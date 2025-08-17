Mirel Rădoi, anunț-șoc după victoria cu Csíkszereda! Oltenii așteaptă un nou atacant. „Vedem ce este pe piață”

Universitatea Craiova își continuă seria de rezultate pozitive în Superliga României. și încheie etapa pe primul loc în ierarhie. Totuși, Mirel Rădoi nu e pe deplin mulțumit de jocul echipei sale.

Universitatea Craiova, pe primul loc după 6 etape

„Ciucanii” au deschis scorul în duelul cu Universitatea Craiova după un autogol de cascadorii râsului. Stevanović și-a trimis mingea în propria poartă. Oltenii și-au revenit repede însă: Nsimba a semnat o dublă și a adus victoria echipei sale.

Mirel Rădoi a lăudat atitudinea echipei și se bucură că Universitatea Craiova a încheiat săptămâna cu o victorie. Antrenorul grupării din Bănie a dat de înțeles că, la faza autogolului, Stevanović trebuia să evite o pasă la portar.

„Mulțumit de rezultat pentru că a fost o oboseală foarte mare. Băieții au fost foarte obosiți, dar a apărut și oboseala mentală după partida cu Trnava. Sunt mulțumit, terminăm încă o etapă pe primul loc și cu o medie de 3 goluri marcate pe meci, din păcate am greșit poarta la unul.

Nu este ușor să joci aici, acasă joacă bine și sunt o altă echipă în deplasare.

Lucrurile sunt simple: când pasăm pentru portar înapoi, nu trebuie să fie pe cadrul porții, indiferent care este starea gazonului sau presiunea adversarului. Nu trebuie să pasăm pe cadrul porții”, a precizat Mirel Rădoi.

Concurență pentru Assad și Nsimba! Un nou atacant vine în Bănie

În plus, antrenorul celor de la Universitatea Craiova a dat de înțeles că, în perioada următoare, în Bănie va ajunge un nou atacant, deși Mirel Rădoi își dorește un lot solid și competiție între jucători.

„E normal și mă bucur pentru ei (n.r. – Nsimba și Al Hamlawi). Se creează o competitivitate pentru ei. În momentul ăsta, sigur va veni un nou atacant. Vedem ce este pe piață, dar și pentru că avem probleme cu fair-play-ul financiar. S-a creat o competiție între ei.

Mă așteptam la 18 puncte, nu la 16. Dar mă așteptam să suferim din punct de vedere fizic, jucătorii au venit pe rând”, a mai spus Mirel Rădoi după duelul de la Miercurea Ciuc.