întăriri în cadrul lotului, pentru a nu avea emoții în ceea ce privește retrogradarea. În cel mai recent interviu acordat presei din Turcia, românul a dezvăluit că a solicitat deja conducerii mai multe transferuri.

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„Am transmis conducerii clubului o listă cu anumite nume pentru transferuri. Cu toate acestea, în presă apar tot felul de jucători pe care eu nu i-am menționat niciodată. În acest moment, nu știu exact ce se întâmplă în cadrul clubului. Sunt fotbaliști care pleacă.

Mai întâi trebuie să stabilim clar pe cine ne bazăm în continuare, iar abia după aceea vom încerca să aducem jucători de calitate, în funcție de opțiunile pe care le găsim”, a declarat Mirel Rădoi, conform jurnalistului de casă a lui Gaziantep, Ali Budak.

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Comparația cu Jose Mourinho

În continuare, tehnicianul a refuzat să ofere mai multe detalii, motivând că presa din România a preluat vorbele sale în mod eronat. Totodată, Mirel Rădoi a transmis că nu va purta un discurs în stilul lui Jose Mourinho, pentru a evita eventuale probleme pe viitor din cauza declarațiilor sale tăioase.

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„Nu vreau să vorbesc prea mult acum. Data trecută, ziarele din România au preluat declarațiile pe care ți le-am acordat și le-au modificat după bunul lor plac. Tocmai de aceea este mai bine pentru mine să nu comentez prea multe. Dacă aș începe să vorbesc în stilul lui Mourinho, cu siguranță aș intra în bucluc”, a mai spus Mirel Rădoi.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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